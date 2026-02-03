想いをかたちにする、特別なスイーツギフト「LOUANGE TOKYO VALENTINE DAY COLLECTION 2026」

株式会社スイーツプラス

株式会社スイーツプラス （本社：渋谷区恵比寿/代表取締役 有馬隼人）が運営する「LOUANGE TOKYO」では、2026年のバレンタインシーズンに向けて、期間限定のスイーツコレクションを発売いたします。

大切な人へ想いを伝えるこの季節に、LOUANGE TOKYOならではの世界観を詰め込んだ、心温まるバレンタインギフトをご用意しました。チョコレートの奥深い味わいと、繊細で華やかなデザインが調和したスイーツは、贈る人の気持ちをやさしく表現します。

女性から男性へのバレンタインギフトとしてはもちろん、職場やご友人、ご家族、お世話になっている方への感謝を伝えるサンクスギフトや、自分へのご褒美としてもお選びいただけるラインナップです。

また、銀座の「LOUANGE TOKYO Le Musee」では、バレンタイン限定のデザート「ガトー フォレ・ノワール バレンタイン2026」も登場。いちごソースを添えたガトーショコラをフォレ・ノワール風に仕立てました。食いしん坊のヌーミーと真っ赤なハートが可愛らしい特別な一品です。

甘くやさしいひとときを彩る、心ときめくスイーツとともに。

LOUANGE TOKYOが贈る、特別なバレンタインをお楽しみください。

＜ルフ・デュ・ボヌール＞

ふんわりエッグショコラに包まれた、しっとり濃厚なヌーミーのチョコレートケーキ。口に入れるたび広がるチョコレートの深い味わいが、幸せなひとときを運びます。

＜カドゥ バレンタイン＞

真っ赤なギフトボックスを開けると、ハートを抱えたヌーミーが顔をのぞかせるサプライズ。濃厚なチョコレートケーキの美味しさとヌーミーの愛らしさが、贈り物にもぴったりです。

■左 ルフ・デュ・ボヌール：Φ12cm \12,960（税込） ※六本木店にて販売

■右 カドゥ バレンタイン：Φ12cm \10,800（税込） ※六本木店にて販売

＜タルト オ ショコラ モン シェール＞

ヌーミーとエイミーがハートの上でそっと寄り添う、思わず笑顔がこぼれる愛らしいデザインのショコラタルト。やさしい気持ちをかたちにしたような佇まいは、大切な人へ想いを伝えるバレンタインギフトにふさわしい逸品です。

Φ15cm \10,800（税込） ※銀座店にて販売

＜ルクール ショコラ バレンタイン＞

＜ルクール シュシュ＞

クーベルチュールチョコレートの世界大会で第1位に輝いた「マラカイボ65％」を贅沢に使用した、洗練されたショコラタルト。程よいビター感のチョコレートに、芳醇なオリーブのコクと爽やかなオレンジの香りを重ね、奥行きのある味わいに仕上げました。ひと口ごとに多彩な風味が美しく広がる、甘さ控えめの大人のためのタルトです。

■左 ルクール ショコラ バレンタイン：Φ15cm \12,960（税込） ※オンラインストア（全国配送）にて販売

■右 ルクール シュシュ：Φ15cm \11,880（税込） ※六本木店にて販売

＜バスク ショコラ＞

こだわって厳選したマダガスカル産カカオ豆を使用。 ビーントゥバーチョコレートの持つ酸味と香り、四重奏いちごを使用した自家製ジャム、マスカルポーネのハーモニーをおたのしみください。

\4,800（税込） ※オンラインストア（全国配送）にて販売

＜エクレアート ショコラ プレミアム＞

華やかなデザインと、厳選された6種類のフィリングが魅力の「大人の生チョコレートエクレア」。クーベルチュールチョコレートの世界大会で第1位に輝いた「マラカイボ65％」をはじめ、選び抜かれた上質な素材のみを使用しています。丁寧に焼き上げたシュー生地に、濃厚でなめらかなカカオクリームを贅沢にサンド。見た目の華やかさと、奥深いチョコレートの味わいを同時に楽しめる、新感覚の生チョコレートエクレアです。

あまおう×ライム / バニラ×マラカイボ65 / コーヒー×キャラメル / パッション×フランボワーズ / ピスタチオ×グリオット / プラリネ

6個入 \4,300（税込） ※銀座店・六本木店・オンラインストア（全国配送）にて販売

＜エクレアート ショコラ ドゥ＞

エクレアのイメージを新しくする「大人の生チョコレートエクレア」。フィンガーサイズで食べやすく、ギフトやパーティーシーンにもぴったり。フレーバーは、やさしい甘みとカカオのコクが広がるバニラ×マラカイボ65％と、甘酸っぱいあまおうに爽やかなライムを合わせたあまおう×ライムの2種類です。

あまおう×ライム / バニラ×マラカイボ65

2個入 \1,700（税込） ※銀座店・六本木店・オンラインストア（全国配送）にて販売

＜エクレアート ショコラ ルビー＞

厳選された2種類のフィリングを閉じ込めた、プレミアムな生チョコレートエクレア。あまおうの甘酸っぱさにリュバーブの爽やかな酸味を重ねた華やかな味わいと、柚子の清々しい香りにフランボワーズのほどよい酸味を合わせた上品な味わい、2つの異なる表情をお楽しみいただけます。

あまおうリュバーブ / 柚子フランボワーズ

2個入 \1,700（税込） ※銀座店・六本木店・オンラインストア（全国配送）にて販売

＜ハーサム ショコラ＞

世界大会で優勝したパティシエが手がける、シャンパンやワインとのペアリングを楽しむ大人のためのショコラサンド。チョコレートの中には、多彩なコフィチュールやクリームを贅沢に閉じ込め、ひと口ごとに異なる味わいと食感が美しく広がります。お酒とともにゆったりと味わいたい、洗練されたひとときを演出する逸品です。

マカダミア×キャラメル / コーヒー×マロン / ピスタチオ×オリーブオレンジ / フランボワーズ×リュバーブ / ピニャコラーダ

5個入 \4,200（税込） ※銀座店・六本木店・オンラインストア（全国配送）にて販売

＜ギモーヴショコラ＞

ギモーヴのもっちりとしたやさしい食感と、パート・ドゥ・フリュイのジューシーな果実感を、独自の二重構造で重ね、チョコレートで丁寧に包み込みました。外側はパリッと軽やかに、中はもっちりとした口あたりが広がる、新しい食感のコントラストが魅力です。5種類の繊細な素材が織りなす、特別な味わいをお楽しみください。

あまおう / シャンパン / バナナ＆マンゴー / ミント＆ライム / ローズ＆カシス

5個入 \3,400 (税込) ※銀座店・六本木店・オンラインストア（全国配送）にて販売

＜クリアティフ ショコラ4個入・8個入>

～WPTC世界大会優勝パティシエ 藤田浩司 × クープ デュ モンド 世界大会優勝パティシエ 若林繁 夢のコラボレーション～

2人の世界優勝パティシエ、藤田浩司氏と若林繁氏が夢の共演を果たした、特別なコラボレーションのボンボンショコラ。8種類の新感覚フレーバーで贈る“至高のボンボンショコラ“を、ぜひお楽しみください。フィンガーサイズで女性にも食べやすく、ギフトやパーティーシーンにもぴったりな逸品です。

■4個入 \3,564（税込）：マラカイボ×自家製プラリネ×オレンジ / シャンパーニュハチミツ×ゴルゴンゾーラ / イチジク×赤ワイン / ピスタチオ×アプリコット

■8個入 \5,805（税込）：プレーンショコラガナッシュ×ショコラキャラメル / リンゴガナッシュ×紅茶キャラメル / 洋梨ガナッシュ×塩キャラメル / ベリーガナッシュ×フランボアキャラメル / マラカイボ×自家製プラリネ×オレンジ / シャンパーニュハチミツ×ゴルゴンゾーラ / イチジク×赤ワイン / ピスタチオ×アプリコット

※銀座店・六本木店・オンラインストア（全国配送）にて販売

＜レーヴル ショコラ ルビー パール＞

奇跡のカカオと称される“ルビーショコラ”を使用した、リップ型が愛らしいショコラ。中には5種類のベリーとシャンパンを合わせたガナッシュを閉じ込め、甘酸っぱさの中に大人の余韻を感じる味わいに仕上げました。見た目の可愛らしさと、洗練された風味を同時に楽しめる逸品です。

\1,800（税込） ※銀座店・六本木店・オンラインストア（全国配送）にて販売

＜カシュ カシュ＞

ブランドロゴが刻印された一口サイズのチョコレートが新登場。マラカイボ65%をはじめ、ジヴァララクテやカライブなど最高級のクーベルチュールを使用。自家製プラリネとオレンジの香りが融合したボンボンショコラです。

\1,620（税込） ※銀座店・六本木店・オンラインストア（全国配送）にて販売

＜パレット フォンダンショコラ＞

クーベルチュールチョコレートの世界大会で第1位に輝いた「マラカイボ65％」カカオチョコレートと、3種のフレーバーが織りなすマリアージュを楽しめるフォンダンショコラ。常温ではしっとりとした生地の食感を、温めると中からとろりと濃厚なソースが溢れ出します。生地とソースを絡めながら、チョコレートの奥深い味わいをご堪能ください。

赤ワイン×イチジク／マロン／カルダモン×トリュフ

3個入 \2,160（税込） ※オンラインストア（全国配送）にて販売

＜オランジェット キャトル＞

みずみずしい国産オレンジと、4種のブランドチョコレートが織りなす華やかなハーモニー。国産オレンジをセミドライに仕上げることでフレッシュ感を残し、それぞれ異なる個性をもつチョコレートとの絶妙な組み合わせを楽しめる、フルーティーなチョコレートです。

マラカイボ65 / コーヒー / キャラメル / エーデルワイス36%

4枚入 \2,500（税込）

＜ヌヌース ショコラボックス＞

WPTC世界大会で優勝したパティシエ・藤田氏が手がける、特別なショコラボックス。ボックスの中には、パッションフルーツとトンカ豆の香りが印象的な「マラカイボ65％」を使用したショコラと、アールグレイとシャンパンのマリアージュを楽しめるルビーチョコレート、2種類のボンボンショコラを詰め合わせました。ひと箱で異なる味わいの世界を楽しめる、贈り物にもふさわしい一品です。

■赤いハート \12,600（税込）

■花束 \15,400（税込）

※六本木店にて販売

＜ヌーミー グルトン ショコラBOX プレミアム＞

プレゼントにぴったりな、チョコレートでできたテディベア「ヌーミー」。板チョコをかじった食いしん坊な姿が愛らしい、心ときめくショコラボックスです。ボックスの中には、2種類のボンボンショコラを忍ばせ、見た目の可愛らしさと味わいの両方をお楽しみいただけます。贈る瞬間まで笑顔を引き出す、特別なバレンタインギフトです。

＜エイミー ボヌール ショコラBOX＞

テディベアのヌーミーのガールフレンド、エイミーが今年も登場。ボックスの中には、トンカ豆の甘く奥行きのある香りが広がるボンボンショコラと、華やかなルビーチョコレートのボンボンショコラを詰め合わせました。可愛らしい見た目の中に、深みのある味わいを楽しめる、心ときめくショコラボックスです。

\8,100（税込） ※銀座店にて販売

＜ガトー フォレ・ノワール バレンタイン2026＞

バレンタイン限定で登場する、特別なデザートプレート。いちごソースをアクセントにしたガトーショコラを、フォレ・ノワールをイメージした華やかな一皿に仕上げました。ガトーショコラと相性の良いマスカルポーネのシャンティクリームや、グリオットチェリー、ポルト酒のソースを添え、甘さの中に大人の余韻を感じる味わいをお楽しみいただけます。食いしん坊のヌーミーと真っ赤なハートが愛らしい、バレンタインだけの特別なデザートです。

※銀座店にてご提供

※提供期間：2026/2/2～2025/2/23

\ 4,600（税込）

今回ご紹介しきれなかったバレンタインスイーツもたくさんございますので、ラインナップの詳細は公式サイトをご確認ください。

【店舗情報】

◆LOUANGE TOKYO Le Musee（銀座）

〒104-0061 東京都中央区銀座1-9-5

03-5579-9801

11：00～21：00（20：00 LO)

www.louange-tokyo.com/lemusee

◆LOUANGE TOKYO （六本木）

〒106-0032 東京都港区六本木7-10-4 福一ビル1F

03-6910-5943

11：00～21：00

www.louange-tokyo.com/atelier

◆LT BY LOUANGE TOKYO

オフィシャルショッピングサイト https://louange-tokyo.com/lt/

【LOUANGE TOKYO Le Museeシェフの経歴】

■GRAND CHEF 藤田 浩司（ふじた こうじ）

2006年 クープ・ドゥ・モンド国内予選出場（チョコレート ピエス部門）

2007年 WPTC 国内予選優勝（チョコレート ピエス部門）

2008年 WPTC本戦出場 チーム総合準優勝 部門優勝（チョコレート ピエス担当）

2010年 ヌーベルパティスリーデュジャポン 理事就任

2012年 内海会 理事就任

2012年 WPTC本戦出場 チーム総合優勝（味覚担当）

About LOUANGE TOKYO ～愛する人に賛辞の気持ちを込めて～

LOUANGE TOKYOは現代のスイーツ業界に新たな息吹を吹き込むために次の独自性を打ち出しています。それは「厳選素材」へのこだわりであり、よりアート性・ファッション性を高めた商品開発であり、そしてすべての商品にメッセージを吹き込むということ。“LOUANGE”の由来はフランス語で賛辞という意味ですが、弊店の商品を贈って頂き少しでもお客様の演出にお力添えできればという想いを込めてLOUANGE～賛辞～と名付けました。我々は単にお客様にケーキという商品を提供するのではなく「時間」「空間」を提供するというコンセプトをもとにモノづくりをしております。そしてお客様に少しでも喜んで頂けるように日々研鑽を重ねて参りました。今後も、満足度の高い商品を常に創造していくことを心掛けていきたいと思っております。