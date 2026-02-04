■バス・タクシードライバーのトイレに関するアンケート調査方法

イントロン・スペース株式会社（本社：東京都荒川区 代表取締役：今井茂雄 以下「当社」）は、2026年1月中旬にバス・タクシードライバーのトイレに関するについてアンケート調査を実施しました。

調査方法は、WebアンケートツールQiQUMOを用いて、20歳以上の男性2,000人を対象に、職業ドライバーであるかの事前調査を実施しました。そのうち、バスまたはタクシーと回答した117人（バスドライバー63人、タクシードライバー54人）を対象に、業務中のトイレに関するアンケート調査を行い、集計しました。

本調査は、基本情報として、業務形態（バスでは、路線バス、高速バス、夜行・深夜バス、観光バス。タクシーでは、法人タクシー[流し]、法人タクシー[付け待ち]、個人タクシー、ハイヤー。）、業務エリア（首都圏、政令都市[首都圏以外]、市町村）、年齢層（20代～80代）について調査し、業務においてトイレに困った経験等の調査をしました。

トイレに関する質問項目①は、「これまで業務中に尿意を感じて困った経験はあるか教えてください」で、選択肢は、「ある（漏らしたことはない）」 、「ある（漏らしたことがある）」 、「ない」です。

トイレに関する質問項目②は、「尿意を感じて困った経験頻度はどの程度かおしえてください。）」で、選択肢は次の通りです。

・とても多い／頻繁にある（毎日／業務中にしばしば）

・毎週 1 回以上経験

・毎月 1 回以上経験

・年 1、2 回程度

・その他

■バス・タクシードライバーのトイレに関するアンケート調査結果

主な調査結果は次の通りです。

・業務中に尿意を感じて困ったことがあると回答した人は、117人のうち88人（75.2％）と、4人に3人が困った経験があります。その中で、漏らしたことがある人は16人（13.7％）です。









バスドライバーでは、困ったことがある人は77.8％、そのうち漏らしたことがある人は15.9％でした。タクシードライバーでは、困ったことがある人は72.2％、そのうち漏らしたことがある人は11.1％でした。バスドライバーが、困ったことがある人、漏らしたことがある人ともに高い比率です。

困ったことがある人88人の年齢層別にみると、30代が最も多く、次いで20代が多く、50代、60代となっています。





困ったことがある人の比率を業務形態別にみると、バス関係では観光バス、高速バス、路線バスが高く、タクシー関係では法人タクシー（待ち受け）が高く、法人タクシー（流し）、観光タクシーが高くなっています。

・尿意を感じて困った経験頻度については、困った経験がある88人のうち、「毎週 1 回以上」（33.0％）が最も多く、次いで、「毎月 1 回以上」（28.4％）、「とても多い／頻繁にある」（21.6％）で、半数以上の人が、毎週1回以上困った経験をしています。バスドライバーは、「毎週 1 回以上」（32.7％）が最も多く、次いで、「とても多い／頻繁にある」（26.5％）です。タクシードライバーは、「毎週 1 回以上」と「毎月 1 回以上」がいずれも33.3％と最も多くなっています。









アンケート結果から、バスドライバーもタクシードライバーも7割を超える方々が業務中に尿意を感じて困ったことがあり、1割を超える方が漏らした経験があります。バスドライバーの約6割とタクシードライバーの約5割の方々が、毎週1回以上の頻度で困った経験をされていることが分かりました。年齢層では、20代や30代の若い方々も困っていることが伺えます。

■男性用尿ケア製品「タイムシフト」の優位点

「タイムシフト」は、オムツやパッドとは異なり、尿をまず製品本体内に保持し、その後で男性用トイレで普通に排出できる尿ケア製品です。業務中で我慢できない時も安心して過ごせます。

「タイムシフト」は次のような特性がある製品です。

・超軟伸性素材を用いており、装着しても違和感がありません。

・尿を製品本体内に保持しますので、尿の臭いが気になりません。また尿が肌につくこともありません。

・臭いが気にならないので、尿が溜まった状態で接客しても問題ありません。



