コラボスタイル、中部地方最大*のDX総合展「Japan DX Week【名古屋】」社内業務DX EXPOに出展します

株式会社コラボスタイル

「ワークスタイルの未来を切り拓く」を理念に掲げる株式会社コラボスタイル（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長 兼 CEO：松本 洋介、以下 コラボスタイル）は、2026年2月25日（水）～27日（金）にポートメッセなごや 第1展示館で開催される「Japan DX Week【名古屋】」内の社内業務DX EXPOに出展することをお知らせします。



本展示会には中部地方最大の140社*が出展し、DX推進やAI活用に関する最新事例について情報収集を行えます。

*：同種の展示会との出展社数、製品展示面積の比較。出展社数は同時開催展・共同出展社も含めた最終的な見込み数であり、開催時には増減の可能性があります。

コラボフローブースについて

コラボスタイルは本展示会で、ワークフローシステム「コラボフロー」をご紹介します。

コラボフローブースにはスタッフが常駐していますので、業務の課題等を気軽にご相談ください。コラボフローを実際に体験できるデモ機もご用意しています。

＜ブース位置＞

ブース番号1-67（社内業務DX EXPO 内）

「Japan DX Week【名古屋】」について

中部地方最大*のDX総合展です。次の6つの展示会で構成されています。

「AI・業務自動化 展」「社内業務DX EXPO」「データドリブン経営 EXPO」「現場DX EXPO」「営業DX EXPO」「デジタルマーケティング EXPO」

AI、リモートワーク、製造現場の効率化など、DXに関するさまざまな課題を解決するサービスを提供する企業が一堂に集結し、ビジネスマッチングが行われます。

また、テーマ別の無料カンファレンスや出展社によるセミナーも開催され、最新情報やトレンドを収集できます。

https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp.html

開催概要

総称：Japan DX Week【名古屋】

主催：RX Japan合同会社

会期：2026年2月25日（水）～27日（金）各日10:00-17:00

会場：ポートメッセなごや 第1展示館（名古屋市港区金城ふ頭2-2）

申込方法：本展の入場には入場用バッジが必要です。以下のリンクより入場用バッジをダウンロードしてください。

登録フォーム：https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1581195860340712-O3E

コラボフローについて

Webが使える方なら誰でも簡単に作れて修正できる、直感的な操作性を持つワークフローシステムです。

コラボフローを使えば、パソコンに専用のソフトをインストールする必要なく、Webブラウザーを使って稟議書などの社内申請業務を効率化できます。

タブレットやスマホでも利用でき、自宅や出先でも申請・承認を行えます。申請書一つから、また少人数から数千名規模での導入も可能です。

導入企業数2,000社を超え、継続利用率99.65%（※1）を誇ります。

※1：2021年7月～2022年6月までの当社実績より算出。

サービスページ：https://www.collabo-style.co.jp/

株式会社コラボスタイル 概要

社名：株式会社コラボスタイル

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋36階

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 松本 洋介

設立：2013年7月

企業理念：ワークスタイルの未来を切り拓く

事業内容：一人ひとりが快適で働きがいを持って仕事ができるオフィス環境づくりを行うワークスタイル事業と、デジタルの力で業務の効率化、働きやすさを向上させるクラウドワークフローシステム「コラボフロー」を軸としたデジタルワークプレイス事業を展開しています。また、リアルとデジタルの2つの働く場に向けた事業展開に留まらず、自社が率先して新しいワークスタイルに挑戦し、発信を行うことでワークスタイルの未来を切り拓いていきます。

URL：https://corp.collabo-style.co.jp/