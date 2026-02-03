ニッチからロングセラーへ。猫の「手」だけを集めた写真集『ねこのおてて』が６年ぶり重版で通算10刷に
まるくてかわいい、ねこの「おてて」だけを集めた写真集
顔も耳もお腹もお尻もしっぽも全部かわいい、ねこ。中でも、フワフワの毛とプニプニの肉球を合わせ持った、まるっこい前足こと「おてて」には魅力がいっぱい！まるでクリームパンのような、40匹を超えるねこたちの「おてて」をお届けします。
読者の声
・たまらない、とにかくたまらない。
・かわいいし、いやされる。
・いつまででも見てられる１冊です(ハート)(ハート)
・かわいいおててばかりで何度も見返してしまいます。本物のおててをさわりたくなる！！！
・ペットロスの友人に送り喜んでもらいました。一日の終わりにぱらぱら見て、気分良く寝れます。
・見てると思わずニンマリ、どんより気分も吹っ飛びます。メンタルにとても良いです。
・最後の方にねこのプロフィールがありとても満足です。
書籍情報
書名：『ねこのおてて』
https：//pie.co.jp/book/i/4858/
仕様：A5判変型（150×150mm）／ソフトカバー／88 Pages (Full Color)
定価：本体1,100円+税
ISBN：978-4-7562-4858-9 Ｃ0072
発売日：2017年2月9日
編著・発行元：パイ インターナショナル
重版記念キャンペーン
6年ぶりの重版を記念してXおよびInstagramでプレゼントキャンペーンを実施します。
応募期間：
2026年2月3日（火）～2026年2月27日（金）
詳細はこちら
https://pie.co.jp/news/4887400/
書籍に関するお問い合わせ
株式会社パイ インターナショナル
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4
TEL：03-3944-3981
ホームページ：https://pie.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/pieinternational
X：https://twitter.com/PIE_BOOKS
インスタグラム：https://www.instagram.com/pie_international/