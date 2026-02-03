2/12,13　【モトヤコラボレーションフェア 2026】にシンクイノベーション(株)出展決定！

シンクイノベーション株式会社

この度、弊社シンクイノベーション株式会社は、【モトヤコラボレーションフェア 2026】に出展することが決定しました。

2014年にグッズ制作事業を開始して10年、弊社がこれまでにミマキ製プリンタ等の機械を駆使し、

グッズ製造・販売してきた過程で培ってた制作方法やノウハウを始めとして、

自動化への取り組みや、ライセンスグッズビジネスについて、当展示会でご紹介していきます。





360度撮影で3Dフィギュアデータを作成できる、ペット用マジカルスキャナーを展示予定です。直接ご覧いただき、スキャナーを使ったビジネスモデルなどもご紹介させていただきます。

マジカルスキャナ ペット用

その他にも、実際に弊社が制作してきたグッズのサンプルを展示し、

・どのようにプリンタを駆使するのか？

・どのようなグッズが制作できるのか？

・どのようなグッズが人気なのか？

・グッズ製造参入したいけど、なにしていいかわからない。

・設備導入したけど、どう使っていいかわからない。

・自動化に興味があるけど、機械が活かせるかわからない。

・スタートアップ～既存事業の効率化、成長させたい 等々をご紹介していきます。

開催概要

-展示会日時-

2026年2月12日(木) 10:00~17:00

2026年2月13日(金) 10:00~17:00

-会場-

梅田サウスホール

〒530-0001 大阪市北区梅田１丁目13番1号

大阪梅田ツインタワーズ・サウス11F

《電車でお越しの場合》

・阪急／大阪梅田駅 徒歩7 分

・阪神／大阪梅田駅 徒歩1 分

・大阪メトロ／梅田駅 徒歩1 分・西梅田駅 徒歩3 分・東梅田駅 徒歩2 分

・ＪＲ／大阪駅 徒歩3 分・北新地駅 徒歩4 分

《お車でお越しの場合》

大阪駅前第４ビルまたは第３ビル地下駐車場（有料）

是非とも会場に足をお運び頂き、皆様と直接お会いできる事をスタッフ一同、心より楽しみにお待ち申し上げております。

＿＿＿

お問い合わせ先：https://sync-labo.jp/contact/

工場見学案内：https://uv-printer.jp/guide