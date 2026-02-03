″アイデンティティの民主化″へ。AI戦略室として、次世代ID研究開発機関「Know Yourself」を設立

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田 元、証券コード：8783、以下「当社」）は、Web3領域における「検証可能なアイデンティティ（Verifiable Identity）」の社会実装を目指し、新研究開発機関「Know Yourself（ノウ・ユアセルフ）」を設立いたしました。

本機関は、当社の「AI戦略室」としての機能を担い、AIを活用した金融・フィンテック全方位に対応する個人認証サービスを、社内外のリソースおよびパートナー企業と連携して推進します。これは、今後の当社戦略であるBaaS（Blockchain as a Service）における認証技術として最重要な位置付けとなります。

今後も継続してパートナーシップを拡大し、「嘘をつく必要のない社会」を技術によって構築することを目指します。

１．設立の背景：Proof of Philosophy（哲学の実装）

「『ありがとう』を贈るように、価値を贈る。」

当社はこれまで、決済を無機質な処理から、温かみのあるコミュニケーションへと変革することを提唱してきました（2025年7月30日付「WOWOOプロジェクトと連携したWeb3エンタメ経済圏の統合について(https://www.gfa.co.jp/gfa_wp/wp-content/uploads/2025/07/WOWOO%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%A8%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%97%E3%81%9FWeb3%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%A1%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%9C%8F%E3%81%AE%E7%B5%B1%E5%90%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf)」における感性資本主義のコンセプト（Proof of Philosophy（哲学の実装））より）。

しかし、従来のWeb3技術（SBT等）には、『秘密鍵の紛失がアイデンティティの喪失に直結する』という脆弱性や、評価軸が金融資産に偏重しがちであるという課題がありました。私たちの哲学を社会実装するためには、個人の尊厳を守りながら、多様な価値を証明できる新たなID基盤が必要でした。

２．「Know Yourself」のミッション

機関名『Know Yourself』には、古代ギリシャの格言『汝自身を知れ（Know Thyself）』と、金融規制用語『顧客確認（Know Your Customer）』という2つの意味を込めています。

- Philosophical（思想）：未だ見ぬ自分との遭遇ブロックチェーン上の行動履歴や、他者からの信頼（Give）を統合することで、ユーザー自身も気づいていない『自分自身の価値』を再発見・可視化します。- Pragmatic（実務）：技術による説明責任（Accountability）金融庁や自治体が求める高度なコンプライアンス要件に対し、数学的に検証可能な透明性を提供します。『誰が』ではなく『どのような信頼を持つか』を証明することで、プライバシーと規制対応を両立させます。

当社は、技術の透明性を高めることこそが、株主・投資家様をはじめとする全てのステークホルダーに対する最大の誠実（Accountability）であると考えています。本機関の設立は、ブラックボックスになりがちなWeb3事業に対し、技術的な裏付けをもって健全性を証明する取り組みでもあります。

３．技術戦略：標準規格と独自概念の融合

「Know Yourself」では、技術的な信頼性と独自のナラティブを両立させるため、以下の技術戦略を採用していきます。

４．今後の展開について

- W3C標準「DID/VC」の採用国際標準規格であるDID（Decentralized Identifiers）とVC（Verifiable Credentials）をコア技術として採用。特定のプラットフォームに依存しない、アイデンティティ管理と、データの検証可能性の向上を実現します。- 独自概念「Verifiable Identity」の構築単なる身分証明にとどまらず、個人の「善意」や「コミュニティへの貢献」を検証可能なデータとして資産化する、当社独自のアイデンティティ概念を定義・実装します。

「Know Yourself」は、現在当社が推進している「Web3格付け機能」への実装を皮切りに、金融規制当局や自治体等への技術提案に向けた実証実験（PoC）の準備を順次開始します。

当社は、「多様性を通貨にする」というビジョンのもと、日本発のWeb3リーダー企業として、安心・安全で、かつ温かみのある分散型社会の構築に貢献してまいります。

※本リリースは情報開示を目的としており、暗号資産の購入や売却を勧誘するものではありません。

※記載された時点での情報に基づいており、今後の運営方針や仕様は変更となる可能性があります。



【用語解説】

- BaaS（Blockchain as a Service）について

BaaSは、ブロックチェーン技術を活用したサービス基盤を他社に提供する事業モデルです。企業が独自にブロックチェーンインフラを構築することなく、既存のプラットフォームを活用してサービスを展開できます。

- DIDについて

DID（Decentralized Identifiers）は、W3C（World Wide Web Consortium）が標準化を進める分散型識別子の国際標準規格です。中央管理者を必要とせず、ユーザー自身がアイデンティティの管理権限を持つことができます。

- VCについて

VC（Verifiable Credentials）は、デジタル証明書の国際標準規格です。発行者、保有者、検証者の三者間で、改ざん不可能な証明情報をやり取りすることができます。

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://www.gfa.co.jp/(https://www.gfa.co.jp/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田 元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

≪本件に関するお問い合わせ先≫

abc株式会社 経営企画部

pr@abc-chain.com