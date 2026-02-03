【千葉ジェッツ】IS:SUE × チアリーダーズ「STAR JETS」ダイナミックなスペシャルコラボダンス映像が公開！

株式会社千葉ジェッツふなばし(C)︎LAPONE GIRLS

1/28（水）LaLa Arena TOKYO-BAYで開催されたB.LEAGUE「千葉ジェッツvs宇都宮ブレックス」戦で熱いハーフタイムパフォーマンスを披露してくれたガールズグループ「IS:SUE (イッシュ)」と、千葉ジェッツフライトクルーチアリーダーズ「STAR JETS」がコラボレーションした『Super Luna』スペシャルダンス映像がIS:SUEの公式YouTubeチャンネルにて公開されました。

今回のコラボレーションは、以前よりSTAR JETS側の「いつか一緒にパフォーマンスをしてみたい」と願っていた想いと昨シーズンより何度かIS:SUEの皆さまのLIVEへSTAR JETSメンバーで訪れた際に、ご挨拶や交流の機会をいただいた事をきっかけに「このLIVEの熱量を、千葉ジェッツのホームゲームの空間で共有したい」という想いが原点となっています。



その後、IS:SUEの皆さまにも千葉ジェッツのホームゲームで会場の雰囲気を直接体感いただいたことがきっかけとなり、今回のコラボレーションへと繋がりました。

試合当日は平日開催にも関わらず全席完売で「10,577人」の観客を動員し、ファンが熱狂するアリーナでSTAR JETSのみならず、ジャンボくんもIS:SUEと共に力強いパフォーマンスを披露！そのダイナミックでパワフルなステージが、今回特別映像として新たに公開されたということで、さっそく公開直後から「千葉ジェッツ､STAR JETS､相互のファンの皆様もIS:SUEもお疲れ様でした！すごく楽しかった」「試合にも勝てて最高のパフォーマンスもありがとうございました」など多くの反響が寄せられ、スポーツ×音楽（エンターテイメント）のシナジーを大きく生み出しております。

コートで輝く、勝利の女神たちの力強いパフォーマンスをぜひご注目ください！

▼ IS:SUE × チアリーダーズ「STAR JETS」スペシャルコラボダンス映像はこちら

https://youtu.be/_sijul0cv9c?si=DVaXUbD0tWJANpcY

IS:SUE 'Super Luna' Dance Practice with 千葉ジェッツ STAR JETS

■IS:SUEライブ情報：

2026 IS:SUE 1ST TOUR FINAL - IS:SUE IS COMING

[東京・東京ガーデンシアター]

2026/5/24(日) 開場17:00 / 開演18:00

特設サイトURL：https://is-sue.jp/feature/2025_1st_tour_final

IS:SUE プロフィール：

Not wrong, just different.

"IS:SUE" is coming.

日本エンターテイメント界において過去最大級の番組制作規模となったサバイバルオーディション番組、初のガールズ版「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のファイナリストからなるRIN、NANO、YUUKI、RINOによる4人組ガールズグループ「IS:SUE」(イッシュ)。

幾多の試練を経験し、その中で生まれた互いのつながり。

世界へとつながる、かつてないNEW HEROの誕生。

グループ名には「常に注目や話題性(ISSUE)を持って人々を魅了する、魅力的で"異種"な存在」という意味が込められている。

2024.6.19にリリースしたデビューシングル「1st IS:SUE」は初登場にしてオリコン週間シングルランキング(7/1付)、Billboard JAPAN Top Singles Sales(7/1付)、オリコン週間合算シングルランキング(7/1付)にて堂々の1位を獲得。同年11月には2ndシングル「Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~」で初のカムバックを果たし、初のファンコンサートも開催。２日間ソールドアウトし、多くのメディア露出に加え、CDJ2425を含む大型フェスへの出演も果たす。パワフルさと気品を併せ持ったパフォーマンスが魅力で、SNS 総フォロワー数はデビュー3ヶ月で100 万人を超え、2024年上半期 Z世代が選ぶネクストトレンド予想ランキングにランクインするなど、多方面からの強い支持を得ている。

