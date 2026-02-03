【ウェスティンホテル大阪】ストロベリーアフタヌーンティー提供開始！希少いちご「あまりん」をアクセントに、たっぷりのいちごに包まれる
ウェスティンホテル大阪（大阪市北区/総支配人 森田雅実）では、ロビーラウンジにて2026年3月1日（日）～5月6日（水）の期間、旬のいちごの魅力をダイレクトに味わえる「ストロベリーアフタヌーンティー」を販売いたします。
ストロベリーアフタヌーンティー
いちごの持ち味を引き立たせるため、シンプルで上品な構成と食感、そしてすべて自家製にこだわり、まるでいちごに包まれるような夢のティータイムをお届けします。
ショートケーキには、濃厚な甘みが特徴の埼玉県産の希少いちご「あまりん」を使用し、見た目も味わいもいちご尽くしのアフタヌーンティーを、1人１台のティースタンドでご用意いたします。
■不動人気のショートケーキにきらりと光る希少いちご「あまりん」
1段目 いちごのショートケーキ、レモンゼリーとフランボワーズのグラススイーツ
食前酒のように気分を高めてくれる、レモンゼリーとフランボワーズのグラススイーツ。爽やかな酸味と炭酸の軽やかさが、ティータイムの始まりを華やかに彩ります。
いちごスイーツの中でもひときわ特別な存在ショートケーキは、しっとりとした生地に艶やかにコーティングされた「あまりん」をまるごと1粒トッピングし、パティシエの技が光る一品。
まるで“いちご狩り”のよう！
さらに飾りとして添えた6粒のいちごは、まるで“いちご狩り”のようにそのまま味わえるほか、チョコレートや練乳をつけて味の変化も楽しめる、体験型の仕掛けを施しました。
■いちごの世界を広げる王道スイーツが並ぶ
2段目 いちごのパブロヴァ、いちごのミルフィーユ、ピスタチオムース
２段目には、メレンゲの中にフレッシュいちごを忍ばせた、エアリーな食感が魅力のパブロヴァをご用意。カスタードと生クリームを合わせサクサクのパイ生地でサンドしたミルフィーユや、鮮やかなグリーンが全体の色味にコントラストを与えるピスタチオムースなど、食感と見た目にインパクトを生み出します。
3段目 キプフェル、いちごパウンドケーキ、いちごのマカロン、プレーンスコーン
3段目には、三日月の形をしたクッキー「キプフェル」を。サクッとした食感に、いちごパウダーのマイルドな酸味が調和。いちごの風味をぎゅっと閉じ込めた、コロンと愛らしいマカロンや、時間をかけて味を深めたパウンドケーキにはドライいちごを加え、ひと口ごとに豊かな香りが広がります。
■ストロベリーアフタヌーンティー概要
開催期間：2026年3月1日（日）～5月6日（水）
提供時間：12:00～18:00（最終入店16:00）
場所：1F ロビーラウンジ
販売価格：平日\7,700 土日祝日\8,200※要予約
ご予約・お問い合わせ
TEL：06-6440-1060 ホームページ：https://lobbylounge.westinosaka.com/
ご予約はこちら :
https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-osaka-lobbylounge/reserve
※料金はすべて税金・サービス料が含まれています。
※写真はすべてイメージです。※メニュー・内容は予告なく変更となる場合がございます。
■バーテンダー考案 「Blooming Amarin」
Blooming Amarin
バーテンダーがアフタヌーンティーにあわせて特別に考案した春の訪れを祝うノンアルコールドリンク。あまりんの甘さがミルクの中で花開く、可憐な一杯。トップに飾った「あまりん」とエディブルフラワーが咲き誇り華やかさを添えます。
販売価格（アフタヌーンティー＋限定ドリンク1杯付き）
平日：9,500円
土日祝：10,000円
■Lobby Loungeについて
1F Lobby Lounge
3階分吹き抜けのフロアに、ゆったりとレイアウトされたソファとテーブル。ガラス張りの窓から見える緑豊かな自然や温かい陽射しで、心を癒すひと時をお過ごしください。三段のティースタンドでご提供するアフタヌーンティーセットや季節のスイーツ。ホテルならではのスイーツと、香り高いコーヒーをご一緒にお楽しみください。
座席数:58席
営業時間：11:00～18:00（ラストオーダー17:45）
TEL：06-6440-1060
ホームページ：https://lobbylounge.westinosaka.com/
■ウェスティンホテル大阪について
ウェスティンホテル大阪
ウェスティンブランドの日本第一号店として生まれたウェスティンホテル大阪。
1993年の開業以来培ってきた親しみあふれるおもてなしと、経験豊かなスタッフによるパーソナルなサービスで、お客様をお迎えいたします。
“東洋と西洋の文化が華開いた安土桃山時代と西洋の融合”をコンセプトに、ヨーロピアンクラシックとジャパネスクの煌びやかな調和を表現した空間で、上質なくつろぎと癒しのひとときをお過ごしください。
ホームページ https://www.marriott.com/ja/hotels/osawi-the-westin-osaka/overview/
Instagram https://www.instagram.com/westinosaka/?hl=ja
Facebook https://www.facebook.com/westin.osaka
X https://x.com/WestinOsaka