【ポロ ラルフ ローレンシフリコレクション】2027年入学用ランドセル新商品販売開始

写真拡大 (全11枚)

株式会社クロスター

伝統に裏付けされた高い品質を追求し、鋲や生地などの素材から細部のディテールに至るまでこだわりデザインされた【ポロ ラルフ ローレン】のランドセルに、2027年入学用のNEWモデル『シフリコレクション』が登場します。2026年3月初旬より受注を開始いたします。





販売元：株式会社クロスター（東京都台東区雷門）より当社ECサイトにて発売いたします。



デザインコンセプト


かぶせ裏にカラフルなポロポニーのプリントを施し、アイコニックでキュートなデザインに仕上げました。軽さにも配慮し、毎日の通学を快適にサポートします。





かぶせ裏には、カラフルなポロポニーをデザイン。



ロゴ刺繍

ポロポニー刺繍

同系色の刺繍でさりげないアイコンをプラス。




形状をキューブタイプ・背カンにエアロキャッチにすることで軽量化を実現いたしました。



スペック


素材　：本体　人工皮革　背中　人工皮革


重量　：約1120ｇ


サイズ：A4フラットファイルサイズ


　　　　内寸　幅約23.5ｃｍ×高さ（最高部）31.0ｃｍ×マチ12.5ｃｍ


機能　：形状：キューブ　背カン：エアロキャッチ　錠前：ワンタッチロック　


ナス管：両サイドナスカン　ファスナーポケット内Ｄカン　お名前入れ


価格　：99,000円（税込み）



カラー展開


サックス





ピンク





ラベンダー








2027年ご入学用　カタログ請求を受け付け中


2027年ご入学用カタログのお申込みを受け付けております。3月上旬より順次お届け予定です。


カタログ請求はこちら :
https://croster.co.jp/randsel/catalog




会社概要


会社名　　　　：株式会社クロスター


代表取締役　　：樋口　資男


所在地　　　　：〒111-0035　東京都台東区雷門2-17-14


URL　　　　　：https://croster.co.jp/randsel/




お問い合わせ先


フリーコール　：0800-100-7200（平日9：00～18：00）


メール　　　　：otoiawase@croster.jp


インスタグラム：


https://www.instagram.com/croster_randoseru?igsh=MzRlODBiNWFlZA==




＊デザイン及び仕様は、予告なく変更となる場合がございます。