「オイルはベタつく」派の大人女性へ。髪の主成分ケラチン*¹を“スプレー”で直接補給！年齢髪をサラサラにする「KC髪の美容液」発売。

株式会社ウィルミナ（本社:東京都新宿区、代表取締役:幸村潮菜、以下ウィルミナ）は、毛先・髪の内側まで補修して美髪へ導くスプレータイプの「KC髪の美容液」を、2026年2月3日（火）より生活協同組合およびECモール公式店にて順次販売開始いたします。

◆開発背景

ウィルミナでは、年齢とともに増える髪の悩み（パサつき、コシ不足など）に対応するため、30代~70代の女性を対象にヘアケア成分に関する調査*³を実施。その結果、「配合されていると魅力的だと感じる成分」として「コラーゲン(64.3%)」がトップとなったほか、60代～70代女性の約4割が「ケラチン」に魅力を感じていることが明らかになりました。

ケラチンは髪の70~80%を占める主成分であり、特にパサつきや傷みが気になる年齢髪には、失われた髪の構成成分を直接補給するアプローチが有効と考えられます。一方、同調査では、オイルやミルクタイプのヘアケア商品における「手に出して馴染ませる手間」や「髪や手のベタつき感」といった課題も明らかになりました。

そこで本商品は、髪の主成分である「ケラチン*¹」とうるおい成分「コラーゲン*²」を厳選配合しながら、ベタつかずサラサラに仕上がる処方を実現。さらに、手を汚さず毎日の習慣にしやすい「スプレータイプ」の容器を採用することで、年齢髪に必要な毛髪補修成分を手軽に補給しながら、軽やかな指通りを叶える製品の開発に至りました。

◆商品説明

KC髪の美容液

容量：30mL

公式オンラインショップ参考価格：1,980円（税込）

発売日・取扱い：

・2026年2月3日（火）かがやくコスメ公式店（Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGPL6ZD7)）

・2026年2月10日（火）かがやくコスメ公式店（楽天市場／Yahoo!ショッピング）

※商品ページは発売日以降に公開予定

※生活協同組合にて順次販売

【特長】

パサつき・傷み…その髪ダメージ、原因はケラチンの流出かも…？

髪の主成分「ケラチン*¹」とうるおい成分「コラーゲン*²」をそのまま髪に直接補給できるスプレータイプの髪の美容液。

ドライヤー前の濡れた髪にスプレーしてとかすだけ。

髪の芯までぐんぐん浸透！毛先までするんとサラサラに。

ハリ・コシ・うるおいのある、本来の髪の美しさを引き出したい方に。

ポイント1：髪の主成分「ケラチン」を直接補給

ケラチンは、髪の70～80％を占める髪の主成分。

ダメージ髪には髪の主成分であるケラチンの補給がおすすめです。

2種のケラチンを惜しみなく補給し、髪の内側までしっかり補修。

パサつきや傷みが気になる年齢髪もツルツルのサラサラへ。

【2種のケラチン】

被膜型ケラチンが髪の表面をコーティングし、浸透型ケラチンが内側に浸透・補修します。

・被膜型ケラチン：加水分解ケラチン（羊毛）（毛髪補修剤）

・浸透型ケラチン：加水分解ケラチン（羊毛）（毛髪補修剤）

ポイント2：コラーゲン配合

まとまりや手触りが悪い髪に、失われた「ケラチン*¹」と一緒に「コラーゲン」でうるおい補給。

しっとりまとまりのある仕上がりに。

【うるおいコラーゲン】加水分解コラーゲン（毛髪補修剤）

ポイント3：スプレー型の髪の美容液

ドライヤー前の濡れた髪にスプレー後、ブラッシングするだけ。

指通りなめらかな、毛先までするんとサラサラな髪へ。

ハリ・コシがでるから、ぺしゃんとした根元もふんわり。

※美容液成分99％

※無香料・無着色・無鉱物油・アルコールフリー

使用方法：髪から5～10cm程度離し、タオルドライした髪に適量（ショートヘアで4~5プッシュ程度）をスプレーした後、お手持ちのブラシで髪をとかしなじませてください。

*¹ 加水分解ケラチン（羊毛）（毛髪補修剤）

*² 加水分解コラーゲン（毛髪補修剤）

*³「ヘアケアにおける成分の認知及び、魅力度」調査時期：2022年11月、回答者数：199名、対象条件：30代～70代の生活協同組合の組合員女性、調査手法：インターネットアンケート、ウィルミナ調べ

■株式会社ウィルミナについて

1984年にニチメン株式会社 (現 双日)の一事業部門としてスタート。その後、生活協同組合(生協/組合員数:約3,000万人)の化粧品カテゴリーのトップベンダーとして、化粧品・ヘアケア・オーラルケア・健康食品などの「安全・安心」な商品を提供。現在はECサイト、ドラッグストア等でも販売を行っている。また2015年に誕生した“イビサビューティー”は日本におけるフェムケア製品のパイオニアブランド。 Well-Being & Beauty Company として、あらゆる女性が自分らしく晴れやかに生きる社会の実現を目指している。

■ウィルミナ代表取締役 略歴

幸村 潮菜 (ゆきむら しおな)

楽天市場にてコスメ・ウェルネス・マタニティ等の女性向け商材の事業責任者を経て、デジタルマーケティングのスタートアップ経営に参画。その後は商社にてウェルネス領域・医療分野等への投資を伴う事業開発に従事。2022年、株式会社ウィルミナの代表取締役社長に就任。

EYが提供する、社会課題を解決しスケールアップを目指す女性起業家サポートプログラム「EY Entrepreneurial Winning Women(TM) Asia-Pacific class of 2024」日本代表。広島大学オープンイノベーション・アドバイザー。慶応義塾大学大学院経営管理研究科修了。2025年3月より経済同友会会員。

【会社概要】

会 社 名 : 株式会社ウィルミナ

所 在 地 : 本社- 東京都新宿区新小川町 4-1 KDX飯田橋スクエア 3階

代 表 者 : 代表取締役 幸村 潮菜

事業内容 : 生協向け企画・開発事業、生協向け卸事業、ブランド事業、OEM事業

URL : https://www.willumina.co.jp/

