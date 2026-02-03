ニッチからロングセラーへ。猫の「手」だけを集めた写真集『ねこのおてて』が６年ぶり重版で通算10刷に

株式会社パイ インターナショナルまるくてかわいい、ねこの「おてて」だけを集めた写真集

顔も耳もお腹もお尻もしっぽも全部かわいい、ねこ。中でも、フワフワの毛とプニプニの肉球を合わせ持った、まるっこい前足こと「おてて」には魅力がいっぱい！まるでクリームパンのような、40匹を超えるねこたちの「おてて」をお届けします。

読者の声

・たまらない、とにかくたまらない。

・かわいいし、いやされる。

・いつまででも見てられる１冊です(ハート)(ハート)

・かわいいおててばかりで何度も見返してしまいます。本物のおててをさわりたくなる！！！

・ペットロスの友人に送り喜んでもらいました。一日の終わりにぱらぱら見て、気分良く寝れます。

・見てると思わずニンマリ、どんより気分も吹っ飛びます。メンタルにとても良いです。

・最後の方にねこのプロフィールがありとても満足です。

書籍情報

書名：『ねこのおてて』

https：//pie.co.jp/book/i/4858/

仕様：A5判変型（150×150mm）／ソフトカバー／88 Pages (Full Color)

定価：本体1,100円+税

ISBN：978-4-7562-4858-9 Ｃ0072

発売日：2017年2月9日

編著・発行元：パイ インターナショナル

重版記念キャンペーン

6年ぶりの重版を記念してXおよびInstagramでプレゼントキャンペーンを実施します。

応募期間：

2026年2月3日（火）～2026年2月27日（金）

詳細はこちら

https://pie.co.jp/news/4887400/

