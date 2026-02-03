吉川市フットボールフェスティバル2026 開催決定

一般社団法人ディセンドーラ吉川

一般社団法人ディセンドーラ吉川（埼玉県吉川市、代表理事：塩崎 巧巳）は、「吉川市フットボールフェスティバル2026」を3月1日(日)に開催することを決定いたしました。

代表理事 塩崎 コメント

この度、2回目の開催となる「吉川市フットボールフェスティバル2026」（吉川市総合体育館）を開催させていただきます。開催にあたり、吉川市サッカー協会、吉川市教育委員会、吉川市スポーツ推進課、吉川市をはじめとする皆様のお力添えがあり、開催できますこと、大変感謝申し上げます。

また、過密なスケジュールの中、順天堂大学フットサル部GAZIL/jfcの皆様には、イベントの企画段階から様々なご協力いただき、ありがとうございます。



年明けから、フットサルのアジアカップが始まり、シーズン移行を伴うJリーグ、そしてW杯とフットボール界にとって2026年は益々盛り上がりを見せる1年になります。

このような年に、ホームゲームが再び開催できますこと、大変嬉しく思っています。



当日はフットサル教室やブース出展など、地域の皆様も一緒に楽しめる、様々な仕掛けを行ってまいります。フットボールを通じて、人づくり・まちづくりに貢献し、地域と共にイベントを創るべく準備を進めてまいります。

開催概要

当日の主なタイムスケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123966/table/37_1_9942c1569073b5ec4bfaa466eb7d20ff.jpg?v=202602041251 ]

■第一部 9:10～10:00

・「フットサル教室」

対象：小学1年生～小学4年生(先着30名)

エキシビジョンマッチに出場する選手たちが実際に指導するフットサル教室となります。

参加希望の方は、チラシのQRコード又は下記リンクから申込みください。

・フットサル教室申し込みフォーム

https://forms.gle/omNN2qKNJGqPHGdX7

■第二部 11:15～12:30

・「フットサルエキシビジョンマッチ」

ディセンドーラ吉川(埼玉県1部)vs順天堂大学フットサル部GAZIL/jfc(関東大学リーグ・千葉県1部)

ディセンドーラ吉川順天堂大学フットサル部GAZIL/jfc

ディセンドーラ吉川について

会社名：一般社団法人ディセンドーラ吉川

代表者：代表理事 塩崎巧巳

設立 ：2023年5月

所在地：埼玉県吉川市中央1-17-4

事業内容：フットサルクラブの運営、スポーツイベントの企画・運営、サッカー・フットサル指導者派遣

URL ：https://decendor-yoshikawa.net

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

一般社団法人 ディセンドーラ吉川

E-mail：decendor@gmail.com

※メディア関係者様向け取材申し込みは、上記メールアドレスにてご連絡ください。

貴社名、ご来場者名、ご来場予定人数、映像または写真の撮影のご希望を併せてお知らせください。