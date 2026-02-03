「THE W」8代目女王・にぼしいわし オフィシャルFCを新開設！ 2/14、記念生配信を実施

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、同社が開発した次世代ファンクラブ運営サービス「sheeta（※）にて、女性お笑いコンビ・にぼしいわしオフィシャルファンクラブ「鍋の中」（https://sheeta.jp/nabenonaka/(https://sheeta.jp/nabenonaka/)）を2026年2月2日（月）正午に開設します。

また、開設を記念して、2月14日（土）19時より特別生放送を実施します。

にぼしいわしは、香空にぼし（きょうから・にぼし）と伽説いわし（ときどき・いわし）による女性お笑いコンビで、「女芸人No.1決定戦 THE W 2024」で優勝に輝いた後、テレビ、ラジオ、ライブ、エッセイ執筆など、活躍の場を広げています。

今回、アットホームさはそのままに、コンテンツのパワーアップを目指し「にぼしいわしオフィシャルファンクラブ 鍋の中」を新たに開設。気軽な“おわんプラン”と重厚な“ずんどうプラン”の2プランから選べ、入会特典グッズやチケット先行受付、会員限定ライブ配信、オフ会など、プランに応じた様々なプレミアムコンテンツを楽しめます。ファンクラブリニューアルを記念した初回生放送では、料理をしながら、おたよりを読んだり、寄せられたコメントを拾ったり、鍋を囲んでここだけのまったりトークをお届けします。

にぼしいわしへのメッセージや質問、「ファンクラブでやってほしいこと」を2月14日（土）17時まで、フォームにて募集しています。

■にぼしいわしコメント

・香空にぼし

とりあえず現地集合で！

・伽説いわし

この度、にぼしいわしのファンクラブがリニューアルすることになりました！

今ままでのアットホームな部分はそのまま、ライブ配信や特典などはもりもりパワーアップしています！

必須コンテンツがもりもりなので要チェックしてください！

にぼしがこれを言うとき、だいぶ気合い入ってるときです！

■にぼしいわしファンクラブリニューアル記念【鍋配信】

・配信日時：2026年2月14日（土）19時～開始予定

※前半パートは誰でも無料で視聴可能。にぼしいわし公式YouTubeでも公開予定

・視聴方法：「にぼしいわしオフィシャルファンクラブ 鍋の中」にアクセス

・URL：https://sheeta.jp/nabenonaka/live/smksv9rL6uUEpyZ5iRcVbaPs

・おたより受付：https://forms.gle/ks8DBM1vMKQTijk39

募集テーマ「にぼしいわしへのメッセージ・質問」「ファンクラブでやってほしいこと」

※2月14日（土）17時まで

┃「にぼしいわしオフィシャルファンクラブ 鍋の中」チャンネル概要

■チャンネル名：にぼしいわしオフィシャルファンクラブ 鍋の中

■月額料金：

おわんプラン：月額500円（税込550円） 年額5,500円（税込6,050円）

ずんどうプラン：月額1,196円（税込1,315円） 年額13,150円（税込14,465円）

■チャンネルURL：https://sheeta.jp/nabenonaka/

※対応デバイス：PC、タブレット、スマートフォン

■会員特典一覧

＜おわんプラン特典内容＞

入会特典：シール

生配信（月1回予定）

チケット先行予約（不定期）

バースデーメール

＜ずんどうプラン特典内容＞

入会特典：キーホルダーとシール

生配信（月1回予定）

ゲリラ配信（月3回予定）

イベント先行案内（不定期）

チケット先行予約（不定期）

ファンクラブ限定オフ会（不定期）

バースデーメール

※会員特典の内容や更新頻度は予告なく変更となる場合があります。