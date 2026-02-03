【3月6日(金)開催】北海道大学主催「GXとネイチャー・ポジティブの結節点ー北海道大学と挑む、トレードオフ解決の突破口ー」（運営：マカイラ）

GXとネイチャー・ポジティブの結節点 ー北海道大学と挑む、トレードオフ解決の突破口ー

マカイラ株式会社

日時：2026年3月6日（金）19:00～21:30

主催：北海道大学

https://peatix.com/event/4764689/view

昨年11月、北海道大学は「GXの『教訓』とネイチャー・ポジティブの『未来図』」をテーマとしたセミナーを開催し、自然資本の価値を測る難しさと可能性について議論を行いました。

2回目の開催となる今回は、議論を一歩進め「実装」のフェーズにおける、より切実な課題に向き合います。

脱炭素（GX）と生物多様性保全（ネイチャー・ポジティブ）。

持続可能な未来に不可欠なこの二つは、社会実装においては時に「あちらを立てればこちらが立たず」という複雑なトレードオフを生み出します。

本セミナーでは、北海道大学の科学的知見を基点にこの難題にアプローチします。

トレードオフの構造を解き明かし、それをどう乗り越え、実効性のある「制度設計」へと落とし込むべきか、産・官・学それぞれの立場から現実的かつ科学的な「解決の突破口」について対話します。

また、北海道大学が考える産官学連携の仕組みを紹介し、「対話」を「実践」へと繋げます。

マカイラは本イベントの運営としてサポートさせていただいております。

▼イベント詳細・お申し込みはこちら（Peatix）

