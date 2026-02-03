幾層にも重なる「時の記憶」を、一粒の「栞」が解き明かす。 ブレンディングの妙を味わう、一冊の「本」と一粒の「栞」の邂逅。 ブレンドの深淵に触れる、2026年2月10日より限定セット発売開始

長浜浪漫ビール株式会社

長濱蒸溜所から、ブレンディングの深淵を体験する特別なセットが誕生しました。新作ワールドブレンデッドモルトウイスキー『AMAHAGAN World Blended Malt Pastel Library(パステル・ライブラリー)』と、その構成原酒を贅沢に使用した「MARQUE PAGE(マルクパージュ)」製ボンボンショコラの共演です。

■ ウイスキー：一冊の本に綴られた「時の記憶」

本作『Pastel Library』は、熟成という長い年月をかけて液体に封じ込められた「時の記憶」を保管する場所、すなわち「図書館」をイメージしています。一本一本のボトルを、人生の思い出が詰まった「本」に見立て、ブレンディングによる異なる色彩の物語を閉じ込めました。瑞々しいベリーや桃色の花の香りが漂う、奥行きのある甘みが特徴のウイスキーです。

■ ショコラ：人生の物語を読み解く「栞」

フランス語で「栞」を意味する「MARQUE PAGE」。今回のコラボレーションでは、ウイスキーという本を読み進める傍らで、その情景を留めるための「栞」として、6粒のショコラを仕立てました。

最大の鍵は、「ブレンドに焦点をあてた」構成にあります。

長濱蒸溜所ブレンダーと共に描いた本作を構成する3種の原酒そのものをショコラへと落とし込みました。

・ブレンデッドモルト バーボンカスク(黄色)：ジューシーな果実味と淡い酸味。

・ブレンデッドモルト シェリーカスク(茶色)：バニラとラムレーズンのような濃厚な背徳感。

・長濱原酒 ワインカスク(ピンク)：ベリーの甘みに高揚感のあるスパイス香。

・AMAHAGAN World Blended Malt Pastel Library(赤)：全てのバランスが秀逸な味わい。

驚くほど鮮明に「樽の個性」が際立つこれら3種の原酒ショコラを味わった後、それらが統合された「AMAHAGAN」のショコラを口にすることで、個性が調和へと昇華されるブレンディングの魔法を鮮明に体感いただけます。

■ ＜MARQUE PAGE(マルクパージュ)＞

2023年、東京・青梅に誕生した「MARQUE PAGE」。ブランド名は、人生という一冊の本の中で、いかなる時も寄り添い「このお菓子に出会えて幸せだ」と感じられる「記憶の栞」でありたいという、本間優作シェフの願いから名付けられました。

世界最大級のコンペティション「International Chocolate Award」でのWORLD BRONZE獲得という実績を持ち、自らも熱狂的なウイスキー愛好家である本間シェフ。同じ「造り手」としての共鳴から生まれたこのショコラは、ウイスキーを嗜む時間を完成させるための、まさに最後のピースです。

【シェフ紹介】

本間 優作(Yusaku Honma)

東京生まれ、埼玉育ち。19歳から未経験でお菓子作りの世界に飛び込み、パティスリー、ホテルペストリー、ショコラトリー、ジェラテリアといった多様な現場で研鑽を積む。埼玉、北海道、都内の激戦区から郊外まで、見習いからシェフまでを経験する過程で、その時、その環境でしか味わえない学びや喜び、そして時には苦しみや葛藤をも糧にしてきた。

2023年、東京の奥座敷である青梅市に自ブランド『MARQUE PAGE』を開業。国内外のコンペティションで多数の受賞歴を誇り、世界最大級のチョコレートコンペティション「International Chocolate Award」にてWORLD BRONZEを獲得。長年のウイスキー愛好家でもあり、「自身がウイスキーを嗜む時に、いかにして美味しく飲むか」に情熱を注いだショコラの構想は、これまでの多岐にわたる経験と、ウイスキーへの深い愛から誕生している。

<長濱蒸溜所>

2016年に長濱浪漫ビール施設内にて稼働した、琵琶湖と伊吹山、長浜の風土が育む、国内最小規模となるクラフトディスティラリーです。アランビック型の小さなポットスチルと極細のラインアームからは、特徴となるリッチな味わいの原酒が日々産み出されています。

【商品詳細】

・ウイスキー

商品名：AMAHAGAN World Blended Malt Pastel Library & ボンボンショコラセット

容量：200ml

原材料：モルト

アルコール：47%

ボトリング本数：300本

希望小売価格：8,000円＋税

・チョコレート

名称：チョコレート菓子

原材料名：チョコレート(国内製造)、生クリーム、転化糖、水飴、バター、スピリッツ

内容量：6個入り

着色料：赤40、黄4、青1、青2、二酸化チタン

(一部に乳成分を含む)

【ウイスキーテイスティングコメント】

外観： 淡い黄金色

香り： バーボンバレル由来の完熟バナナや蜂蜜を思わせる、柔らかな甘みが主軸。 次第にシェリー樽のドライベリーや、長濱赤ワイン樽がもたらす桃色の花の香りが重なり、図書館で新しいページをめくるような高揚感へと変化します。

味わい： シルキーな口当たりから、洋梨のジューシーな果実味が広がります。 ワイン樽由来の繊細なタンニンが全体を引き締め、中盤からはシェリー樽のコクとカスタードのような濃厚さが顔を出します。

▼詳細は長浜浪漫ビール ニュースページ(https://www.romanbeer.com/news/)よりご確認頂けます。

【会社概要】

会社名：長浜浪漫ビール株式会社

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：滋賀県長浜市朝日町14-1

Tel ：0749-63-4300

Fax ：0749-63-4301

http://www.romanbeer.com/

