【″当日案内絶賛開催中″1,000名以上参加】プラチナスポンサーNTTドコモビジネス株式会社が「Carbon Credits Journal Forum」Session２.に登壇
ネイチャーベースのカーボンクレジット創出・販売事業を展開するGreen Carbon株式会社（代表取締役：大北潤、以下Green Carbon（グリーンカーボン））は、国内最大級のカーボンクレジット特化フォーラム「Carbon Credits Journal Forum(https://green-carbon.co.jp/carbon-credits-journal-forum/)（以下、本Forum）」を、2026年2月3日（火）に東京国際フォーラムB7ホール（有楽町駅直結）にて開催します。国内外の脱炭素主要プレイヤー500名以上が一堂に会し、カーボンクレジットの未来を本気で語り合う場を提供します。
◆NTTドコモビジネス株式会社 登壇者情報
NTTドコモビジネス株式会社
ソリューションサービス部
イノベーションオフィサー
熊谷 彰斉 氏
◆登壇セッション：セッション２.
カーボンオフセット
（12:30~13:20）
NTTに入社、NTTコミュニケーションズ にて、業務アプリケーションのSE／PM業務、コンタクトセンター業界向けのSI業務およびクラウドサービスの企画、AI事業「COTOHA」の立ち上げ運営に従事。その後、LINEにて、 AI事業「LINE CLOVA」「LINE AiCall」のAI事業の立ち上げ運営を実施。 現在はNTTドコモビジネスにてGX事業の立ち上げ運営に従事。
◆豪華登壇企業情報（順不同/敬称略）
Green Carbon株式会社、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）、大阪ガス株式会社、デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社、Gold Standard、Verra、兼松株式会社、農林中央金庫、株式会社ファミリーマート、日本農業新聞、NTTドコモビジネス株式会社、株式会社イトーキ、KPMGコンサルティング株式会社、ジクシス株式会社、住友林業株式会社、環境ビジネスオンライン、株式会社東京証券取引所、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社、株式会社野村総合研究所（NRI）、環境省、経済産業省、農林水産省、ビジネスジャーナル、株式会社セールスフォース・ジャパン、e-dash株式会社、ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）、出光興産株式会社、住友商事株式会社、三菱UFJ信託銀行株式会社、日本経済新聞、株式会社Archeda、Earth hacks株式会社、株式会社バイウィル、aora株式会社、三菱UFJ銀行
◆本Forum概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/249_1_52f434b8e13d2c203349a88d2cd4caf7.jpg?v=202602041251 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/249_2_076a9a5f1281c126ba99cf135fb4874e.jpg?v=202602041251 ]
◆本Forumプログラム概要
09:30開始予定：開会の挨拶、基調講演
Session１.：クレジットの品質について
Session２.：カーボンクレジット活用/創出（インセット、オフセット、森林クレジット事例）
中間Session：各事務局及び省庁関連からの脱炭素最新動向について
Session３.：CO2排出量の算出/可視化/カーボンクレジットデベロッパー
Session４.：GXスタートアップ、GX採用
18:30開始予定：Forum大交流会
※帝国ホテル様のケータリング/ビュッフェ形式・アルコール/ソフトドリンク飲み放題つき）
※Forum大交流会は、プレミアム/エキスパートチケットの申込者限定
会場イメージ
ビュッフェイメージ
交流会会場イメージ
◆チケット概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/249_3_aede23a4acc5bebe09dfd90f2d52b5b4.jpg?v=202602041251 ]
◆Session２.「カーボンオフセット」並び登壇者情報
株式会社イトーキ
Next Value営業部
部長
小野寺 重人 氏
◆登壇セッション：セッション２.
カーボンオフセット
（12:30~13:20）
KPMGコンサルティング株式会社
【モデレーター】
シニアマネージャー
村山 翔 氏
◆登壇セッション：セッション２.
カーボンオフセット
（12:30~13:20）
◆ブース出展企業のご紹介
本Forumのブース出展エリアは、入口付近のスペシャルブースと会場奥付近のスタンダードブースの2か所に分かれます。
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/249_4_6f2257f38f90729c6a418d8c8ffd4ea8.jpg?v=202602041251 ]
◆スペシャルブース出展企業（6社）
株式会社バイウィル、aora株式会社、ヤマハ発動機株式会社、
Earth hacks株式会社、株式会社Archeda、大阪ガス株式会社
◆スタンダードブース出展企業（14社）
株式会社レノバ、兼松株式会社、JGX（日本GXグループ株式会社）、株式会社Green AI
DeepForest Technologies 株式会社、リクロマ株式会社、Terra Charge 株式会社
ウミトロン株式会社、株式会社イトーキ、ボンディッシュ株式会社、
一般社団法人ナスコンバレー協議会、株式会社estoma、Green Carbon株式会社
◆Green Carbon 株式会社
代表者 ：代表取締役 大北 潤
所在地 ：東京都千代田区麹町2-3-2 半蔵門PREX North 9F
設立 ：2019年12月 12日
事業内容 ：カーボンクレジット創出販売事業、農業関連事業、環境関連事業、その他、関連する事業及びESGコンサルティング事業
URL ： https://green-carbon.co.jp/
◆Green Carbon事業紹介
Green Carbonは、「生命の力で、地球を救う」をビジョンとして掲げ、国内外において自然由来のカーボンクレジット創出・登録・販売までを一気通貫してサポートする事業を展開しており、その他にも、農業関連事業、研究開発事業、ESGコンサルティング事業なども展開しております。
事業展開領域は日本、東南アジアを中心にオーストラリア、南米まで拡大しており、自然由来のカーボンクレジット（水田、バイオ炭、森林保全、カーボンファーミング、マングローブ植林、牛のゲップなど）を創出しています。国内の水田においては、2023年度日本初・最大級（約6,220t）で水田のJ-クレジットの認証を取得しており、2024年度は約40,000ha（約80,000t）に拡大しています。また、クレジット登録・申請・販売までをワンプラットフォームで完結するサービス「Agreen(アグリーン)」を提供しており、クレジットの申請登録時にかかる手続きや書類作成などを簡略化し、クレジット創出者の工数を削減しています。
