ニッチからロングセラーへ。猫の「手」だけを集めた写真集『ねこのおてて』が６年ぶり重版で通算10刷に

写真拡大 (全7枚)

株式会社パイ インターナショナル


まるくてかわいい、ねこの「おてて」だけを集めた写真集

顔も耳もお腹もお尻もしっぽも全部かわいい、ねこ。中でも、フワフワの毛とプニプニの肉球を合わせ持った、まるっこい前足こと「おてて」には魅力がいっぱい！まるでクリームパンのような、40匹を超えるねこたちの「おてて」をお届けします。














読者の声

・たまらない、とにかくたまらない。


・かわいいし、いやされる。


・いつまででも見てられる１冊です(ハート)(ハート)


・かわいいおててばかりで何度も見返してしまいます。本物のおててをさわりたくなる！！！


・ペットロスの友人に送り喜んでもらいました。一日の終わりにぱらぱら見て、気分良く寝れます。


・見てると思わずニンマリ、どんより気分も吹っ飛びます。メンタルにとても良いです。


・最後の方にねこのプロフィールがありとても満足です。



書籍情報

書名：『ねこのおてて』


https：//pie.co.jp/book/i/4858/


仕様：A5判変型（150×150mm）／ソフトカバー／88 Pages (Full Color)


定価：本体1,100円+税


ISBN：978-4-7562-4858-9 Ｃ0072


発売日：2017年2月9日


編著・発行元：パイ インターナショナル




重版記念キャンペーン



6年ぶりの重版を記念してXおよびInstagramでプレゼントキャンペーンを実施します。



応募期間：


2026年2月3日（火）～2026年2月27日（金）



詳細はこちら


https://pie.co.jp/news/4887400/



書籍に関するお問い合わせ

株式会社パイ インターナショナル


〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4


TEL：03-3944-3981


ホームページ：https://pie.co.jp/


フェイスブック：https://www.facebook.com/pieinternational


X：https://twitter.com/PIE_BOOKS


インスタグラム：https://www.instagram.com/pie_international/