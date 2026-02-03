東海電子株式会社

アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、2017年より提供してきたアルコールチェックシステム「ALC-mini」シリーズの後継モデルとして、新モデル『ALC-miniＶ』をリリースします。これに先立ち、2026年2月25日（水）、新製品発表ウェビナーを無料開催いたします。

【新製品】マイナ免許証に対応！次世代アルコールチェック新モデル「ALC-miniＶ」先行発表ウェビナー 2月25日（水）お申し込みはこちらから :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_1dYOrc3lTdmF6tUxV-tSQw#/registration

開催日時：2026年2月25日（水）13時30分～14時30分

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

飲酒運転事故や点呼不備による行政処分・報道が後を絶たないなか、

「測定したつもり」「記録したはず」という曖昧な運用では、

企業や管理者を守れない時代になっています。

いま問われているのは、

“本人が確実に測定し、その事実が改ざんできない形で残っているか”です。

今回発表する「ALC-miniＶ」は、免許証・ICカード・社員証に加え、マイナ免許証にも対応した次世代アルコール検知器です。

測定結果を無線通信で自動的にクラウドへ保存することで、形骸化しがちな点呼業務からの脱却を実現します。本ウェビナーでは、『ALC-miniＶ』の機能概要とともに、次世代のアルコール管理のあり方、そしてその要件について解説します。

【コンテンツ内容】

・減らない飲酒運転事故の実態

・事故・違反から見える課題

・これから求められるアルコール管理のあり方について

・新モデル『ALC-miniＶ』の機能概要・解決方法紹介

スピーカー：東海電子株式会社 安全・健康システム営業部 鈴木善郎

みなさまのご参加をお待ちしております。

■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp

■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています

https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、

社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/

東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/

東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/

東海電子株式会社公式キャラクター「T.D.（ティディー）」