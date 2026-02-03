210社の採用戦略調査と3,109件の内定実績を同時公開！企業の採用は「量」から「質」へ。採用活動の現在地をデータで提示
成長企業向けに月額制の採用代行サービス「まるごと人事」「まるごと人事ライト」などを展開するマルゴト株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：櫛引 一臣）は、「採用戦略調査レポート」と「2025年 内定実績レポート」の2本を公開いたしました。
本リリースでは、企業の採用活動を「戦略の考え方」と「実際の成果データ」という異なる視点から整理した、2種類のレポートを同時にご紹介します。
■採用戦略調査レポートについて
「採用戦略調査レポート」は、採用活動に携わる企業210社を対象に実施したアンケート調査をもとに、企業が採用戦略立案において重視しているポイントや、採用活動上の課題、来期に向けた改善意識などを明らかにした調査レポートです。
近年、採用市場は人材の流動性の高まりや求職者の価値観の変化を背景に、大きな転換期を迎えています。本レポートでは、こうした環境下で企業がどのような観点で採用戦略を設計・運用しているのか、その現在地を可視化しています。
調査サマリ（一部抜粋）
・採用戦略は大きな転換よりも「継続的な改善」を重視する企業が多数
・採用活動上の課題は「母集団形成の質・量」「選考プロセスの質」に集中
・来期に向けた改善意欲は、応募施策や候補者との接点づくりなど実行フェーズに高まっている
■2025年 内定実績レポートについて
「2025年 内定実績レポート」は、2025年にマルゴト株式会社が採用支援を行った企業における3,109件の内定実績データをもとに、採用市場の実態や、成果につながっている採用経路・構造を整理したデータレポートです。
創業から10年以上にわたり累計600社以上の採用支援を行ってきた中で蓄積された内定実績データを分析し、新卒・中途別、職種別、採用経路別といった切り口から、内定創出の傾向をまとめています。
レポートサマリ（一部抜粋）
・内定実績の大半は中途採用、職種はビジネス職が中心
・新卒・中途を問わず、内定実績の約半数はエージェント経由
・職種によって成果につながる採用経路には違いが見られる
・正社員採用が主流である一方、業務委託など多様な雇用形態も一定数存在
レポート公開の背景
採用活動を取り巻く環境が複雑化する中で、企業には
・「どのような考え方で採用戦略を描くのか」
・「実際にどのような構造で内定が生まれているのか」
という2つの視点をそれぞれ整理し、把握することが求められています。本リリースで紹介する2本のレポートは、採用活動を見直す際の判断材料として活用いただくことを目的に、それぞれ独立した視点で作成しています。
調査概要
＜採用戦略調査レポート＞
・調査主体：マルゴト株式会社
・調査方法：WEBアンケート
・調査期間：2025年1月24日～2025年2月6日
・有効回答数：210件
＜2025年 内定実績レポート＞
・調査主体：マルゴト株式会社
・調査期間：2025年1月1日～2025年12月31日
・調査対象：3,109件の内定実績データ
・調査方法：自社集計
会社よりお知らせ
会社紹介
社名：マルゴト株式会社
住所：北海道札幌市中央区南一条西十六丁目1番地323 春野ビル3F
設立：2015年10月
社員数：216名（2025年10月現在）
事業内容：採用代行サービス、バックオフィス業務代行サービスなど
