OCHER、ブランド第二弾となる洗顔を発表

株式会社オーカー（本社：東京都目黒区、代表取締役：服部 広毅、以下オーカー）が展開するメンズコスメブランド「OCHER（オーカー）」がブランド第二弾となる洗顔「オーカー ザ デュアル クレンズウォッシュ サバンナフィグ」を2026年4月1日（水）に発売します。デジタル社会で常に“オン”を求められる現代。 仕事、情報、人間関係に追われる日常の中で、 ほんの数分でも自分の状態を切り替える時間は、 意識しなければ失われてしまいます。古代のウォーペイントに着想を得た泥と香りで、 洗顔の時間を“静かな儀式”として再定義します。

開発着想｜ウォーペイントという、人類最古の「切り替えの行為」を現代の洗顔へ

人は昔から、顔を整え、心を整えてきた。それは戦いに向かうための、静かな儀式だった。

オーカーの着想源は、古代の戦士たちが闘いの前に顔に泥（OCHER）を塗り、気持ちを切り替えていたウォーペイントという行為にあります。それは装飾ではなく、自分の状態を整え、次の行動に向かうための準備行為。オーカーは、この考え方を現代の男性の日常に重ね、スキンケアとして再構築しました。そのために選んだのが、泥と香りという二つの要素でした。

商品コンセプト｜洗顔という「静かな儀式」の提案

一日の始まりに、顔を整え、気持ちを切り替える。それは、現代を生き抜く男にとっての“静かな儀式”だ。

オーカーがこの洗顔で提案するのは、単なる洗浄ではありません。顔に触れ、泥を塗り拡げ、香りを感じる。その数分間を、一日の始まりや終わりに心を整え、次の行動へ向かうための「静かな儀式」にすること。花粉や皮脂、毛穴の黒ずみ※・汚れに加え、日焼け止めやBBクリームまでしっかり落とせるクレンジング機能を備えながら、洗うたびにうるおいを感じられる処方設計としています。現代を強く生きる人たちの生活実態に寄り添った、高機能洗顔です。

※汚れや古い角質による

Why サバンナ？｜ウォーペイントの思想を象徴する場所

オーカーが着目したのは、人類が最も過酷な環境のひとつで生き抜いてきたサバンナという場所でした。決して優しい環境ではないこの地で、人は生きる力を鍛えてきました。サバンナは、人類が心と身体を奮い立たせてきた象徴的な環境であり、ウォーペイントの思想を語る上で欠かせない舞台だとオーカーは考えました。

サバンナソイル｜サバンナの土が持つ３つの構造を再現

-サバンナの世界観を泥と香りで再構築-

古代の戦士たちが身にまとっていたのは、特別な成分ではなく、その土地にある「土」でした。 オーカーは、サバンナの土が持つ以下の3つの構造に着目し、

海泥（沖縄のクチャ）、活性炭（松由来パインチャコール）、溶岩粉末（富士山のマグマパウダー）によってその特性を再現しています。

１. 表層｜粘土鉱物の層構造― 汚れを引き寄せる力

表面積が大きく、電荷で汚れを引き寄せる高い吸着性

▶海泥（沖縄のクチャ）で再現

２. 内部｜炭化有機物の多孔質構造― 汚れを抱え込み、逃さない力

皮脂や汚れを内部に抱え込み、逃さない性質

▶活性炭（松由来パインチャコール）で再現

３. 骨格｜火山性鉱物の安定構造― 全体を支え、崩さない力

複雑な成分配合における安定性

▶溶岩粉末（富士山のマグマパウダー）で再現

サバンナフィグ｜視界がひらけるような香り設計

香りには、オーカー独自の「サバンナフィグ」を採用。フィグリーフとイチジクの青さから始まり、木の温度感、シダーウッドとアンバーへと移ろうウッディアロマティック。甘さを抑え、空気が広がるような印象を残します。密度の高い香りではなく、遮るもののない原始のサバンナのような大地を思わせる香調が、洗顔中の数分間に気持ちの切り替えを促します。

特徴１.｜低刺激で高い洗浄力

現代の男性の使用実態を踏まえ、肌への優しさと確かな洗浄力を両立する処方設計を採用しています。

特徴２.｜デュアルウォッシュ設計（用途に合わせた２通りの洗い方）

- バリア機能や鎮静効果：CICA（シカ）、アロエベラエキス、ブロッコリーエキス- 肌負担の少ない洗浄成分：キラヤ樹皮エキス、オリーブ脂由来の天然洗浄成分、ムクロジ果皮エキス- サバンナソイル発想の吸着洗浄：層状、多孔質構造が実現する高い洗浄力

肌状態や使用シーンに応じて、2通りの洗顔方法を選べる設計です。

泥そのままで洗浄高泥そのままで洗浄

泥のテクスチャーを直接塗布し、肌の上でなじませながら泡立てる方法。

▶日焼け止めやBBクリームを使用した日に

泡だてて洗浄

泡立ててから塗布する洗顔方法。摩擦をできる限り抑えます。

▶肌荒れしやすい方や敏感肌の方に

特徴３.｜心地よい潤い感のある洗いあがり

皮膚科学の知見から保水・保湿・土台作りの３要素を抑えるうるおい設計で、洗いあがりの心地よいうるおい感を実現しました。

商品概要

トリプルセラミド（セラミドNP・NG・AP）：バリア再構築・水分蒸散防止ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム：保水膜形成・持続保湿グリチルリチン酸2K：炎症抑制・保湿効率の土台作りオーカー ザ デュアル クレンズウォッシュ サバンナフィグ

発売日 2026年４月１日（木）

容 量 100mL

価 格 単品購入2,490円（税込・送料別）/

定期購入：2,350円（税込・送料込）

U R L 単品購入：https://brand-ocher.com/shop/products/c001

定期購入：https://brand-ocher.com/shop/products/c002

「忙しい日常の中で、気持ちを切り替える時間は意識しないと簡単に失われてしまいます。オーカーは、スキンケアを“肌のための作業”ではなく、“自分の状態を整える行為”として捉えてきました。今回の洗顔では、古代の戦士たちがウォーペイントによって心を整えていたように、泥のテクスチャーと香りの力で、数分間だけでもオンとオフを切り替えられる体験を目指しています。洗い上がりの清潔感だけでなく、次の行動に向かう準備が整うような洗顔になればうれしいです。」

先行ご予約特典について

開発/ブランドディレクター 服部 広毅 HATTORI HIROKI

洗顔の発売を記念し、先行でご予約いただいた方への特典をご用意いたしました。

2025年メンズコスメ賞4冠を受賞したオーカー ザ セラムの小型サンプル（10mL）と洗顔でOCHERのスキンケアをお楽しみください。

先行ご予約期間：2026年2月3日～3月31日

OCHERについて

Life With Philosophy.

内に秘めた強い信念や哲学こそが、人を本当に魅力的にする。

常識に流されず、自分の価値観で選び、行動する--そんな人たちが、世界をより自由で豊かなものにしていくと、私たちは信じています。OCHER（オーカー）は、それぞれの生き方を応援するスキンケアブランド。ただ肌を整えるだけでなく、内側にある信念や哲学を外側にも映し出すサポートをします。凛とした肌で自信が滲み出るような存在感を持ちながらも、しなやかに生きる内側の魅力も同時に支えたい。信念ある人があふれる社会、その一人ひとりが自分らしく輝く世界を、私たちはともに築いていきます。誰かとは違う、あなただけの哲学を。

商品への評価

ブランドローンチから8か月でメンズコスメ賞4冠を受賞

