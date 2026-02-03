高級筆記具ブランドPARKER（パーカー）航空のレガシーに着想を得た「LEGACY OF FLIGHT コレクション」を発表― フラッグシップモデル「デュオフォールド」の限定エディションも登場 ―

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社（東京都港区芝浦、社長：中里豊）が展開する、高級筆記具ブランドPARKER（パーカー）は、航空の黎明期に生まれた挑戦と前進の精神を現代に再解釈した「LEGACY OF FLIGHT（レガシー・オブ・フライト）コレクション」を発表します。その象徴的なモデルとして、フラッグシップである「デュオフォールド」より、リミテッドエディションを2026年2月4日（水）よりPARKERの旗艦店である丸善 日本橋店にて先行発売、2月11日（水）より一般販売を順次開始します。

LEGACY OF FLIGHT-未来の航路は、自分で描く

航空の黎明期、まだ空の地図が存在しなかった時代。

先駆者たちは、磁気式航空コンパスを頼りに、自らの判断で航路を切り拓いていきました。

「LEGACY OF FLIGHT コレクション」は、そうした航空史に刻まれた果敢な挑戦と探究心に着想を得たコレクションです。PARKERが長年大切にしてきた“書くことで思考を整え、自分の進む道を描く”という価値観と、未知へ向かって飛び立ったパイオニアたちの精神を重ね合わせ、現代を生きる人々の背中を静かに押す存在として生まれました。

コレクションを象徴する一本 - デュオフォールド リミテッドエディション

「LEGACY OF FLIGHT コレクション」の象徴として登場するのが、PARKERを代表するフラッグシップモデル「デュオフォールド」のリミテッドエディションです。

キャップには、航空コンパスを想起させるシンメトリーデザインを透かし彫りで表現。内側に覗く艶やかなブラックレジンとのコントラストが、航空黎明期の計器類を思わせる精緻な表情を生み出しています。

18金ペン先をロジウムプレートで仕上げたバイカラーのペン先には、航空コンパスの緻密さと正確性を表現。天冠には、1928年にPARKERが初めて購入したフェアチャイルド単葉機のモチーフがあしらわれています。ブラックとシルバーの力強いコントラストは、クラシックエアクラフトの機体やプロペラの金属美を彷彿とさせ、PARKERのクラフトマンシップと航空のレガシーが融合した、唯一無二の佇まいを完成させています。

PARKERと航空の深い繋がり

1920年代、PARKERは赤と黒に塗装されたフェアチャイルド単葉機で全米を巡る大胆なプロモーションを実施。高度3,000フィートからデュオフォールド万年筆を投下し、その耐久性を実証するなど、革新性と挑戦心を世に示しました。この機体は、後にアメリア・イアハートによって「パーカー デュオフォールド」と名付けられています。

「デュオフォールド」は、まさに“飛躍”の象徴としてPARKERの歴史に刻まれてきたモデルです。本限定エディションは、その名作に航空の黄金時代への敬意を込めた一本です。

「LEGACY OF FLIGHTコレクション」商品概要

- [限定品]デュオフォールド プレステージ レガシー オブ フライトCT リミテッドエディション

センテニアル万年筆：希望小売価格 418,000円（税込）

- ソネット レガシー オブ フライトCTスペシャルエディション

万年筆：希望小売価格 66,000円（税込）

ボールペン：希望小売価格 44,000円（税込）

- パーカー インジェニュイティ レガシー オブ フライトCTスペシャルエディション

万年筆：希望小売価格 55,000円（税込）

ボールペン：希望小売価格 33,000円（税込）

- パーカー・IM レガシー オブ フライトCTスペシャルエディション

万年筆：希望小売価格 16,500円（税込）

ボールペン：希望小売価格 11,000円（税込）

- ジョッター XL レガシー オブ フライトCTスペシャルエディション

ボールペン：希望小売価格 6,600円（税込）

PARKERについて

1888年創業。PARKERは135年以上にわたり、高級筆記具の世界において、革新性、スタイル、独自性の高いクラフトマンシップを追究してきました。象徴的な「矢羽クリップ」には、「未知の世界に挑戦し、新たな可能性を探し求める志の高い人々の道標でありたい」というメッセージが込められています。

品質を認められたブランドにのみ与えられる「英国王室御用達（ロイヤルワラント）」を戴くブランドです。1962年にエリザベス女王、2025年にはチャールズ国王より認定を受けています。

PARKER公式HP: https://www.parker-japan.jp/

■会社概要

社名：ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目9番25号 芝浦スクエアビル

社長：中里豊

＜本リリースに関する報道関係のお問い合わせ＞

ニューウェルブランズPR事務局 担当：高須・友成

Tel：03-5572-6072／Fax：03-5572-6075／E-Ｍail：NewellBrands_pr@vectorinc.co.jp