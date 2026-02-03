横浜駅西口に児童発達支援事業所「bloom（ブルーム）」誕生

株式会社ビーフィニティ

株式会社ビーフィニティ（本社：神奈川県横浜市、代表：宮崎 友香）は、新たに立ち上げる児童発達支援事業の名称を「bloom（ブルーム）」に決定し、あわせてロゴデザインを策定したことをお知らせいたします。



初の事業所となる「bloom 横浜西口」は2026年4月の開所を予定しています。

■ 「bloom」に込めた想い

「bloom」は、「開花する」「実を結ぶ」という意味を持つ言葉です。



発達のスピードや特性は子ども一人ひとり異なります。

私たちは、無理に型にはめるのではなく、その子自身の力や可能性が自然に“開花する”ようサポートしていくことを大切にしたいと考えています。

子どもだけでなく、家族にとっても、希望や前向きな気持ちが芽生える場所でありたい──



そんな想いを込めて、「bloom」という名前を選びました。

■ 支援対象について

「bloom」は、未就学児（0歳～6歳）を対象とした児童発達支援事業所です。

子ども一人ひとりの発達段階や個性に寄り添いながら、日常生活や社会へ向かう土台づくりを支援していきます。

■ 開所予定地について

「bloom」は、株式会社ビーフィニティが運営する完全手ぶらの一時預かり託児所「miterune 横浜西口店」の隣接区画に開設予定です。

横浜駅西口から徒歩圏内という利便性の高い立地において、子育て家庭を支える新たな拠点として、地域に根ざした運営を目指します。

bloom 横浜西口｜児童発達支援施設事業所

〒221-0835

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 西東ビル 3F

横浜駅より徒歩7分

■ 既存事業との関係性について

株式会社ビーフィニティは、横浜駅西口エリアにて一時預かり専門託児所「miterune」を運営し、忙しい子育て世帯に寄り添いながら、日常の中で生まれるさまざまなニーズに向き合ってきました。

「bloom」では、こうした取り組みを通じて培ってきた、子どもや保護者との関わりや現場運営の知見を活かし、今度は発達支援という側面から、子育て世帯に寄り添ってまいります。



今後は、両事業の特性や立地を活かしながら、子育て家庭をより包括的に支えるための新たな取り組みやサービスの可能性についても検討していく予定です。

■ 公式サイト・公式Instagram

「bloom」の公式サイトは現在準備中です。

開設準備の様子や最新情報については、公式Instagramアカウントにて順次発信してまいります。

公式Instagram：

https://www.instagram.com/bloom.yokohama/

公式サイト：

https://bloom-kids.jp/

株式会社ビーフィニティ

Be Infinity ― 枠にとらわれず、家族と社会に新しい時間の形を。

私たちビーフィニティは、子育て世帯の「時間と心のゆとり」を生み出す一時預かり託児所 miterune を中心に、家族の日常を支える事業を展開し、暮らしに寄り添う新しい仕組みを創り続けます。