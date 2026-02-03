【千葉エリア限定｜2施設のみ】婚礼特化型AI「Dolphin」ver3.0 　3ヶ月無料モニター施設募集開始

株式会社ニュー・バリュー・フロンティア【2施設限定】3ヵ月無料のモニター受付開始

株式会社 ニュー・バリュー・フロンティア（本社：東京都渋谷区恵比寿、代表：高宮孝一郎）は、ウェディング業界・ホテル業界向けに開発した婚礼特化型AIアシスタント「Dolphin（ドルフィン）」のver3.0先行モニター施設を、千葉エリア限定・2施設のみ募集開始いたしました。

本モニターは、単なるAIツールの先行利用ではなく、「成約率向上」「新規接客品質の標準化」「若手育成の再現性構築」を実際の現場で検証・実装することを目的としたエリア限定の実証キャンペーンです。

■ 背景｜なぜ“エリア限定モニター”なのか

ブライダル業界では現在、

・新規接客の品質が担当者ごとにばらつく・若手プランナー育成に時間がかかりすぎる

・会場の強みや勝ち筋が言語化されていない・競合比較や提案設計が属人化している

といった構造課題が、より顕在化しています。一方で、結婚式は効率化だけでは成立しない仕事です。本来求められるのは、想いを汲み取り、言葉にし、安心に変え、形にする“人の力”を最大化すること。Dolphinは、業務を代替するAIではなく、「プランナーの価値を最大化するAI」として開発されました。その実効性を最大化するため、商圏特性・競合環境・顧客ニーズが近いエリア単位での限定導入という形で先行モニター募集を行います。

■ エリア限定｜先行モニター概要

対象エリア：千葉

募集枠：限定2施設のみ

モニター期間：6ヶ月間（Dolphin ver3.0 先行利用）

■ モニター施設で実装される内容

・新規接客ヒアリング内容の構造化・可視化・ニーズ／不安／価値観の整理と言語化

・会場の強み・USPの再構築・競合施設との勝ちポイント整理

・提案・クロージングトークの最適化・若手プランナー育成支援・責任者向け分析視点の可視化

「誰が担当しても一定以上の提案品質をつくれる」現場づくりを支援します。

■ モニター特典（先行施設限定・無料付帯）

１. 会場価値・USP再設計セッション／自社会場の強み・選ばれる理由・勝ち筋を再定義

２. エリア競合分析レポート／商圏・競合・ポジショニングを整理した導入用資料

３. 成約率・接客品質の定点可視化／新規接客データをもとにした振り返り・育成支援

４. 正式リリース後の優先継続案内

ver3.0正式展開後の優先導入・アップデート対応

[モニター応募フォームはこちら]https://forms.gle/74rii8MDJqyCyYxD6

■ Dolphin ver3.0とは

Dolphinは、ChatGPTなどの汎用AIとは異なり、

・婚礼マーケット構造

・新規接客フロー

・成約率を左右するヒアリング設計

・競合比較・見積・日程提案の考え方

・口コミ・会場価値の言語化

・現場育成の実態

を前提に設計された、ウェディング現場専用AIプラットフォームです。

ver3.0では、「現場で本当に使われ、売上と育成に直結するAI」としての実装レベルをさらに高めています。

■ こんな施設様におすすめ

・競合との差別化に課題を感じている

・成約率をもう一段階引き上げたい

・若手・未経験プランナーが多い

・新規接客の質を安定させたい

・会場の強みを再定義したい

・ブライダル業務に本当に使えるAIを探している

■ 今後の展開について

本モニター終了後、エリアごとの成功事例・運用モデルをもとに全国展開を予定しております。

※本モニターはエリア限定2施設のみのため、枠が埋まり次第、募集終了となります。

■ 会社概要

株式会社ニュー・バリュー・フロンティア

所在地：東京都渋谷区広尾1-3-18 広尾オフィスビル11階

代表者：代表取締役 高宮孝一郎

事業内容：ブライダル業界向けコンサルティング、

WEB広告・マーケティング、ホテル・旅館運営

URL：http://www.newvaluefrontier.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

[モニター応募フォームはこちら]https://forms.gle/74rii8MDJqyCyYxD6

株式会社ニュー・バリュー・フロンティア

担当：金増 宏輝

TEL：03-5791-7301

Email：dolphin@newvaluefrontier.co.jp