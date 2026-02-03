「ショートドラマ×推し活」で商品消化率が目標の1.8倍を達成！DoFullとファッションセンターしまむらの施策が『宣伝会議』2026年3月号に掲載！

株式会社DoFull

2026年1月30日、株式会社DoFull（以下、DoFull）は、株式会社しまむら（以下、しまむら）と共同で実施したショートドラマ施策の成果が、広告・クリエイティブの専門誌『宣伝会議』2026年3月号に掲載されたことをお知らせします。

DoFullは、人気のショートドラマアカウント「ミッドナイトチケット」をTikTok・YouTube等で配信・運営し、アカウント開設から約3年で約50万人のフォロワーを保有するクリエイティブチームです。配信した動画の約半数が再生回数100万回を超え、1,000万回に達する動画を多数生み出すなど、国内トップレベルのショートドラマ制作の実績を保有します。

本誌では、しまむら広告宣伝部の阿部勝教氏とDoFullのチーフプランナー甲田凌也が対談し、ショートドラマを通じて若年層の来店を促し、目標の1.8倍の商品消化率を達成したマーケティング手法とその裏側が紹介されています。

■ 宣伝会議掲載を記念した新プラン

今回の『宣伝会議』掲載を記念し、DoFullでは「ショートドラマ」×「推し活」プランを期間限定でご用意しました。

本プランは、いまトレンドの「ショートドラマ」と「著名人のキャスティング」を組み合わせることで”再生数最大化”と”購買行動の促進”を同時に実現する、認知 × 獲得型マーケティングプランとなっています。

※キャスティングについては、朝日系列企業と連携し、著名人のタレントを起用する想定

本プランは 2026年2月中の期間限定で提供いたします。詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

■ お問い合わせ先

会社名：株式会社DoFull（広報）

担当：甲田

メール：ryoya_koda@dofull.jp

■ 掲載誌情報

雑誌名：『宣伝会議』2026年3月号

発売日：2026年1月30日

■ 株式会社DoFullについて

会社名：株式会社DoFull

代表者：代表取締役 河辺昇輝

所在地：東京都

事業内容：ショートドラマ制作・SNS運用

Webサイト：https://www.dofull.co.jp/

SNSドラマアカウント：「ミッドナイトチケット」

TikTok：https://www.tiktok.com/@midnight_ticket

YouTube：https://www.youtube.com/@midnightticket

Instagram：https://www.instagram.com/mid_night_ticket/

X：https://x.com/midnight_ticket