「グラモアブラ」から2月６日（金）シックな大人カラー新色2色が登場。【新色発売記念企画】グラモアブラ「購入で＋ショーツもらえる」キャンペーンを実施!!

女性一人ひとりの美しさを引きだし、ポジティブな気持ちをもたらしてくれるブランド「glamore（グラモア）」（イーゲート株式会社 本社：福井県福井市）の育乳ブラ「グラモアブラ」から、2026年初となる新色2色が登場。ロマンティックでありながら甘すぎずジェンダーレスなムードが漂う「バイオレット」、春の兆しを感じさせる「アイビーグリーン」を2月６日（金）発売。新色発売記念企画としてグラモアブラご購入で＋ショーツもらえるキャンペーンを2月16日（月）まで実施いたします!!

「グラモアブラ」は、ブラ選びに悩む女性たちから支持されて、2018年から2年連続で楽天市場「ショップ・オブ・ザ・イヤー」を受賞。総レビュー数7,000件以上、総合評価4.47、シリーズ累計販売数139万枚（2025年5月時点）を突破している人気商品です。



公式サイトはこちら https://www.glamore.jp/

自分の胸だけで理想のバストを実感できる“育乳ブラ”

シリーズ累計販売数139万枚突破の「グラモアブラ」は、産後の体型変化に悩んだデザイナーが、“自分と同じように、ライフステージとともに変化するからだに悩む女性たちに寄り添いたい”との思いから開発されました。販売開始以降、”自分の胸だけで理想のバストを実感できる“と女性たちから支持を集め、毎シーズン、新色の発売を楽しみにしているファンも増えています。

詳細を見る :https://www.glamore.jp/fs/glamore/ft0087

2026年初の新色はシックな「バイオレット」と「アイビーグリーン」

2026年初となる新色は、「バイオレット」と「アイビーグリーン」の2色です。深みのある紫レースの下にトープカラーが透ける「バイオレット」は、ロマンティックでありつつも、甘すぎずジェンダーレスなムードがたっぷり。落ち着いた装いにも合わせやすい、シックな大人カラーです。

グラモアブラ/イーゲート株式会社

春の兆しを感じさせる「アイビーグリーン」は、くすんだニュートラルカラーのトレンドを汲みつつ、カップには明るいベージュカラーを採用。肌なじみのよさとエレガントさを兼ね備えた一枚で、まとうたび心がときめきます。

グラモアブラ/イーゲート株式会社

新色発売記念として「ブラ購入で+ショーツもらえる」

キャンペーンを実施!!

グラモアブラ「バイオレット」と「アイビーグリーン」の新色発売を記念して、グラモアブラ（全カラー対象）をご購入された方に、デザインショーツもしくはスタンダードショーツ1枚もらえるキャンペーンを2月１６日（月）まで実施します！

グラモアブラ/イーゲート株式会社

【商品情報】

■グラモアブラ 価格：5,280円 サイズ：A70～75、B65～75、Ｃ～G65～80

URL：https://www.glamore.jp/c/brand/glamore/ft0087

■総レースショーツ 価格：1,980円 サイズ：M、L、LL

URL：https://www.glamore.jp/c/brand/glamore/ft0479

■スタンダードショーツ 価格：1,980円 サイズ：M、L、LL

URL： https://www.glamore.jp/c/panties/ft0088

■デザインショーツ 価格：1,980円 サイズ：M、L、LL

URL： https://www.glamore.jp/c/panties/ft0135

■タンガ 価格：1,980円 サイズ：M、L

URL： https://www.glamore.jp/c/panties/ft0174

カラー：【新色】バイオレット、アイビーグリーン

※新色はスタンダードショーツ、デザインショーツ、タンガ、総レースショーツ

【販売予定】

2026年2月６日（金）発売

glamore(グラモア)について

ブランドコンセプト ～キレイのために、今始めよう。～

ライフステージが進むにつれて変わりゆくからだの変化に寄り添い、ポジティブな気持ちを与えるブランドです。2013年、前身となるショップのネット運営を開始。2015年、社内デザイナーの「出産後のバストに悩んできた自分の経験をもとに、同じ悩みを持つ女性をサポートしたい」との想いから「グラモアブラ」が誕生しました。2018年、2019年には楽天市場にて楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを受賞。2023年より一部店舗販売を開始したほか、下記ECサイトで展開中。2025年5月現在、「グラモアブラ」シリーズは累計販売数139万枚を突破しています。

販売サイト

公式: https://www.glamore.jp/

Amazon: https://www.amazon.co.jp/stores/page/EEF79C8F-EF12-49B5-A207-3077B5AB274A

e-gate shop楽天市場店: https://www.rakuten.ne.jp/gold/ftapparel/

e-gate shop Yahoo!店: https://store.shopping.yahoo.co.jp/glamore/

【会社概要】

名称：イーゲート株式会社

創業：1995年3月6日

代表者：代表取締役 野坂 鐵郎

事業内容 : インナーウェアの企画、開発、製造、販売、医療用製品製造、インターネット販売

所在地：本社 〒910-0102福井市川合鷲塚町40-10

東京デザインスタジオ 〒105-0014東京都港区芝2-10-1 芝ブライトビル2F

企業サイト： https://www.e-gate.global/

企業SNS（Instagram）：https://www.instagram.com/egate.global/

