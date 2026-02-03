【グロウナビ】【調査レポート】いちご鼻治療経験者100名にアンケート｜費用や施術回数、満足度を徹底調査

株式会社ゼロアクセル

・いちご鼻治療おすすめクリニック！黒ずみ毛穴の治し方を紹介(https://glownavi.com/berry-nose/)

調査サマリー

- いちご鼻治療では「ダーマペン」を受けた人が32％で最多- 「2～3回」施術を受けた人が過半数（51％）- 1ヶ月にかかる費用は「5,000円～10,000円」「10,000円～15,000円」という回答が全体の76%- 効果を実感したのは「数日後」という回答が最も多い（44％）- クリニックを選んだ決め手は「口コミ」という人が30％で最多- いちご鼻治療に「満足している」という旨の回答が76％

いちご鼻治療に関するアンケートの概要

いちご鼻治療の経験がある100名を対象に、計6項目の質問を設け、アンケート調査を行いました。

「施術の種類」「施術回数」「1ヶ月あたりの費用」など、実際に経験した人からリアルな声を把握することができました。

アンケート概要はこちらです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/465_1_4b6e9eda811f30751eddd49928665b4b.jpg?v=202602041251 ]■Q1:いちご鼻の治療で受けた施術名を教えてください[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/465_2_293342d5e15131be4dab2ae1342e61f2.jpg?v=202602041251 ]

いちご鼻治療で受けた施術について、「ダーマペン」という回答が32％で最も多く集まりました。

続いて「ケミカルピーリング」「ハイドラフェイシャル」という回答も見られました。

■Q2:【1.で回答した施術について】施術は何回受けましたか？[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/465_3_b65840225aae1148081d508e799ca5f8.jpg?v=202602041251 ]

過半数の人がいちご鼻治療を「2～3回」受けたと回答しました。

全体の約8割の人が複数回施術を受けていることがわかります。

■Q3:いちご鼻の治療にかかった1回あたりの費用を教えてください[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/465_4_17c5c820167ef17670d47e4b4bf9d328.jpg?v=202602041251 ]

いちご鼻治療にかかった1ヶ月あたりの費用は「5,000円～15,000円」という人が全体の76％という結果でした。

「20,000円以上」いちご鼻治療にかける人は5％に止まり、できる限り費用は抑えたい人が多いことが読み取れます。

■Q4:いちご鼻の改善効果はいつ頃から実感しましたか？[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/465_5_48fff74c0aa8c1ac873ef9d0123ed65a.jpg?v=202602041251 ]

いちご鼻治療の効果を実感し始めた時期について、「数日後」という回答が44％で最も多い結果でした。

続いて「2～3回目以降」という回答が多く集まりました。

■Q5:クリニックを選んだ決め手を教えてください[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/465_6_2b14c3b0165f80fe76fe8a62c36faff4.jpg?v=202602041251 ]

クリニックを選んだ決め手では、「口コミ」という回答が30％で最も多く集まりました。

他に、「施術内容」「料金」という声も多く見られました。

■Q6:いちご鼻治療の満足度を教えてください[表7: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/465_7_85f28f854fc5e0d8311efc82d88e8feb.jpg?v=202602041251 ]

AGAオンライン診療の満足度については、「とても満足している」（12%）と「満足している」（64%）を合わせて76%という結果でした。

いちご鼻治療では多くの人が高い満足度を得ていることが分かります。

グロウナビについて

グロウナビ(https://glownavi.com/)は、美容医療に関する情報の正確さを大切にしながら、専門的な内容も分かりやすく届けることで、一人ひとりに合ったクリニック選びを支援する情報サイトです。医療ダイエットや医療脱毛をはじめ、豊胸や二重整形、ボトックス、美肌治療、くま取りなど、さまざまな美容施術を幅広く取り上げています。また、医師の監修のもと、クリニック選定のポイントや施術ごとの特徴、得られる効果や注意点、ダウンタイムについても丁寧に解説。比較しやすい記事構成により、美容医療が初めての方でも安心して情報を集められるよう工夫しています。

株式会社ゼロアクセルについて

「新しい価値観をつくり、より良い明日へ進むためのライフパートナーになる。」

ことを企業理念として、すべての人がよりよい暮らしを送り、豊かになれるような事業を展開。Webメディア運営・広告運用事業をはじめとして、ペットフードや化粧品、シェアオフィスの運営など幅広い事業展開を行っています。変化の激しいWebマーケティング業界で成長し続けていくためにも、これまでに培った豊富な経験をもとに上場を目指して事業を拡大しています。

