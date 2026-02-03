働く女性の7割が「スーパーウーマン症候群」? 張り詰めた心をほどく“脱力”スイーツ『ショーコラ シルキー・ミルク』VANILLABEANSより誕生

チョコレートデザイン株式会社

横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS（バニラビーンズ）を運営するチョコレートデザイン株式会社（代表取締役：大槻昌弘、本社所在地：横浜市）は、全国の20代～40代の働く女性308名を対象に「現代女性のストレスと休息に関する実態調査」を実施いたしました。

調査結果サマリー

調査の結果、働く女性の7割以上が、弱音を吐けずに理想を演じてしまう「スーパーウーマン症候群」予備軍と判明しました。

常に気を張る彼女たちが求めていたのは、刺激ではなく「とろけるような、身を委ねられる体験」。 この“脱力への渇望”が明らかになった今、バニラビーンズから、張り詰めた心をほどく“脱力”スイーツ『ショーコラ シルキー・ミルク』が誕生しました。

※スーパーウーマン症候群とは、「女性が職業人、妻、母などいくつもの対立する役割を完璧にこなそうとするときに経験する、肉体的、精神的、および対人関係によるストレス症状」を指します。

現代女性の7割超が「スーパーウーマン症候群」予備軍の可能性。

「Q. 職場や家庭で、本当は余裕がない時でもつい『大丈夫』と言ってしまったり、平気なフリをしてしまうことはありますか？」と質問したところ、「よくある（26.3%）」「たまにある（45.8%）」を合わせ、72.1%が肯定的な回答をしました。

完璧を求めるあまり、無意識に限界を超えて頑張りすぎてしまう「スーパーウーマン症候群」。 今回の調査で見えた「辛い時ほど平気なフリをする（弱音を吐かない）」という行動は、この症候群に見られる典型的な傾向です。多くの女性が知らず知らずのうちに、心の緊張を抱え込んでいる実態が浮き彫りとなりました。

頑張る人ほど「脱力」が苦手？ 7割以上が「スイッチが切れない」と回答。

「Q.あなたは、仕事モード（オン）からリラックスモード（オフ）への切り替えが得意だと思いますか？」という質問では、71.7%が「苦手（あまり得意ではない・まったく得意ではない）」と回答しました。 常に気を張っている状態が続くあまり、素の自分に戻るタイミングや方法を見失っている女性が多いことが推測されます。

疲れた心身が求めているのは、「刺激」よりも「身を委ねられる体験」。

「心身が疲れている時、あなたが本能的に求めている『癒やしの感覚』に近いものはどれですか？あてはまるものを全てお選びください。（複数回答）」と聞いたところ、「口の中でとろける感覚（24.9%）」と「柔らかいものに包まれる感覚（40.6%）」に回答が集まりました。

一方で、「噛み砕く（発散）」や「刺激」といった能動的なアクションを求める声は0.5～1割にとどまりました。このことから、疲れている時は何かを“する”のではなく、安心して「身を委ねられる体験」が求められていることが分かります。

調査結果まとめ

今回の調査を通じて、現代の働く女性たちは「完璧でなければならない」という意識から常に気を張っており、疲れた時には、能動的な発散よりも「とろけるような、身を委ねられる体験」を求めている実態が浮き彫りになりました。

＜調査概要＞

・調査名称：現代女性のストレスと休息に関する実態調査

・調査期間：2026年1月28日～1月29日

・調査対象：全国の20代～40代の有職者女性

・有効回答数：308名

・調査方法：インターネット調査

「口もとの“脱力”」に着目

～「口もとの“脱力”」が心のスイッチを切り替える『ショーコラ シルキー・ミルク』～

一般的に、人は緊張すると無意識に奥歯を噛み締めて交感神経が優位になると言われています。逆に、美味しいものを味わい、ふっと口の力が抜ける瞬間は、呼吸が深くなりリラックス状態への切り替えスイッチとなります。（※一般的なメカニズムであり、本商品の効果を保証するものではありません）

『ショーコラ シルキー・ミルク』の、シルキーなとろける口どけは、口の力が抜け、頑張る女性の張り詰めた心をほどく“脱力”スイーツとして、おすすめの商品となります。

商品紹介

「VANILLABEANS PREMIUM（バニラビーンズ プレミアム）」第一弾

『ショーコラ シルキー・ミルク』

特徴１：とろける体験のための工夫

特に油脂の設計には細部までこだわり続け、温度変化による口どけの違いを幾度となく検証し、舌の上で均一にほどける“シルキー”な質感を実現させています。

特徴２：厳選されたカカオ「アリバ豆」

カカオ発祥の地「エクアドル」のアリバ豆を使用。最高級品質の評価（グランクリュ）を受けた希少な豆を配合することで、香り高い贅沢な癒しを提供します。

商品名：「ショーコラ シルキー・ミルク」

価格：864円（税込）

発売日：2026年1月31日

販売店舗：バニラビーンズ みなとみらい本店、バニラビーンズ 川崎店、バニラビーンズ ザ ロースタリー ハンマーヘッド、公式オンラインショップ、楽天市場店

新商品の特集ページはこちら：https://www.vanillabeans.yokohama/view/page/premium

横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANSについて

バニラビーンズ みなとみらい本店

VANILLABEANS（バニラビーンズ）は2000年に設立、オンラインショップでの販売からスタートし、現在は横浜みなとみらいを中心に実店舗カフェも複数展開している、カカオからこだわる横浜発のクラフトチョコレート専門店です。

サステナブルな取り組みを長年続けており、国際フェアトレード認証取得事業者の登録を始め、現在はエクアドル共和国にてカカオの植樹活動や栽培支援の取り組み「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」を進行中、2025年6月には駐日エクアドル大使館に3度目の表敬訪問を行いました。

