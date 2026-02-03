愛知県常滑市と「大規模災害時における支援協力に関する協定書」を締結

株式会社ジーアイビー

株式会社ジーアイビー（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：鈴木 衛）は、2026年2月2日（月）、愛知県常滑市と「大規模災害時における支援協力に関する協定書」を締結しましたのでお知らせいたします。

本協定は、大規模災害が発生した場合、または発生するおそれがある場合および災害に備えた防災活動を実施する際に、当社が運営する災害対応型ランドリーに設置された簡易発電機や炊き出し用大釜などの防災資機材を提供し、地域の防災活動を支援することを目的としています。

今回の締結により、当社が締結する災害協定は全国で62カ所目となります。

■ 協定締結式の様子

左：常滑市長 伊藤 辰矢 右：株式会社ジーアイビー 代表取締役 鈴木 衛

締結式には、伊藤 辰矢 常滑市長をはじめ、副市長、防災危機管理課など市の関係部局の幹部が臨席しました。

常滑市 伊藤 辰矢 市長

伊藤市長からは、地域の安全・安心を守るためには、官民が連携しながら防災体制を強化していくことが重要であるとの考えが示され、今回の協定に対する期待が述べられました。

株式会社ジーアイビー 代表取締役 鈴木 衛

災害対応型ランドリーの整備を進める中で、設備の提供にとどまらず、防災訓練などを通じて平時から地域と関わり、災害時にも頼られる存在でありたいと述べ、今後の地域連携への意欲を示しました。

■ 災害対応型ランドリーを活用した地域支援

ジーアイビーでは、日常の生活に役立つコインランドリーが、災害時には地域支援に活用できるよう、

必要な設備を備えた「災害対応型ランドリー」として整備しています。

常滑市内においては、

・ブルースカイランドリー ゲンキー矢田川橋南店

・ブルースカイランドリー フィールとこなめ店

の2店舗が対象となり、災害時には炊き出しや簡易的な電力供給が可能な設備を活用し、地域の防災活動を支援できる体制を整えています。

特に、ブルースカイランドリー ゲンキー矢田川橋南店では、これまでに常滑市小倉町小倉区と災害協定を締結し、合同防災訓練も実施するなど、地域と連携した防災の取り組みを継続してきました。

こうした取り組みは常滑市に限ったものではなく、当社では平時は地域の暮らしを支えるコインランドリーが、災害時には一時的な避難・支援の場として機能する「災害対応型ランドリー」を全国に展開しています。

現在、全国391店舗のうち279店舗（2026年2月現在）が災害対応機能を備えています。

これまでに全国61カ所の自治体・自治会と災害協定を締結しており、今回の常滑市との協定締結により、全国62カ所目となりました。

■ 株式会社ジーアイビーについて

株式会社ジーアイビーは、愛知県名古屋市に本社を置き、「創造・挑戦・共生で『価値創造企業』を実践する」を経営理念に掲げ、人と社会に新たな価値を生み出す事業を展開しています。

全国に展開するコインランドリー「ブルースカイランドリー」をはじめ、電気料金の基本料金削減を実現する「GIブレーカー」など、暮らしと企業の双方を支える多様なソリューションを提供。

地域社会との連携を重ねながら、持続可能で豊かな未来を創造してまいります。