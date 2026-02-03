SANGWON(ALPHA DRIVE ONE)がスペシャルMCに抜擢！WHIB、i-dleほか人気アーティストもカムバック！『SBS人気歌謡』最新回が 「Music K」にて日本最速・独占配信中

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC（IMXC、本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：小宮之子）は、韓国で2月1日(日)に生放送された『SBS人気歌謡』の最新回を、翌日2月2日(月)18時よりPrime Videoのサブスクリプション「Music K」にて日本最速・独占配信を開始いたしました。

(C) SBS

『SBS人気歌謡2026 日本最速・独占配信』:視聴はこちら(https://amzn.to/4q9SG3R)

2月第1週目の放送には、WHIB、ALPHA DRIVE ONE、i-dle、XG、8TURN、KiiiKiii、POW、YOUNG POSSE、LA POEM、SAY MY NAME、タク・ソンイ、ONEUS、ONE OR EIGHT、チョ・ジョンミン、TNX、LNGSHOT、AxMxPの合計17組の豪華アーティストが登場。

(C) SBS

2023年に1stシングル『Cut-Out』と共にデビューを果たした、大人気ボーイズグループ“WHIB”。昨年7月から約2か月に渡り、韓国の音楽専門チャンネルMnetにて放送された、視聴者参加型のグローバルボーイズオーディション番組「BOYS II PLANET」にメンバーのキム・ジュンミン、イジョン、ウォンジュンが参加し、その圧倒的な存在感で注目を集めました。

昨年10月には初の日本単独コンサートを開催するなど、韓国のみならず、海外でも活躍の幅を広げている“WHIB”が、先月29日に1stミニアルバム『ROCK THE NATION』を通してカムバック。メンバーのハスン、キム・ジュンミン、イジョンが作詞・作曲に参加した＜NO SHINE＞など、全5曲を収録した新アルバムのタイトル曲 と共に、息の合ったシナジー溢れる圧巻のステージを披露しました。

(C) SBS

そして今月21日のソウル公演を皮切りに、台北、メルボルン、シンガポール、横浜などを巡るワールドツアーを控えているグローバルガールズグループ“i-dle”も登場。イギリス出身の新鋭ラッパー、skaiwaterとのコラボでも話題を呼んだデジタルシングル のステージを通して、圧倒的なパフォーマンスでファンを魅了しました。

(C) SBS

さらにこの日は、“ALPHA DRIVE ONE”のSANGWON(サンウォン)が、スペシャルMCとして登場。デビュー後初となる音楽番組MCへの挑戦としても注目を集めながら、自身が所属するグループのステージも披露。レギュラーMCであるEJ(&TEAM)、イヒョン(Baby DONT Cry)と共に番組を盛り上げ、最後には「今日、こうしてイヒョンさんとウィジュさんと一緒にMCとして立たせていただき、とても光栄で幸せでした。ぜひまた機会があれば、参加したいです。」とコメントを残し、番組を締めくくりました。

(C) SBS

「Music K」では、韓国で毎週日曜日に放送されるエピソードを、翌日月曜日18時より日本最速・独占配信。配信から一週間後の月曜には、日本語字幕も追加いたします。字幕がなくてもいいから早く観たいという方は翌日から、字幕付きでじっくり観たいという方は翌週から、「Music K」で韓国の国民的音楽番組『SBS人気歌謡』をお楽しみください。

詳細はこちら :https://music-k.com/news/?uid=36&mod=document「Music K」公式サイト配信ページはこちら :https://amzn.to/3ZSmPtHPrime Videoのサブスクリプション「Music K」

≪ 配信概要 ≫

(C) SBS

番組名：『SBS人気歌謡2026 日本最速・独占配信』

配信媒体：Prime Videoのサブスクリプション「Music K」

配信日時：毎週月曜日18時00分 最新話更新（前日韓国放送分）

※一週間後より日本語字幕付きで配信。

※韓国の放送スケジュールの都合等により、配信が休止になる週もございます。また、システムの都合上、配信開始時刻が前後する可能性もございます。予めご了承ください。

≪ 注意事項 ≫

※日本最速配信をご視聴いただくには、Prime Video内のサブスクリプション「Music K」へのご登録が必要です。

※Music Kに初めてご登録される方は最初の14日間無料でお試しいただけます。無料期間以降は、月額550円(税込)の登録料が発生いたします。

●概要

「Music K」とはPrime Videoのサブスクリプションで、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約200タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SHINee”の15年間の軌跡を描いた映画『MY SHINee WORLD』や、“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』、デビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ！』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金：550円(税込)

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能

・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・公式X：@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok：musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)

・ご登録はこちら(https://amzn.to/4qcU59W)