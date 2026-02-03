【声優同士の溺愛BL♪】「口下手声優の恋は伝わらない」 （著：尾先エリシロ）が2026年2月3日 (火)より連載スタート！【試し読みあり】

株式会社リブレ

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、pixivコミック掲載のWEB雑誌『ビーボーイP！』にて「口下手声優の恋は伝わらない」（著：尾先エリシロ）を新連載いたします。 https://comic.pixiv.net/works/12762






＜あらすじ＞

声優として活躍中の塩瀬は、話ベタで人に誤解されがちで、


仕事ですらうまくコミュニケーションを取れず、しょんぼり反省な日々。



そんななか、新人人気声優・蜜木は塩瀬の大ファンらしく、塩瀬が冷たく返してしまってもめげずに話しかけてくる。


さらには「塩瀬さんの存在が今の俺のすべてなんです」と激重感情を打ち明けられて、大混乱―――！



こんな胡散臭い奴の言うこと、絶対真に受けちゃいけない！と思いつつも、ドキドキがとまらなくて…！？



溺愛ステップアップラブ、開幕!



「口下手声優の恋は伝わらない」

〇著者名：尾先エリシロ


〇連載開始日：2026年2月3日 (火)


〇連載媒体：pixivコミック ビーボーイP！


〇作品ページ


⇒ https://comic.pixiv.net/works/12762


〇作者SNSアカウント：


X：https://x.com/shiro_osaki



登場人物紹介


受：塩瀬真冬（しおせまふゆ）　


実力派声優。仕事には一生懸命だけどコミュニケーションが超苦手で苦戦中。



攻：蜜木ハル　（みつきはる）　


人気新人声優。元舞台俳優で、そのころから王子様っぽいふるまいで女の子に大人気。



本文を贅沢試し読み★


























続きは「ビーボーイP！」にて！


⇒ https://comic.pixiv.net/works/12762



2月3日(火) 第1話 前編・後編 同時更新　


2月10日(火 )第2話 前編 更新予定★



