【ものすっギョーくおいしい！おさかなの１汁１おにぎりや20分レシピ】JF全漁連 シーフード料理コンクール イベントレポート公開
全国漁業協同組合連合会
プロを目指す学生部門 最優秀賞：カツオのたたきのブルーベリーソース添え
魚活（うおかつ）チャレンジ部門 最優秀賞：ふんわりバリ旨ッ！焼きつくねむすび/磯香る～ひじきとアイゴのとろみスープ
審査委員から食材などについて質問も
丁寧に調理をすすめる参加者
みんなで記念写真
シーフード料理コンクールイメージキャラクターのバンダーナプクプク（イラスト：さかなクン）
JF全漁連（全国漁業協同組合連合会）は、昨年12月13日に開催された「第26回シーフード料理コンクール」の上位受賞作品のレシピやイベントレポートを公開しました。
第26回シーフード料理コンクールは、「ず-----っと うお活ッ！ No Fish, No Life.」をテーマに、「プロを目指す学生部門（20分でおいしいおさかな料理）」や「魚活チャレンジ部門（おさかなの１汁１おにぎり）」を開催しました。2部門の最終審査にエントリーされた16作品と上位受賞作品のレシピ、イメージキャラクターのバンダーナプクプク（イラスト：さかなクン）のイベントレポート、審査委員からのコメントなどが、《プライドフィッシュ》公式Webサイト内で公開されていますので、ぜひご覧ください。
好きな国産魚介藻類を様々な形で応援し、食べる魚の推し活＝「うお活（魚活）」。皆様もおさかな料理に挑戦し、「うお活」を楽しんでみませんか？
【Web サイトURL】 https://www.pride-fish.jp/seafood_concours/
