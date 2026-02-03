株式会社村上建設との2025-26シーズンパートナー契約締結のお知らせ

株式会社ブロンコス20


この度、さいたまブロンコスは、株式会社村上建設と2025-26シーズンより、オフィシャルパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。


■会社概要


会社名：株式会社村上建設
所在地：さいたま市中央区八王子3-13-9
代表者：代表取締役　村上哲也
創立年：1987年6月1日
事業内容：総合建設業　　
主力事業　RC型枠工事　　　
建設業育成推進事業　　　　


・1級型枠施工技能士　型枠講師
・ものつくり大学RC構造物　非常勤講師
・東京都建設人材育成事業　型枠講師　
・職業能力開発総合大学校　非常勤講師　



■代表取締役　村上哲也様　コメント


この度当社は創立40周年を迎える節目と致しまして、地元埼玉で活躍している活気あるプロバスケットボールチームのさいたまブロンコス様とオフィシャルパートナー契約を結ぶ事となりました。



我が社の企業理念は「共存共栄」であり、ともに助け合いながら働く事で　価値ある人生を世のため人のために自らの能力を最大限に生かして活躍し、国づくりと街づくりに専念しております。バスケットボールは5人で戦う限られた時間内で、数少ない人数で争う団体スポーツです。選手の個々での技術だけでは到底勝ちえないスペシャリストの集った卓越したスポーツ競技です。


だからこそ見ている人に感動を与え、一発逆転の勝利がない競技だからこそ、地道に積み上げたチームプレーの中での躍動されたプレーに感動致します。



微力ではございますが、我が社はさいたまブロンコス様がB3を制覇して、来年から始まる


B.LEAGUE　ONEでのさらなる活躍を期待して社員一同応援をしてまいります。



　　　　　　　　　　　　　-　我武者羅で強くあれ　-　　



株式会社村上建設　代表取締役　村上哲也　　　


■さいたまブロンコスについて（https://broncos20.jp/）



運営会社：株式会社ブロンコス２０（ブロンコストウェンティ）


所在地：〒330-0061　埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目1番20号
代表者：代表取締役　小竹 克幸



さいたま市、所沢市をダブルホームタウンとして活動するB3リーグ所属の男子プロバスケットボールチーム。


Bリーグの前進であるbjリーグがスタートした際に初年度から参加したクラブ「オリジナル６」の１つで有数の歴史を持つ。2020年に経営の健全化と、地域に愛され地域に貢献できるクラブチーム作りを目指し再始動。


チームスローガンは「WILDPOWER」。バスケットボールを通じてTHE SAITAMAを元気にすることを目指し、未来を担う子どもたちに向けた取組に注力しているクラブです。



