「THE W」8代目女王・にぼしいわし オフィシャルFCを新開設！ 2/14、記念生配信を実施

　株式会社ドワンゴは、同社が開発した次世代ファンクラブ運営サービス「sheeta（※）にて、女性お笑いコンビ・にぼしいわしオフィシャルファンクラブ「鍋の中」（https://sheeta.jp/nabenonaka/(https://sheeta.jp/nabenonaka/)）を2026年2月2日（月）正午に開設します。
　また、開設を記念して、2月14日（土）19時より特別生放送を実施します。




　にぼしいわしは、香空にぼし（きょうから・にぼし）と伽説いわし（ときどき・いわし）による女性お笑いコンビで、「女芸人No.1決定戦 THE W 2024」で優勝に輝いた後、テレビ、ラジオ、ライブ、エッセイ執筆など、活躍の場を広げています。


　今回、アットホームさはそのままに、コンテンツのパワーアップを目指し「にぼしいわしオフィシャルファンクラブ　鍋の中」を新たに開設。気軽な“おわんプラン”と重厚な“ずんどうプラン”の2プランから選べ、入会特典グッズやチケット先行受付、会員限定ライブ配信、オフ会など、プランに応じた様々なプレミアムコンテンツを楽しめます。ファンクラブリニューアルを記念した初回生放送では、料理をしながら、おたよりを読んだり、寄せられたコメントを拾ったり、鍋を囲んでここだけのまったりトークをお届けします。


　にぼしいわしへのメッセージや質問、「ファンクラブでやってほしいこと」を2月14日（土）17時まで、フォームにて募集しています。



■にぼしいわしコメント

・香空にぼし


とりあえず現地集合で！



・伽説いわし


この度、にぼしいわしのファンクラブがリニューアルすることになりました！


今ままでのアットホームな部分はそのまま、ライブ配信や特典などはもりもりパワーアップしています！


必須コンテンツがもりもりなので要チェックしてください！


にぼしがこれを言うとき、だいぶ気合い入ってるときです！



■にぼしいわしファンクラブリニューアル記念【鍋配信】

・配信日時：2026年2月14日（土）19時～開始予定


　※前半パートは誰でも無料で視聴可能。にぼしいわし公式YouTubeでも公開予定


・視聴方法：「にぼしいわしオフィシャルファンクラブ　鍋の中」にアクセス


・URL：https://sheeta.jp/nabenonaka/live/smksv9rL6uUEpyZ5iRcVbaPs


・おたより受付：https://forms.gle/ks8DBM1vMKQTijk39


　募集テーマ「にぼしいわしへのメッセージ・質問」「ファンクラブでやってほしいこと」


　※2月14日（土）17時まで



┃「にぼしいわしオフィシャルファンクラブ　鍋の中」チャンネル概要


■チャンネル名：にぼしいわしオフィシャルファンクラブ　鍋の中


■月額料金：


　おわんプラン：月額500円（税込550円）　年額5,500円（税込6,050円）


　ずんどうプラン：月額1,196円（税込1,315円）　年額13,150円（税込14,465円）


■チャンネルURL：https://sheeta.jp/nabenonaka/


　※対応デバイス：PC、タブレット、スマートフォン



■会員特典一覧


＜おわんプラン特典内容＞


入会特典：シール


生配信（月1回予定）


チケット先行予約（不定期）


バースデーメール



＜ずんどうプラン特典内容＞


入会特典：キーホルダーとシール


生配信（月1回予定）


ゲリラ配信（月3回予定）


イベント先行案内（不定期）


チケット先行予約（不定期）


ファンクラブ限定オフ会（不定期）


バースデーメール



※会員特典の内容や更新頻度は予告なく変更となる場合があります。