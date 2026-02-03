株式会社スモールブリッジ

世界中の講師からオンラインでレッスンを受講できるサービス「カフェトーク（https://cafetalk.com/）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区）は、2026年2月「英語・英会話レッスン」の累計提供数が100万回を突破したことをお知らせいたします。

オンライン英語レッスン提供数100万回を達成、日本最大級オンライン習い事「カフェトーク」

■ 100万回達成の背景：多様化する「英語を学ぶ目的」に伴走

2010年のサービス開始以来、カフェトークは「いつもの生活にスパイスを」をコンセプトに、世界各国の講師と生徒を繋いでまいりました。

この度、英語レッスンの累計提供数が100万回を突破したのは、単なる「英会話」に留まらない、個々のレベルや目的に特化した「パーソナライズされた学び」が多くのユーザーに支持された結果と考えております。

近年では、従来のビジネス英語や日常英会話に加え、以下のような専門的なニーズが急増しています。

- 資格試験対策： IELTS、TOEFL、英検(R)などの戦略的指導- 子供向け英語： 遊びやゲーム、歌、フォニックスを取り入れた楽しいレッスン- 趣味×英語： 英語で学ぶ料理、ヨガ、マインドフルネス、音楽など- ニッチなスキル： 特定の業界（医療、IT、航空等）に特化した専門用語の習得

カフェトークの英語レッスン100万回突破の背景には、既存の英会話スクールのような画一的なカリキュラムではなく、講師一人ひとりのキャリアやバックグラウンドを活かした「クリエイティブな英語プラン」の存在があります。

世界各地に居住するネイティブ・非ネイティブ講師が、自身の専門性を掛け合わせて自由に設計したレッスンは、単なる言語習得を超えた「生きた知見」の宝庫です。

英語レッスン一覧へ :https://cafetalk.com/lesson/search/?bt=qUwjaYcqaM&ct=aoU3SYmH6p&s_opts%5Btutor_lang%5D=&s_opts%5Bsearch_text%5D=&s_opts%5Bminprice%5D=0&s_opts%5Bmaxprice%5D=5100&s_opts%5Btutor_origin%5D=&s_opts%5Btutor_residence%5D=&s_opts%5Bavailability%5D=&st=&rc=6000件を超えるユニークな英語レッスンを探せる

【カフェトークで実現する「一歩先」の英語学習例】

ビジネスの現場に即した実践： 「インド拠点のエンジニアと円滑に連携したい」というニーズに応える、インド英語特有のイントネーション理解と克服。

専門領域の深掘り： アメリカの医療制度に精通した講師から、現地の社会情勢と共に学ぶメディカル英語。

感性を磨く表現力： 海外のオーディションやワークショップを想定した、英語による演技指導（Acting in English）。

教養と歴史の探究： 南アフリカなど、特定の国・地域の歴史や文化を英語で紐解くアカデミックなセッション。

「英語を学ぶ」ことそのものの目的だけではなく、「英語を使って学ぶ」体験ができること。

カフェトークは今後も英語学習者の皆様をサポートしてまいります。

英語人気講師ランキングへ :https://cafetalk.com/campaign/cafetalk-ranking/category/?c=english&lang=ja

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



