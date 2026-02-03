【2.26｜無料ウェビナー開催】今こそ始める！CRA対応を加速するe-learning導入セミナー

ニュートン・コンサルティング株式会社

リスクマネジメントコンサルティングを手掛けるニュートン・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：副島 一也）は、2月26日（木）12:10～12:40に無料ウェビナー「今こそ始める！CRA対応を加速するe-learning導入セミナー ――“最小コストで最大効果”の対応戦略」を開催いたします。

2026年6月から段階的に適用が開始される「EUサイバーレジリエンス法（CRA）」は、デジタル要素を含む製品のサイバーセキュリティ要件を定める重要な法規制です。対象製品は広範囲に及び、メーカーには開発から廃棄に至る製品ライフサイクル全体での重い法的責任が課されます。

しかし、条文の理解や対応の進め方が難しいことから、多くの企業が対応の優先順位・実務的ステップで課題を抱えています。

本セミナーでは、こうした課題を解決するために開発された実務直結型 CRA e-learning講座をご紹介。単なる知識学習にとどまらず、付属の「CRA適合支援キット」を活用して、対応を推進するための具体的なアプローチを30分に凝縮して解説します。

■本セミナーのポイント

■開催概要

- CRAの全体像と、企業が直面しがちな課題を整理「条文が難解」「自社の優先アクションがわからない」といった担当者の悩みに対し、実務直結の視点で"最初の一歩"を提示します。- 実務直結型 e-learning 講座のカリキュラムをわかりやすく紹介ニュートン・コンサルティングが提供する CRA e-learning講座の内容を紹介します。- 「CRA適合支援キット」の具体的な活用方法を解説講座に付属するテンプレート・チェックリストなどの 実務ツールの使い方 を紹介します。

開催日時 ：2月26日（木）12:10-12:40

開催形式 ：オンライン（Zoom）

参加費 ：無料

主催 ：ニュートン・コンサルティング株式会社

■登壇者

ニュートン・コンサルティング株式会社

アソシエイトシニアコンサルタント

大津 卓人

NPO法人の経営中核を担ったバックグラウンドを持ち、組織運営のリアルを知るからこそ可能な「本質的な課題解決」を追求。

ニュートン・コンサルティング入社後は、IT・サイバーセキュリティ領域を専門に、官民多岐にわたる組織のレジリエンス強化に従事。特にサイバー演習や監査・評価プロジェクトにおいて、ファシリテーションとプロジェクトマネジメント力を発揮し、数多くの組織を導いてきた。

プライバシー保護を含む広範なリスク領域をカバーしつつ、常に「お客様の隣」に立ち、組織の未来に寄り添うコンサルティングを信条とする。

【ニュートン・コンサルティング株式会社 概要】

https://www.newton-consulting.co.jp/

社名 ：ニュートン・コンサルティング株式会社

所在地 ：東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビルディング5F

設立 ：2006年11月13日

資本金 ：30,000,000円（2025年12月末時点）

代表者 ：代表取締役社長 副島 一也

事業内容 ：リスクマネジメントに関わるコンサルティング

【サポート実績】

民間企業をはじめ官公庁や地方公共団体、国立大学法人に至るまで約2,300社の支援実績を有する

～お客様事例～

https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/

【本件に関するお問い合わせ先】

ニュートン・コンサルティング株式会社

担当：吉田

TEL：03-3239-9209 FAX：03-5913-9950

E-MAIL：info@newton-consulting.co.jp