ポンプ式下着用洗剤「ブラシャン」からパウチ型の詰め替え用が新発売。計量不要でサッと使えるから手洗いがラクになり、ブラジャーをやさしく洗って長持ちさせます。

一人ひとりの女性の心と体に寄り添う「適正下着(R)」の開発から販売までを行う株式会社HEAVEN Japan（所在地：大阪府河内長野市、代表取締役：松田崇）は1月28日（水）より公式オンラインショップにて、ポンプ式下着用洗剤「ブラシャン」の詰め替え用パウチの販売を開始しました。

ブラジャーは立体的な形状なため、洗濯機で洗ってしまうとカップの形崩れの原因になります。

手洗いすることでし本来の機能をより長く保つことができます。

億劫になりがちな下着の手洗いも計量不要のポンプ式で泡立ちも少ない「ブラシャン」を使えば、振り洗いするだけやお風呂に浸かっている間につけ置き洗いをするなど、生活に取り入れながら気軽に手洗いができると販売当初から人気商品となっています。

そんな下着用洗剤「ブラシャン」から500ml(ボトル約2本分)でお得でサステナビリティな詰め替えが登場しました。

簡単に手洗いができる下着用洗剤「ブラシャン」の特徴は下記の通りです。

計量不要のポンプ式ボトルで簡単手洗い

衣類の洗剤は計量カップなどで測る必要があるため、液体や粉末がこぼれたり、手につくのがデメリット。「ブラシャン」はワンプッシュで必要量が出るため計量の手間が省けます。また湿気がちなお風呂場や洗面所に置きやすいスリムな防水ボトルで、収納場所にも困りません。

また、下着の手洗いを便利にするため、付け置きOKで泡立ちが少なく、すすぎが簡単。

おしゃれ着やデリケート衣類も洗える弱酸性タイプなので衣類にも肌にも安心です。

下着用洗剤ならではの使いやすさ

自社で行った手洗いと洗濯機でのブラジャーの劣化検証でも、洗濯機での洗濯より手洗いの方がブラジャーの痛みが少ない結果が出ています。

ですが、一般的に洗濯機で洗濯している人が多く、ブラシャンの発売時にHEAVEN Japanが行ったブラジャーの手洗いに関するアンケート調査でも約7割の方が洗濯機を使用との回答でした。

その要因として、毎日着用する下着をわざわざ手洗いするのが面倒だというら忙しいライフスタイルが背景にあると考えられます。

また、手洗いの過程でネックとなる「すすぎ」では、アンケート結果でも68％の人が「泡立ちが少なくすすぎがラク」を希望していたことから、すすぎやすさにも注力しました。

ライフスタイルに合わせたブラジャー手洗い方法も指南

毎日使っていただけるよう、おススメの手洗い方法を【ラクラクつけおき】と【時短ふり洗い方】の2種類提案。ご自身のライフスタイルに合った洗濯方法を取り入れることで、無理なく習慣化でき、ブラジャーをより長く、機能を保ったままご着用いただけます。

私たちはこれからも、女性のライフスタイルに合わせた「適正下着(R)」をつうじて、一人ひとりの心と体に寄り添っていきたいと考えています。



■商品情報

商品名：ブラシャン ボトル

価格：2,420円(税込)

内容量：270ml

使用量目安：1Lに対して1～2mL

※1プッシュ目安量1mL（約1.14～1.18g）

ページURL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/brasham

商品名：ブラシャン 詰め替え

価格：3,850円(税込)

内容量：270ml

ページURL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/9061-white

商品名：ブラシャン パウチ

価格：825円 (税込)

内容量：5ml×5個

ページURL： https://shop.heaven-jp.co.jp/products/9060



HEAVEN Japanオンラインショップ

https://shop.heaven-jp.co.jp/

株式会社HEAVEN Japan（コーポレートサイト）

https://heaven-jp.co.jp/