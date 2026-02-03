interfm『潮紗理菜のサリマカシーラジオ』　2月22日に開催される番組公開収録イベントに、井桁弘恵と濱岸ひよりのゲスト出演が決定！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）『潮紗理菜のサリマカシーラジオ』の番開収録イベント（開催日：2月22日（日）／場所：TOKYO FMホール）に、井桁弘恵さんと濱岸ひよりさんのゲスト出演が決定しました。

3回目となる公開収録イベントのタイトルは 「2 (月) × 2 × 2 (日) ＝ ８(ハチ―)！チーム紗理菜で決起集会！」。「8」に並々ならぬ思い入れをもつ潮紗理菜が、春に向けてチーム紗理菜（番組スタッフと番組リスナーの総称）と共に一致団結し、真の「８」を見つける為、決起集会を1日2ステージ開催します。

1部のゲストは井桁弘恵さん。井桁さんがパーソナリティを担当するラジオ番組に、ソロ活動を開始したばかりの潮紗理菜が出演したことをきっかけに、同世代の表現者として良好な関係を築いています。2部のゲストは濱岸ひよりさん。元日向坂46の2期生メンバーで1期生の潮紗理菜の後輩として同時期に活動。2024年に日向坂46を卒業し、その後は俳優・タレントとして活躍しています。

イベントチケットは、現在一般先着で販売しており、残り若干数を受け付け中。公開収録の模様は、同番組内で後日放送予定です。前半パート（地上波放送分）は無料、後半パートは番組メンバーシップ会員限定でお聴き頂けます。どうぞお楽しみに。

■公開収録イベント概要

イベント名：潮紗理菜のサリマカシーラジオ 番組公開収録

2 (月) × 2 × 2 (日) ＝ ８(ハチ―)！チーム紗理菜で決起集会！

開催日程：2026年2月22日（日）

【1部】 開場14:15／開演15:00

【2部】 開場18:15／開演19:00

開催場所：TOKYO FMホール（〒102-8080 東京都千代田区麹町1-7 エフエムセンター2F）

パーソナリティ：潮紗理菜

ゲスト： 【1部】 井桁弘恵

【2部】 濱岸ひより

放送日時：2026年3月予定

■番組概要

放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）https://www.interfm.co.jp/

タイトル ：潮紗理菜のサリマカシーラジオ

DJ：潮紗理菜

放送日時：毎週月曜日25:00～25:30 （30分番組）

放送形態：録音放送

番組ハッシュタグ：#サリマカ897

＜番組メンバーシップ＞

配信プラットフォーム：Podcasts Membership https://audee-membership.jp/

https://audee-membership.jp/ushio-sarina/

配信内容：動画生配信／前半パート（無料）、後半パート（番組メンバーシップ会員のみ）

■パーソナリティ

潮 紗理菜（うしお・さりな）

生年月日：1997年12月26日

身長：157cm

出身地：神奈川県

血液型：O型

趣味：ヨガ、散歩、謎解き

特技：街に溶け込んでいる８を見つけること、縄跳び

資格：普通自動車免許、エレガンスマナーインストラクター

経歴

日向坂46メンバー（2016.05.11~2023.12.31）

テレビ東京/日向坂で会いましょう

interfm/潮紗理菜のサリマカシーラジオ（2024.08～）

TOKYO FM/全農 COUNTDOWN JAPAN（2025.04～）

舞台/マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 二葉さな役

舞台/フラガール 谷川紀美子役

舞台/レ・ミゼラブル～惨めなる人々～ コゼット役

公式HP：https://www.centforce.com/profile/t_profile/ushiosarina.html

Instagram：https://www.instagram.com/ushiosarina8_8/

■ゲストプロフィール【1部】

井桁 弘恵（いげた・ひろえ）

俳優・モデル、1997 年 2 月 3 日生まれ、福岡県出身。

2018年「ゼクシイ」11代目CMガール抜擢。21年から「おしゃれクリップ」（日テレ系）MCとして出演。その後、映画、ドラマやバラエティ等、多方面で活躍中。現在は、26年1月クールテレ朝ドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」ヒロインとして出演中。映画は、26 年1月1日Netflixにて配信「教場 Reunion」／2 月20日劇場公開「教場 Requiem」初沢紬役にて出演。

公式HP：http://www.box-corporation.com/hiroe_igeta

Instagram：https://www.instagram.com/igetahiroe23/

X：https://x.com/Hiroe_igeta23

■ゲストプロフィール【2部】

濱岸 ひより（はまぎし・ひより）

モデル、女優、タレント。2002年9月28日、23歳、167.5cm、福岡県出身。

アイドルグループ・日向坂46の元メンバー。2期生。2024年12月、日向坂46を卒業し、2025年5月1日にホリプロ所属、初となる個人ファンクラブ「HiyoLab」を開設する。モデル、ラジオパーソナリティー「すきもあミージアム」、テレビ「ご馳走ファンファーレ」ドラマ「恋フレ」「セラピーゲーム」「ゆかりくんギャップがずるい」に出演し、活躍の幅を広げる。

公式HP：https://www.horipro.co.jp/hamagishihiyori/

Instagram：https://www.instagram.com/hiyotan928_official/

X：https://x.com/hiyotan_staff

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【 interfmは、2020年9月1日、全国ＦＭ放送協議会（JFN＝ジャパンエフエムネットワーク）の特別加盟社になりました 】