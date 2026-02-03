2/12,13　【モトヤコラボレーションフェア 2026】にシンクイノベーション(株)出展決定！

シンクイノベーション株式会社




この度、弊社シンクイノベーション株式会社は、【モトヤコラボレーションフェア 2026】に出展することが決定しました。


2014年にグッズ制作事業を開始して10年、弊社がこれまでにミマキ製プリンタ等の機械を駆使し、


グッズ製造・販売してきた過程で培ってた制作方法やノウハウを始めとして、
自動化への取り組みや、ライセンスグッズビジネスについて、当展示会でご紹介していきます。

360度撮影で3Dフィギュアデータを作成できる、ペット用マジカルスキャナーを展示予定です。
直接ご覧いただき、スキャナーを使ったビジネスモデルなどもご紹介させていただきます。




マジカルスキャナ　ペット用



その他にも、実際に弊社が制作してきたグッズのサンプルを展示し、


・どのようにプリンタを駆使するのか？


・どのようなグッズが制作できるのか？


・どのようなグッズが人気なのか？


・グッズ製造参入したいけど、なにしていいかわからない。


・設備導入したけど、どう使っていいかわからない。


・自動化に興味があるけど、機械が活かせるかわからない。


・スタートアップ～既存事業の効率化、成長させたい　等々をご紹介していきます。




開催概要

-展示会日時-
2026年2月12日(木)　10:00~17:00
2026年2月13日(金)　10:00~17:00



-会場-
梅田サウスホール


〒530-0001 大阪市北区梅田１丁目13番1号


大阪梅田ツインタワーズ・サウス11F



《電車でお越しの場合》
　・阪急／大阪梅田駅　徒歩7 分
　・阪神／大阪梅田駅　徒歩1 分
　・大阪メトロ／梅田駅　徒歩1 分・西梅田駅　徒歩3 分・東梅田駅　徒歩2 分
　・ＪＲ／大阪駅　徒歩3 分・北新地駅　徒歩4 分
《お車でお越しの場合》
　大阪駅前第４ビルまたは第３ビル地下駐車場（有料）





是非とも会場に足をお運び頂き、皆様と直接お会いできる事をスタッフ一同、心より楽しみにお待ち申し上げております。



＿＿＿


お問い合わせ先：https://sync-labo.jp/contact/


工場見学案内：https://uv-printer.jp/guide