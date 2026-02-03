「ひでながくん・ひでよしくんドライブマップ」＆「あいち歴史観光デジタルスタンプラリー」豊臣スペシャルコースであいちの歴史観光を楽しみつくそう！

　愛知県、県内市町村、観光関係団体等で構成する「あいちの歴史観光推進協議会」では、愛知の歴史観光を全国に広くＰＲすることで、観光誘客の拡大と周遊観光の促進を図っています。


　そこで、今年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送を契機に、一層の観光振興を図るため、県内の歴史観光スポットや飲食店・土産店の紹介、サービスエリア・パーキングエリアで購入できる三英傑にちなんだグルメ商品等を掲載した「ひでながくん・ひでよしくんドライブマップ」を作成しました。ドライブマップには、掲載飲食店・土産店で受けられる特典情報を掲載しているほか、条件を満たした方に先着でステッカーのプレゼントもあります。


　また、現在開催中の「あいち歴史観光デジタルスタンプラリー」に、新たに９つのスポットを巡る「豊臣スペシャルコース」を追加します。


よりパワーアップする愛知の歴史観光をぜひお楽しみください。



１　「ひでながくん・ひでよしくんドライブマップ」について

（１）概要


掲載内容：


・愛知の食文化と秀長・秀吉兄弟にまつわるミニコラム


・県内の歴史観光スポットや飲食店・土産店の紹介


※飲食店・土産店においては、本誌の提示により、お得な割引や特典が受けられます。


（内容は店舗により異なります。）


・県内の一部サービスエリア・パーキングエリアにおいて販売するあいち三英傑パワーメシの紹介


仕様：日本産業規格Ａ４判８ページ（カラー刷り）


制作部数：８０，０００部


配布開始：２０２６年１月２４日（土）から配布中



（２）配布場所等


・新東名高速道路　NEOPASA浜松（下り）


・新東名高速道路　NEOPASA岡崎（集約）


・名神高速道路　EXPASA多賀（下り）


・川島ハイウェイオアシス


・刈谷ハイウェイオアシス


・ドライブマップに掲載されている各スポット


・愛知県観光コンベンション局観光振興課（愛知県庁本庁舎１階）


※郵送による配布は行っていませんので、各配布場所でお受け取りください。



ドライブマップ　表紙


【「NEOPASA岡崎」に設置する配架用什器について】


　新東名高速道路「NEOPASA岡崎」において、「豊臣兄弟！」の場面写真をデザインした什器を設置し、ドライブマップを配架します。


・設置場所


　新東名高速道路　NEOPASA岡崎（集約）フードコート出入口（上り線駐車場側）


　



設置イメージ


（３）ステッカーのプレゼントについて


　ドライブマップ掲載の「あいち三英傑パワーメシ」を購入された方、またはドライブマップに掲載されている飲食店・土産店において【本誌提示特典】を利用された方に各店舗先着２００名様へあいち歴史観光オリジナルステッカーをプレゼントします。




ステッカーイメージ（サイズ：50×50mm）


２　あいち歴史観光デジタルスタンプラリー「豊臣スペシャルコース」について

　２０２５年９月１２日（金）から開催中の「あいち歴史観光デジタルスタンプラリー」に、豊臣家ゆかりの地に焦点を当てた９つのスポットを巡る「豊臣スペシャルコース」を追加します。


（１）豊臣スペシャルコースのスポット




(２)実施期間


２０２６年１月２４日（土）から２０２６年３月１１日（水）まで


(３)参加費


無料（ただし、スマートフォン等でのパケット通信料は、各自の御負担となります。）


(４)デジタルスタンプ取得方法


スマートフォン等のＧＰＳ機能で位置情報を判定し取得します。


(５)景品及び応募条件　※重複応募可能


　「あいち歴史観光デジタルスタンプラリー」本体とは別に応募が必要となります。本体とスペシャルコース、両方の景品に応募することが可能です。


※応募方法は「３」の【豊臣スペシャルコース特設ページ】を御覧ください。




(６)クーポン施策について


　豊臣スペシャルコースの開始に合わせて、地域における土産品等の販売促進を図るため、ラリースポット周辺の飲食店・土産店と連携し、名古屋鉄道株式会社の公式アプリ「Cent X」によるチケット機能を活用した割引クーポンを作成しました。


※詳細は「３」の【豊臣スペシャルコース特設ページ】を御覧ください。



３　特設ページの開設について

　愛知県の歴史観光ポータルサイト「あいち歴史観光」内に「ひでながくん・ひでよしくんドライブマップ」及び「あいち歴史観光デジタルスタンプラリー」豊臣スペシャルコースの特設ページを開設いたします。



【ドライブマップ特設ページ】


https://rekishi-kanko.pref.aichi.jp/drive/




【豊臣スペシャルコース特設ページ】


https://rekishi-kanko.pref.aichi.jp/stamprally/course/




参考　あいちの歴史観光推進協議会について

１　協議会の概要


　2023年の大河ドラマ「どうする家康」（ＮＨＫ）の放送を契機に、本県の「武将観光」を全国に広くＰＲするため、県、市町村、観光関係団体、経済関係団体等で構成する「愛知県大河ドラマ『どうする家康』観光推進協議会」を設立し、２か年に渡り、観光誘客の拡大と周遊観光の促進の取組を実施してきた。このオール愛知での連携体制をレガシーとして継承するとともに、他方で取組を進めてきた「お城観光」、「街道観光」のテーマも掛け合わせて、一層の「歴史観光」の振興を図るため、2024年２月、「あいちの歴史観光推進協議会」を設立した。


名称：あいちの歴史観光推進協議会


設立：2024年２月16日


顧問：愛知県知事


会長：愛知県観光コンベンション局長


事務局：愛知県観光コンベンション局観光振興課


＜構成団体：109団体＞