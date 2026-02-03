売上拡大支援・顧客対応・Lステップ活用をテーマに、3社がそれぞれの専門領域からEC運営の実践的なノウハウを解説します！
マーケティングアソシエーション株式会社の子会社であるHATME株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は2026年2月17日（火）に、かっこ株式会社、株式会社清長、マーケティングアソシエーション株式会と、3社共催ウェブセミナー「売上アップの鍵はここに！運営改善・顧客対応・リピートを最適化する実践戦略」を、開催いたします。
お申し込みはこちら :
https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0062/?utm_source=260203hatme_prtimes_seminar&utm_medium=press
【このような課題はありませんか？】
・広告運用がうまく機能しない...
・売上がなかなか上がらない...
・顧客定着がうまくいかない...
・バックヤード業務の改善をしたい...
【本セミナーで学べること】
EC事業を安定的に成長させていくためには、
売上につながる導線設計、顧客対応の最適化、そしてリピートを生み出す仕組みづくりが重要です。
本セミナーでは、
売上拡大支援・顧客対応・Lステップ活用をテーマに、3社がそれぞれの専門領域からEC運営の実践的なノウハウを解説します。
売上につながる顧客接点の設計、
運営負荷を抑えながら対応品質を維持する方法、
LINEを活用した継続購入・再来訪を促す仕組みづくりなど、
日々の運営改善から成果創出までを一貫して考えるためのヒントをお届けします。
EC運営の効率化と売上成長を同時に進めたい方に最適な内容ですので是非お気軽にご参加ください！
【参加&アンケート特典】
アンケート回答で各社セミナー資料プレゼント！
■共催企業
▶LINEマーケティングツール「Lステップ」を提供し、集客からリピートまで自動化を支援する株式会社MARKELINE
▶400社1000案件以上の顧客対応・受注処理代行をサポートするマーケティングアソシエーション株式会社
▶グループ全体提案実績400社以上のECサイト構築から運用代行までをワンストップで支援するHATME株式会社
■ こんな方におすすめ
・広告運用を改善したい方
・売上に伸び悩んでいる方
・リピーターを育成したい方
・顧客対応に課題をお持ちの方
■ セミナースケジュール及び内容
[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/348_1_9cdd77b1432aa459fe29f38a192a4310.jpg?v=202602041221 ]
お申し込みはこちら :
https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0062/?utm_source=260203hatme_prtimes_seminar&utm_medium=press
会社概要
HATME株式会社
設立：2022年7月1日
代表取締役 ：中園 広和
事業内容：Web制作・動画制作・Web広告事業
■コーポレートサイト：https://hatme.jp/
■運用代行サービス：https://hatme.jp/service-ec/lp/