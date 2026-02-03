2月7日「埼玉酒屋の酒フェス 2026」にてMiss SAKE埼玉が出演いたします

一般社団法人Miss SAKE

2026年2月7日（土）12:00～16:00、埼玉県さいたま市の複合商業施設「大宮門街」にて、「埼玉酒屋の酒フェス 2026」が開催されます。本イベントは埼玉県内各地の酒屋がそれぞれの地域の特徴を活かし、おすすめのお酒を振る舞います。

そのイベントの中で2025 Miss SAKE 埼玉の石崎智子、2025 Miss SAKE 埼玉 準グランプリの丹下麻衣が出演をいたします。

● イベント概要

開催日時：2026年2月7日（土）12:00～16:00

開催場所：大宮門街 1F 門街広場（埼玉県さいたま市大宮区大門町2-118）

主催：埼玉県小売酒販組合連合会

後援：関東信越国税局

会場提供：大宮門街

詳細情報・チケットはPeatixページをご参照ください：

https://saitama-sakaya2026.peatix.com/

チケット情報：

・お得な前売りスターターセット（チケット11枚付き） \1500

・追加チケット（10枚） \1500

・塩麹ワークショップ参加チケット \500

● 2025 Miss SAKE埼玉が出演（ステージ司会・ワークショップ）

当日は、2025 Miss SAKE埼玉 グランプリの石崎智子、および2025 Miss SAKE埼玉 準グランプリの丹下麻衣が出演いたします。

石崎智子は、会場内で実施するステージ企画の全体司会として登壇し、酒屋・酒蔵の魅力や各企画の見どころをわかりやすくお届けします。あわせて、ご来場の皆さまがより楽しめるよう、会場全体の進行を担います。

また丹下麻衣は、発酵文化に親しめる企画として実施する「塩麹ワークショップ」講師として登場。麹の基礎をやさしく解説しながら、毎日の料理に活用できる塩麹づくりを一緒に体験いただけます（作った塩麹はお持ち帰り可能／お酒を飲まない方も参加OK）

● 出店酒屋

本イベントには、埼玉県内各地の酒屋が出店します。酒屋自らがブースに立ち、味わいの違いや造り手の想いを伝えながら、それぞれが選び抜いた一本をご紹介します。各店舗目玉商品もあるためお見逃しなく。

（出店酒屋一覧）

川口支部：（有）恵登屋 https://bso16486.bsj.jp/

行田支部：山田酒店

越谷支部：株式会社十八屋 https://18ya.jp/

朝霞支部：へべれけ酒販 https://www.asaka-hebereke.com/

秩父支部：秩父酒販協同組合

春日部支部：株式会社筒屋

川越支部：川越酒販協同組合

● ワークショップや日本酒クイズも！

◼︎ 麹を学ぶ「塩麹ワークショップ」（担当：丹下麻衣）

実施時間：13:00～ /14:00～ / 15:00～（全2回）

所要時間：約30分

定員：各回6名

参加費：500円（現地でお支払い）

● お米が当たる日本酒クイズ

正解の方全員に埼玉のお米をプレゼント！受付にてお渡しする回答用紙にお答えいただいた方、先着100名様にお米２合をプレゼントいたします。（なくなり次第終了）

※日本酒クイズに参加できるのはスターターセットをご購入いただいた方が対象となります。

● ステージコンテンツも充実

ステージでは酒屋さんご紹介のトークショーに加え、三味線ギグのパフォーマンスも予定しています。

キッチンカーもご用意しています。

● 商業施設「大宮門街」について

大宮門街は、さいたま市大宮区の中心商業エリアに位置する複合商業施設です。日常の利便性に加え、地域の文化やライフスタイルを発信する多彩なイベント・体験プログラムを通じて、地域の皆さまの暮らしに貢献できる場づくりに取り組んでいます。

- Miss SAKEとは -

Miss SAKEは伝統ある日本酒と日本文化の魅力を日本国内外に発信する美意識と知性を身につけたアンバサダー（親善大使）を選出する目的で一般社団法人Miss SAKEが主催しています。Miss SAKEは、外務省、農林水産省、国税庁、観光庁、日本酒造組合中央会等の後援のもと2013年に「初代Miss SAKE」が誕生いたしました。

それより13年間、日本国内だけでなくニューヨーク、パリ、ロンドン、ミラノ、シドニー、香港等、世界各国において、日本酒を切り口にした日本の食・文化に関する啓発や、日本への観光誘致活動を年間 400 件以上行っております。

１.日本酒および日本の魅力を伝える事業

２.地域の食・農産業に関する事業

３.日本の伝統文化に関する事業

の3つの柱を軸に幅広く活動を展開しています。

- Miss SAKE 埼玉大会とは-

令和6年度より、初代Miss SAKEの森田真衣が各県の代表を選出する地方大会を埼玉で実施。「Miss SAKE埼玉大会」を初開催いたしました。埼玉県の魅力を地酒を通して発信し、地域活性や観光誘致など様々な役割を担えるアンバサダー「Miss SAKE 埼玉代表」を選出しています。

