「住民の声を政策へ」生成AIアバターが実現する、対話型の政治活動DXを公開

株式会社ObotAI

株式会社ObotAI（本社：神奈川県川崎市幸区、代表取締役社長：北見 好拡）は、全国の国会議員・地方議員・政治関係者向けに、「おもてなしアバター(https://obot-ai.com/lp/avatar/index.html)」を活用した「議員・政治家向けアバターチャットボット」を開発し、このたび東京都議会議員 高橋 まきこ（東京都中央区選出）氏の協力のもと、その実証モデルを公開いたしました。

本ソリューションは、議員本人の写真および音声をもとに生成AIで作成したアバターと、24時間365日、住民が対話できる革新的な政治広報・対話プラットフォームです。住民の声を継続的に集約し、今後の政策立案や議会での提言に生かすことを目的としています。

議員・政治家向けアバターチャットボットの開発背景

これまで議員の広報活動や住民の声を得る手段は、街頭活動、後援会活動、紙媒体のチラシ、ホームページ、SNSなどが中心でした。一方で、政策としてDX（デジタルトランスフォーメーション）を提言する議員自身の政治活動や広報の現場では、十分なDXが進んでいないという課題がありました。

また、議員と住民の接点は時間や場所に制約されやすく、住民の声が断片的になり、政策へ十分に反映されにくいという構造的な問題も存在していました。こうした課題を解決し、「平時から住民との対話を継続し、その声を政策へとつなげる仕組み」として、本サービスは開発されました。

アバターチャットボットの概要と特徴

本アバターチャットボットは、東京都議会議員 高橋 まきこ（東京都中央区選出）氏の写真をもとに生成AIでアバターを生成し、音声についても本人の声をベースにAIでチューニングすることで、まるで本人と直接対話しているかのような体験を実現しています。

対話のベースナレッジには、以下の情報を活用しています。

- 東京都議会議員 高橋 まきこ（東京都中央区選出）公式ホームページの掲載内容- 過去の議会議事録- 政策方針・活動実績・発言内容

これにより、住民は政策に関する質問や意見、提案を、自然な対話形式で行うことが可能となりました。

▼東京都議会議員 高橋 まきこ（東京都中央区選出）氏のアバターチャットボット導入Webページ▼

https://makikot-chuo.com/

住民の声を可視化し、政策に反映する仕組み

本アバターチャットボットで行われたすべての対話履歴は、住民の声として蓄積され、議員本人が管理画面上で確認できる仕組みとなっています。これにより、日常的に寄せられる意見や課題意識を体系的に把握し、平時から政策の検討・改善、さらには議会での提言へと生かすことが可能となりました。

単なる広報や問い合わせ対応にとどまらず、住民との対話を「政策形成に資する資産」として活用できる点が、本ソリューションの大きな特長です。

選挙対策ではない、平時の政治活動DXとして

本ソリューションは、選挙期間に限定された対策ツールではなく、平時の政治活動において住民との信頼関係を継続的に構築するためのDXソリューションとして設計されています。

時間や場所にとらわれず、24時間365日、議員の分身として対話を行うことで、政治活動の透明性向上と、住民参加型の政策形成を支援します。

コメント

株式会社ObotAI 代表取締役社長 北見 好拡

議員の皆様にとって、住民の声を日々の政策や議会での提言に反映させることは非常に重要ですが、従来の活動では時間や場所の制約により十分な対応が難しい状況でした。

株式会社ObotAIが提供する生成AIアバターチャットボット「おもてなしアバター(https://obot-ai.com/lp/avatar/index.html)」は、住民との対話内容を体系的に蓄積・可視化し、政策形成に直接生かせる仕組みを実現しています。また、本ソリューションは特定の議員や地域に依存せず、全国どの議員・議員事務所でも導入可能です。

私たちは今後も、AIアバターをはじめとした統合型デジタル広報ソリューションを通じて、議員の平時活動をデジタルで支援し、住民との信頼関係を一層深める取り組みを進めてまいります。

東京都議会議員 高橋 まきこ（東京都中央区選出）

政治のことはよくわからない、議員が何をしているか知る機会がない、などのお声は多く、政策の伝え方に悩んできました。一方で都民の方々はそれぞれ、身近に感じている課題や知りたいことがあるので、いつでもどこからでも「聞ける」機会や方法は何があるかとチャレンジを続けています。

今回の生成AIアバターは、SNSやブログ投稿よりも「聞きやすい」パートナーとして、心強く思っています。私の地元、東京都中央区のママインターンのメンバー内でもAIの活用が話題に上がっているので、楽しみながら、ブラッシュアップしていけたらと思っています。ぜひ話しかけてみてください！

今後の展開

株式会社ObotAIは今後、「おもてなしアバター(https://obot-ai.com/lp/avatar/index.html)」を、政治家、国会議員、地方議員、議員事務所、議員秘書、後援会向けに、公式ホームページのリニューアルを含め、アバターチャットボットをはじめとした生成AI技術や各種デジタル施策を組み合わせた、統合的な政治広報DXソリューションとして提供してまいります。

本ソリューションは、特定の議員や地域に依存するものではなく、所属政党や自治体規模を問わず導入可能な汎用ソリューションであり、各議員の活動内容や課題に応じたカスタマイズにも対応します。

デモ体験・導入相談について

本ソリューションに関するデモ体験および導入に関する説明は、オンライン／対面のいずれにも対応可能です。導入をご検討中の議員・議員事務所・関係者の皆様は、下記問い合わせ先よりご相談ください。

▶お問い合わせはコチラから(https://share-na2.hsforms.com/11FoyzAULRgWQZUQlHqyEhAckeot)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【会社概要】

会社名：株式会社ObotAI

所在地：神奈川県川崎市幸区中幸町3丁目31番2号DAIKYO KENKI KAWASAKI BLDG. 8F

代表者：代表取締役社長 北見好拡

設立：2019年9月

URL：https://obot-ai.com/

事業内容：生成AIを活用した対話型ソリューションの企画・開発