2/12,13 【モトヤコラボレーションフェア 2026】にシンクイノベーション(株)出展決定！
シンクイノベーション株式会社
グッズ製造・販売してきた過程で培ってた制作方法やノウハウを始めとして、360度撮影で3Dフィギュアデータを作成できる、ペット用マジカルスキャナーを展示予定です。
直接ご覧いただき、スキャナーを使ったビジネスモデルなどもご紹介させていただきます。
マジカルスキャナ ペット用
-展示会日時-
-会場-
《電車でお越しの場合》
この度、弊社シンクイノベーション株式会社は、【モトヤコラボレーションフェア 2026】に出展することが決定しました。
2014年にグッズ制作事業を開始して10年、弊社がこれまでにミマキ製プリンタ等の機械を駆使し、
グッズ製造・販売してきた過程で培ってた制作方法やノウハウを始めとして、
自動化への取り組みや、ライセンスグッズビジネスについて、当展示会でご紹介していきます。
直接ご覧いただき、スキャナーを使ったビジネスモデルなどもご紹介させていただきます。
マジカルスキャナ ペット用
その他にも、実際に弊社が制作してきたグッズのサンプルを展示し、
・どのようにプリンタを駆使するのか？
・どのようなグッズが制作できるのか？
・どのようなグッズが人気なのか？
・グッズ製造参入したいけど、なにしていいかわからない。
・設備導入したけど、どう使っていいかわからない。
・自動化に興味があるけど、機械が活かせるかわからない。
・スタートアップ～既存事業の効率化、成長させたい 等々をご紹介していきます。
開催概要
-展示会日時-
2026年2月12日(木) 10:00~17:00
2026年2月13日(金) 10:00~17:00
-会場-
梅田サウスホール
〒530-0001 大阪市北区梅田１丁目13番1号
大阪梅田ツインタワーズ・サウス11F
《電車でお越しの場合》
・阪急／大阪梅田駅 徒歩7 分
・阪神／大阪梅田駅 徒歩1 分
・大阪メトロ／梅田駅 徒歩1 分・西梅田駅 徒歩3 分・東梅田駅 徒歩2 分
・ＪＲ／大阪駅 徒歩3 分・北新地駅 徒歩4 分
《お車でお越しの場合》
大阪駅前第４ビルまたは第３ビル地下駐車場（有料）
是非とも会場に足をお運び頂き、皆様と直接お会いできる事をスタッフ一同、心より楽しみにお待ち申し上げております。
＿＿＿
お問い合わせ先：https://sync-labo.jp/contact/
工場見学案内：https://uv-printer.jp/guide