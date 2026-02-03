2024年に始動したインタビュー企画「Punctuation」を書籍化するプロジェクトを進行中です。クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」で資金調達を実施しており、2026年3月中旬の出版を予定しています。

現代を生きる人間の生活史を形に残す

本書は、編集者・ライターである小間雅浩が実施したインタビュー記事をまとめた生活史です。「Punctuation（句読点）」というコンセプトのもと、過去・現在・未来について対話を重ね、現在まで 26名分の記事を noteに掲載してきました。本コンテンツには高校中退後に鳶職を経てカメラマンになった人物、会社員の傍ら精力的に絵を描き続ける人物、トラック運転手をしながら占いを実践する人物など、個性的な経歴を持つ話し手が登場します。

人生の選択肢を広げるために

本書籍は進路に悩む学生、職業や生活方針に不安を抱える方に向けて、「こんな暮らし方もあるよ」というモデルケースを提示することで、人生選択の可能性を広げることも目的としています。

概要

編集者・ライターの小間雅浩が2024年12月から実施してきたインタビュー企画「Punctuation」の記事を書籍化するプロジェクト。26名分のインタビューコンテンツから8～9人分を厳選し、全144～160ページの単行本として2026年3月中旬に出版予定。クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて 2026/1/28～2/21実施中。2/3時点で目標金額 880,000円に対して 355,200円、40%達成中。参考URL：https://camp-fire.jp/projects/915417/preview