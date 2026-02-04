ハスクバーナ・グループの一員であり、ロボット芝刈機分野の世界的リーダーであるハスクバーナは、世界でも最も歴史あるゴルフトーナメントの一つであるブリティッシュ・マスターズの新たなタイトルパートナーとなる複数年契約を締結しました。

これにより、2026年大会は「ハスクバーナ・ブリティッシュ・マスターズ」として開催されます。同大会は、イングランドを代表する名門コースであるザ・ベルフライのブラバゾンコースにて開催されます。

さらに、今回の契約に伴い、ハスクバーナはDPワールドツアー公式ロボット芝刈機パートナーにも就任いたします。





ハスクバーナ・ブリティッシュ・マスターズ





■ハスクバーナ・グループ

フォレスト＆ガーデン欧州プレジデント イベット・ヘンシャル・ベル氏からのコメント

「ゴルフは、世界1,700以上のコースでその性能を証明してきたハスクバーナのロボット芝刈機にとって、理想的な舞台です。このパートナーシップは、ゴルフコース管理の未来を拓く上で、私たちが共有するビジョンを象徴しています。」





イべット・ヘンシャル・ベル氏





■大会の歴史と2026年大会について

1946年に初開催されたブリティッシュ・マスターズは、ピーター・トムソン、トニー・ジャクリン、ベルンハルト・ランガー、イアン・ウーズナム、セベ・バレステロス、サー・ニック・ファルド、コリン・モンゴメリーといった名選手が優勝者に名を連ねる、ヨーロッパを代表する名門トーナメントです。

直近の2025年大会では、スウェーデンのアレックス・ノレンが優勝しました。また、6度のメジャー優勝者であり、ハスクバーナのブランドアンバサダーでもあるサー・ニック・ファルドが、2026年大会でもホストを務めます。









■ハスクバーナブランドアンバサダー サー・ニック・ファルド氏からのコメント

「初代優勝者として、この由緒ある大会のホストを務められることを誇りに思います。また、この新たなパートナーシップにより、大会はさらに画期的な新時代へと進んでいくでしょう。私はハスクバーナの製品が大好きです。来年8月のザ・ベルフライでは、ハスクバーナ製品がブラバゾンコースを完璧な状態に整えることを楽しみにしています。」









■2026年ツアー連携強化とロボット芝刈り技術の躍進

ハスクバーナは、2025年に引き続き2026年もDPワールドツアーの公式マーケティングパートナーを務めることになりました。さらに2026年は、ブリティッシュ・マスターズとアムジェン・アイルランドオープンでは、公式トーナメントパートナーを、BMWインターナショナルオープン、KLMオープン、フェデックス・オープン・ド・フランスでは、コーポレートパートナーを担当します。

これによりハスクバーナは、ツアーのさまざまなメディアや大会を通じて自社製品を広く紹介するとともに、グリーンキーパーやコース管理者と協力して、各トーナメントのコースを常に高い品質で維持していく役割を担うことになります。





先ごろウェールズで開催されたAIG女子オープンにおいて、ハスクバーナのロボット芝刈機「CEORA(TM)」15台が全18ホールのフェアウェイを管理し、世界的なゴルフ大会でのデビューを果たしました。ハスクバーナグループは1995年に世界初のロボット芝刈機を発売して以来、革新的な技術開発を続けており、2019年からは業務用ロボット芝刈り分野にも本格参入しています。





ゴルフ場を管理するハスクバーナ CEORA(TM)





■ハスクバーナグループ日本法人 ハスクバーナ・ゼノア株式会社について

商号 ： ハスクバーナ・ゼノア株式会社

代表者 ： 代表取締役 アンナ・パウリーン・エリザベス・ニルソン

所在地 ： 埼玉県川越市南台1-9

設立 ： 2007年12月

事業内容： 農林造園業機器の開発、販売及び ハスクバーナAB

(本社スウェーデン)グループ製品の輸入販売及びそれに付帯する

消耗品・部品の販売ならびに修理