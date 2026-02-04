日本で初めてのオフライン型印刷物検査機器システムを開発し、主に印刷業界やパッケージ業界、医薬品や化粧品、保険会社など幅広い印刷物発注企業に販売している株式会社プロスパークリエイティブ(本社：東京都中央区、代表取締役川端秀樹)は、ユニバーサルデザインを目指した『ケンサ・テックHandFoot』発表したことをお知らせいたします。

また、発売は4月を予定しております。









【機器システムの概要】

『ケンサ・テックHandFoot』は、Webカメラや足ペダルスイッチを使用して検査指示を行います。

これまで複雑な操作が必要とされた高精度の多重しきい値検査(当社特許技術)も、簡便な操作で瞬時に実現します。目視でも見つけにくい、僅かな印刷薄汚れやキズなど、検査者の親和性の高い操作性での高精度検査運用が可能となりました。

また、キーボードやマウスだけでなく、複数の検査指示方法から使用者に最適な指示方法を選択した活用が可能となり、誰にでも異常箇所を短時間で発見することを容易にするものです。





基本システムと検査画面





【これまでの課題と解決策】

従来、印刷物検査は検査しきい値(基準値)を決めて、キーボードやマウスで検査指示を行っています。

この課題と解決手段です。





課題1.

印刷物検査は、スキャナやカメラで入力した比較するプリントや印刷物の画像データを使用しますが、目に見えないくらいのわずかな印刷物の汚れやキズ発見が難しく、比較する画像データの濃度差分の異常を見つける最適基準値＝しきい値は、階調数が多くなると高精度になりますが、最適値設定に時間がかかります。

その最適しきい値を見つけるための、しきい値切り換え指示ごとに約5秒以上の時間が掛かかっています。例えば3段階切り換えるだけでも3倍となり、ページ数が多い印刷物では大変な作業時間となっています。





解決策：

そこで、求める検査画像濃度のしきい値ごとの画像を、メモリー上に複数保存しておき、“瞬時”に切り換え確認が出来る「多重しきい値切り換え検査ソフト」を新開発し、ストレスなく適正なしきい値での高精度な検査が出来るようにしました。





課題2.

また、当社のオフライン検査機の導入印刷会社から、「身体の不自由者も使用しているが、もっと大きな入力指示ボタンに出来ないか」などの相談が寄せられていました。これまでは、検査操作が不自由な方でも使いこなせて、高精度で簡便に検査が出来るものがありませんでした。





解決策：

今回、Webカメラによる手操作と、ペダルによる足操作による「多操作検査指示ソフト」を開発し、高精度な検査が簡単に出来るように検査操作機能を追加し充実しました。

手操作だけの運用や足ペダルだけの運用、手と足のミックス運用などを検討しています。









【新開発、多重しきい値切り換え検査】

検査機器での適正しきい値設定作業を、当社のW検査エンジン搭載の高精度機種の60段階より、さらに微細な検査が出来る250段階のしきい値切り換え設定を新開発し、Footスイッチで瞬時に画像切り換えできる技術により実現しました。





従来しきい値と新開発しきい値のイメージ図





【ユニバーサルデザインを目指して】

ユーザーから要望があった手操作での検査指示をWebカメラを使って行い、さらに足ペダルを使った3連Footスイッチでのしきい値切り換え画像での検査機能を追加して、多操作検査指示を実現し、検査操作が不自由な方での活用も可能にしました。





Webカメラと足用ペダルスイッチ





【試作機発表】

この、誰でも簡単に使用できる高精度印刷物検査機『ケンサ・テックHandFoot』の試作機は、印刷会社を始め、出版社や編集者、印刷発注企業などに導入を働きかけて、運用評価を受け、販売仕様へと繋げることとなりました。

『ケンサ・テックHandFoot』は、2月18日から開催されるpage2026(池袋サンシャインシティ・文化会館)の当社展示で試作版機器システムのデモを行いながら、来場者の反響を確認する機会としています。

その後、一般の印刷業だけでなく、オフラインでの画像検査が必要な保険や書籍、各種パッケージ関係者などに、当社銀座ショウルームでの展示・提案をしていきます。









【社会のニーズに合わせた機器へ】

株式会社プロスパークリエイティブは、『ケンサ・テックHandFoot』が高精度検査を可能にしながら、検査操作が不自由であっても多操作検査指示機能を活用することで、雇用を通じて社会進出を促進する機器としての導入が進んでいくことを目指しています。このため、印刷会社や印刷発注企業への『ケンサ・テックHandFoot』活用についてのアンケートも行っていきます。

今後、『ケンサ・テックHandFoot』の多操作指示技術を必要とする他の業界用にも、開発を検討して行く計画です。









【会社概要】

商号 ： 株式会社プロスパー クリエイティブ

事業内容： 日本で初めてオフライン型印刷品質管理システム開発・販売。

画像の比較差分評価分野で、印刷物の色差分評価や

欠陥検査システムの開発を行っています。

印刷物等をスキャナ入力した画像を用い、絵柄を数値で測色・

色評価する技術は世界で唯一の技術です。

多くの印刷会社で使われています。

URL ： https://www.prosper-c.co.jp