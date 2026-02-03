【ものすっギョーくおいしい！おさかなの１汁１おにぎりや20分レシピ】JF全漁連 シーフード料理コンクール イベントレポート公開

全国漁業協同組合連合会プロを目指す学生部門 最優秀賞：カツオのたたきのブルーベリーソース添え

魚活（うおかつ）チャレンジ部門 最優秀賞：ふんわりバリ旨ッ！焼きつくねむすび/磯香る～ひじきとアイゴのとろみスープ

JF全漁連（全国漁業協同組合連合会）は、昨年12月13日に開催された「第26回シーフード料理コンクール」の上位受賞作品のレシピやイベントレポートを公開しました。

審査委員から食材などについて質問も丁寧に調理をすすめる参加者

みんなで記念写真

第26回シーフード料理コンクールは、「ず-----っと うお活ッ！ No Fish, No Life.」をテーマに、「プロを目指す学生部門（20分でおいしいおさかな料理）」や「魚活チャレンジ部門（おさかなの１汁１おにぎり）」を開催しました。2部門の最終審査にエントリーされた16作品と上位受賞作品のレシピ、イメージキャラクターのバンダーナプクプク（イラスト：さかなクン）のイベントレポート、審査委員からのコメントなどが、《プライドフィッシュ》公式Webサイト内で公開されていますので、ぜひご覧ください。

好きな国産魚介藻類を様々な形で応援し、食べる魚の推し活＝「うお活（魚活）」。皆様もおさかな料理に挑戦し、「うお活」を楽しんでみませんか？

【Web サイトURL】 https://www.pride-fish.jp/seafood_concours/

シーフード料理コンクールイメージキャラクターのバンダーナプクプク（イラスト：さかなクン）