地域に密着した社会貢献とスポーツ振興の両立を目指し,エレコム株式会社とゴールドパートナー契約を締結

株式会社ストークス

神戸ストークスは、エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）と、ゴールドパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

本契約期間は、2026年2月1日から2026年8月31日までとなります。

エレコム株式会社は、「社会の共生」を創業以来の経営理念として掲げ、社会貢献活動を通じた次世代支援や、自然環境の再生、文化・スポーツの振興などに積極的に取り組まれている企業です。

神戸ストークスは、クラブが掲げるミッション・ビジョンに共感いただいたことを受け、本契約の締結に至りました。

神戸ストークスは、兵庫県唯一のB.LEAGUE所属クラブとして、バスケットボールを通じた地域貢献やスポーツ文化の発展に取り組んでいます。

本パートナーシップを通じて、地域社会におけるスポーツ振興および社会貢献活動を、より一層推進してまいります。

エレコム株式会社 概要

エレコム株式会社は、1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに事業を拡大してきた企業です。IT周辺関連製品の開発・製造・販売を主軸としながら、近年ではパソコンやスマートフォンをはじめとするデジタル分野に加え、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、さらにはソリューション提案など、多岐にわたる分野へ事業を展開しています。

これまでになかった快適さや利便性を提供することで、暮らしを支える製品・サービスを生み出し続けています。

同社は、「Better being」をパーパスとして掲げ、より良い技術・品質の追求を通じて、人々の暮らしや社会の向上に貢献することを目指しています。

また、地球環境や地域社会への配慮を重視し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを継続しています。

会社名：エレコム株式会社

本社所在地：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立：1986年5月

代表者：取締役社長執行役員 石見 浩一

神戸ストークス 概要

神戸ストークスは、B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールクラブとして、兵庫県・神戸市を中心に活動しています。

地域とともに歩むクラブを目指し、バスケットボールを通じた地域貢献、青少年育成、スポーツ文化の振興に取り組んでいます。

公式サイト：https://www.storks.jp/