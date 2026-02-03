昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉にて、2月8日「ロカビリーの日」にロカビリーライブを開催します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する日帰り温泉・昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉（埼玉県比企郡ときがわ町）は、2026年2月8日の「ロカビリーの日」に合わせて、ロカビリーライブを行います。

昭和33年2月8日に第一回ウェスタンカーニバルが開催されたことから、2月8日が「ロカビリーの日」と制定されています。昭和30年代に流行したロカビリー音楽を、今の世代にも広く知っていただき楽しんでほしいという想いから、昭和をテーマにした玉川温泉で「ロカビリーライブ」を開催します。

玉川温泉では、2022年11月26日（いい風呂の日）に昭和レトロな歌謡曲でデビューした、「支配人くりさき」が、日頃からカラオケ大会やライブを盛り上げてくれています。「ロカビリーライブ」では、パワフルな歌声が魅力の「支配人くりさき」と特別ゲストのエルヴィストリビュートアーティストで歌手の桐生大輔さんのステージをお届けします。玉川温泉では、昭和歌謡やカラオケ文化を盛り上げる活動をこれからも行っていきます。

＜玉川温泉 ロカビリーライブ＞

日程：2026年2月8日（日） 13時30分～

場所：玉川温泉 2階大広間

参加費：無料（別途入館料が必要です）

■桐生大輔さん

15歳の頃、地元秋田で偶然テレビで見たエルヴィス・プレスリーに一目惚れし、エルヴィスの虜に。大学卒業と同時に上京。2011、2015、2017年、日本のエルヴィスコンテスト「ジャパニーズエルヴィスを探せ」で3度優勝。アメリカの世界大会に日本代表として3度出場を果たす。

https://x.com/Kiryu_Daisuke

■昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉

地下1700mから湧出するアルカリ性単純温泉（ph10）を誇る、つるつるとした肌ざわりが特長の本格的な天然温泉です。ときがわ町の、のどかな里山の中で、まるで昭和の時代にタイムスリップしたかのような雰囲気を楽しみながら、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

埼玉県比企郡ときがわ町玉川3700

https://tamagawa-onsen.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/