「グラモアブラ」から2月６日（金）シックな大人カラー新色2色が登場。【新色発売記念企画】グラモアブラ「購入で＋ショーツもらえる」キャンペーンを実施!!
女性一人ひとりの美しさを引きだし、ポジティブな気持ちをもたらしてくれるブランド「glamore（グラモア）」（イーゲート株式会社 本社：福井県福井市）の育乳ブラ「グラモアブラ」から、2026年初となる新色2色が登場。ロマンティックでありながら甘すぎずジェンダーレスなムードが漂う「バイオレット」、春の兆しを感じさせる「アイビーグリーン」を2月６日（金）発売。新色発売記念企画としてグラモアブラご購入で＋ショーツもらえるキャンペーンを2月16日（月）まで実施いたします!!
「グラモアブラ」は、ブラ選びに悩む女性たちから支持されて、2018年から2年連続で楽天市場「ショップ・オブ・ザ・イヤー」を受賞。総レビュー数7,000件以上、総合評価4.47、シリーズ累計販売数139万枚（2025年5月時点）を突破している人気商品です。
公式サイトはこちら https://www.glamore.jp/
グラモアブラ/イーゲート株式会社
シリーズ累計販売数139万枚突破！
自分の胸だけで理想のバストを実感できる“育乳ブラ”
シリーズ累計販売数139万枚突破の「グラモアブラ」は、産後の体型変化に悩んだデザイナーが、“自分と同じように、ライフステージとともに変化するからだに悩む女性たちに寄り添いたい”との思いから開発されました。販売開始以降、”自分の胸だけで理想のバストを実感できる“と女性たちから支持を集め、毎シーズン、新色の発売を楽しみにしているファンも増えています。
詳細を見る :
https://www.glamore.jp/fs/glamore/ft0087
2026年初の新色はシックな「バイオレット」と「アイビーグリーン」
2026年初となる新色は、「バイオレット」と「アイビーグリーン」の2色です。深みのある紫レースの下にトープカラーが透ける「バイオレット」は、ロマンティックでありつつも、甘すぎずジェンダーレスなムードがたっぷり。落ち着いた装いにも合わせやすい、シックな大人カラーです。
グラモアブラ/イーゲート株式会社
春の兆しを感じさせる「アイビーグリーン」は、くすんだニュートラルカラーのトレンドを汲みつつ、カップには明るいベージュカラーを採用。肌なじみのよさとエレガントさを兼ね備えた一枚で、まとうたび心がときめきます。
グラモアブラ/イーゲート株式会社
新色発売記念として「ブラ購入で+ショーツもらえる」
キャンペーンを実施!!
グラモアブラ「バイオレット」と「アイビーグリーン」の新色発売を記念して、グラモアブラ（全カラー対象）をご購入された方に、デザインショーツもしくはスタンダードショーツ1枚もらえるキャンペーンを2月１６日（月）まで実施します！
グラモアブラ/イーゲート株式会社
【商品情報】
■グラモアブラ 価格：5,280円 サイズ：A70～75、B65～75、Ｃ～G65～80
URL：https://www.glamore.jp/c/brand/glamore/ft0087
■総レースショーツ 価格：1,980円 サイズ：M、L、LL
URL：https://www.glamore.jp/c/brand/glamore/ft0479
■スタンダードショーツ 価格：1,980円 サイズ：M、L、LL
URL： https://www.glamore.jp/c/panties/ft0088
■デザインショーツ 価格：1,980円 サイズ：M、L、LL
URL： https://www.glamore.jp/c/panties/ft0135
■タンガ 価格：1,980円 サイズ：M、L
URL： https://www.glamore.jp/c/panties/ft0174
カラー：【新色】バイオレット、アイビーグリーン
※新色はスタンダードショーツ、デザインショーツ、タンガ、総レースショーツ
【販売予定】
2026年2月６日（金）発売
glamore(グラモア)について
ブランドコンセプト ～キレイのために、今始めよう。～
ライフステージが進むにつれて変わりゆくからだの変化に寄り添い、ポジティブな気持ちを与えるブランドです。2013年、前身となるショップのネット運営を開始。2015年、社内デザイナーの「出産後のバストに悩んできた自分の経験をもとに、同じ悩みを持つ女性をサポートしたい」との想いから「グラモアブラ」が誕生しました。2018年、2019年には楽天市場にて楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを受賞。2023年より一部店舗販売を開始したほか、下記ECサイトで展開中。2025年5月現在、「グラモアブラ」シリーズは累計販売数139万枚を突破しています。
販売サイト
公式: https://www.glamore.jp/
Amazon: https://www.amazon.co.jp/stores/page/EEF79C8F-EF12-49B5-A207-3077B5AB274A
e-gate shop楽天市場店: https://www.rakuten.ne.jp/gold/ftapparel/
e-gate shop Yahoo!店: https://store.shopping.yahoo.co.jp/glamore/
【会社概要】
名称：イーゲート株式会社
創業：1995年3月6日
代表者：代表取締役 野坂 鐵郎
事業内容 : インナーウェアの企画、開発、製造、販売、医療用製品製造、インターネット販売
所在地：本社 〒910-0102福井市川合鷲塚町40-10
東京デザインスタジオ 〒105-0014東京都港区芝2-10-1 芝ブライトビル2F
企業サイト： https://www.e-gate.global/
企業SNS（Instagram）：https://www.instagram.com/egate.global/
