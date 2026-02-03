【声優同士の溺愛BL♪】「口下手声優の恋は伝わらない」 （著：尾先エリシロ）が2026年2月3日 (火)より連載スタート！【試し読みあり】
株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、pixivコミック掲載のWEB雑誌『ビーボーイP！』にて「口下手声優の恋は伝わらない」（著：尾先エリシロ）を新連載いたします。 https://comic.pixiv.net/works/12762
＜あらすじ＞
声優として活躍中の塩瀬は、話ベタで人に誤解されがちで、
仕事ですらうまくコミュニケーションを取れず、しょんぼり反省な日々。
そんななか、新人人気声優・蜜木は塩瀬の大ファンらしく、塩瀬が冷たく返してしまってもめげずに話しかけてくる。
さらには「塩瀬さんの存在が今の俺のすべてなんです」と激重感情を打ち明けられて、大混乱―――！
こんな胡散臭い奴の言うこと、絶対真に受けちゃいけない！と思いつつも、ドキドキがとまらなくて…！？
溺愛ステップアップラブ、開幕!
「口下手声優の恋は伝わらない」
〇著者名：尾先エリシロ
〇連載開始日：2026年2月3日 (火)
〇連載媒体：pixivコミック ビーボーイP！
〇作品ページ
⇒ https://comic.pixiv.net/works/12762
〇作者SNSアカウント：
X：https://x.com/shiro_osaki
登場人物紹介
受：塩瀬真冬（しおせまふゆ）
実力派声優。仕事には一生懸命だけどコミュニケーションが超苦手で苦戦中。
攻：蜜木ハル （みつきはる）
人気新人声優。元舞台俳優で、そのころから王子様っぽいふるまいで女の子に大人気。
本文を贅沢試し読み★
続きは「ビーボーイP！」にて！
⇒ https://comic.pixiv.net/works/12762
2月3日(火) 第1話 前編・後編 同時更新
2月10日(火 )第2話 前編 更新予定★
公式WEB＆SNS
●作品ページ「口下手声優の恋は伝わらない」
⇒ https://comic.pixiv.net/works/12762
●作者SNSアカウント：
X：https://x.com/shiro_osaki
●ビーボーイP!
⇒ https://comic.pixiv.net/magazines/142
●ビーボーイＰ！編集部X(旧：Twitter）（@b_boy_p）
⇒ https://x.com/b_boy_p
●ビーボーイ編集部X(旧：Twitter） （@bboy_editor）
⇒ https://x.com/bboy_editor
権利表記
(C)尾先エリシロ／リブレ
株式会社リブレとは
「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。
https://libre-inc.co.jp/"