一般社団法人Fora主催の中高生向け探究成果発表会「Fo-LAB」に、NTT東日本株式会社の協賛が決定

一般社団法人Fora（本社：東京都中央区、代表理事：藤村 琢己、以下「Fora」）が、2026年2月11日（水・祝）に開催する中高生向け探究学習成果発表会「Fo-LAB」において、NTT東日本株式会社（以下「NTT東日本」）の協賛および協働を実施いたします。

今回の協働により、NTT東日本の社員が「社会人メンター」として中高生の探究活動に伴走支援を行うとともに、発表会当日の審査員として参画し、学校の枠を超えた質の高い学びの場を共に創出します。

■ 本取り組みの背景と目的

Foraでは2018年より探究学習の学校支援をスタートし、2021年にはオリジナルの教材 「探究学習ワークブックvol.1」「探究学習ワークブックvol.2」「進路探索ワークブック」を発行、2025年度は全国の約70校1万人を超える生徒に学びの機会を届けてまいりました。

このような教育現場への支援をさらに発展させ、学校の枠を超えて多様な生徒・大人が対話する場として、このたび探究成果発表会「Fo-LAB」を開催することとなりました。2024年度の初開催を経て、2025年度は第二回目の開催となります。本年度においては、NTT東日本より協賛をいただき開催となります。

本発表会を通じ、生徒には日々の学びの更なる深化と、社会の第一線で活躍する大人との接点を、参画する社会人には教育現場での実践を通じた成長機会を提供します 。

■ 協働内容について

本年度の「Fo-LAB」において、NTT東日本と以下の取り組みを実施いたします。

・社会人メンターによる伴走支援

NTT東日本の社員が社会人メンターとして、2025年12月下旬より約2ヶ月間、出場生徒に伴走します

・発表会当日の審査・フィードバック

2026年2月11日の発表会当日、NTT東日本の担当者が審査員として参加します 。

生徒の発表に対し、専門的な知見を活かした質疑応答とフィードバックを行い、生徒の自信と学びの深化を促します 。

■ 開催概要

・イベント名： 探究学習成果発表会「Fo-LAB」

・日時： 2026年2月11日（水・祝） 09:30～17:00

・会場： アクセンチュア・イノベーションハブ・東京（8階）

住所：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

アクセス：都営大江戸線「赤羽橋駅」徒歩5分 / 東京メトロ南北線「麻布十番駅」徒歩7分

・主催： 一般社団法人Fora

・協力： アクセンチュア株式会社

・参加費： 無料

■ 各社コメント

一般社団法人Fora 代表理事 藤村 琢己

このたび、探究成果発表会「Fo-LAB」において、NTT東日本様と協働できることを大変心強く、また嬉しく思っています。NTT東日本様が掲げる「地域循環型社会の共創」というパーパスは、生徒たちが探究の中で向き合う問題意識と重なる部分も多く、多様な地域フィールドで実証を重ね、社会課題に向き合ってきた社員の皆さまが社会人メンターとして伴走することは、生徒にとって学びを現実の社会と接続する大きな機会になると考えています。

本Fo-LABが、学校や組織の枠を超え、社会に向き合う探究の価値や姿勢が育まれていく場となるよう、本協働を大切に育んでいきたいと考えています。

NTT東日本株式会社 ビジネス開発本部 営業戦略推進部 担当部長 佐野雅啓様

NTT東日本は「地域循環型社会の共創」をパーパスとして掲げ、地域の現場で多様な事業創造に挑んでいます。私たちは、こうしたリアルな現場や知見こそが、次世代の探究的な学びを支える「生きた教材」になると信じています。

Fora様は、これまで多くの学校に対して探究学習とキャリア教育の支援を実施されており、その取り組みに私たちが持つ実践知を重ねることで、学びの場がより豊かになることを期待し、今回参画いたしました。

Fo-LAB当日は、出場生徒の皆様の、独自の視点と探究心から生まれたユニークな発表に触れられることを、心より楽しみにしています。

■ 昨年度開催Fo-LABの様子

昨年度は、6校12チーム、総勢23名の高校生が、自らが「解きたい問い」に向かって探究を深め、メンターとともに磨き上げた発表を行いました。発表後すべてのチームに審査員特別賞とおすすめの書籍のタイトルが伝えられました。

▼昨年度開催のFo-LABの詳細はこちら

https://fora.or.jp/0330-2/

■ 団体概要

【一般社団法人Foraについて】

一般社団法人Foraは、中学校や高校を対象に「生徒の学び続ける意欲と能力を高めること」を教育目標におき、50校超の学校に対して、探究学習プログラムやキャリア教育を実施しています。これまで3万人を超える高校生にプログラム提供を行ってきたほか、企業等との高校生向けのワークショップ新規開発、学校教育へのコンサルティングなどを行っています。とりわけ、2022年から本格的に導入される探究学習の実施に先駆け、2018年から先行支援を行なっており 、本格化する探究学習に向けたカリキュラム検討、教材提供、授業実施等の支援を行っています。

・代表者：代表理事 藤村 琢己

・所在地：東京都中央区日本橋室町1-13-1 DKノア4F

・団体HP：https://fora.or.jp/

