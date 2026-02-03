【価格.com保険】2026年2月版の保険人気ランキングを発表！

株式会社カカクコム・インシュアランス

カカクコムグループの株式会社カカクコム・インシュアランス（本社：東京都港区 代表取締役社長：結城晋吾）は、運営する総合保険比較サイト「価格.com保険(https://hoken.kakaku.com/)」（※1）において、2026年2月版の生命保険、医療保険、がん保険、就業不能保険、火災保険（戸建て・マンション）、海外旅行保険、ペット保険、バイク保険、自転車保険の人気ランキングを発表しました。

（※1）「価格.com保険」の運営、保険の申し込み受付、無料相談サービスは、保険募集代理店である株式会社カカクコム・インシュアランス（カカクコムの100％子会社）が行っています

＜トピックス＞

■チューリッヒ保険会社「チューリッヒのネット火災保険」がマンション部門にて2位にランクアップ

チューリッヒ保険会社の「チューリッヒのネット火災保険」が順位を上げ、2位にランクインしました。 本商品は、火災・自然災害・盗難など、さまざまなリスクに対する補償を一つにまとめたオールインワンの火災保険です。お客さまがインターネットで直接お手続きすることで中間コストを省き、お手頃な保険料を実現しました。 また、水回り・鍵・ガラスなどの住まいのトラブルを無料（※2）でサポートする「住まいのアシスタンスサービス」も付帯しています。

（※2）60分を超える作業、特殊作業、部品代は有料対応となる場合があります。

詳細を見る :https://hoken.kakaku.com/kasai/217F01/

＜カテゴリ別 人気ランキング＞

・生命保険（https://hoken.kakaku.com/gla/）

【1位】ライフネット生命 かぞくへの保険(https://hoken.kakaku.com/gla/tk/CompanyID=113/ItemID=113002/)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/173_1_a14b1b3919acb5d2cf3d1b3f05f72d69.jpg?v=202602041221 ]

・医療保険（https://hoken.kakaku.com/gma/）

【1位】チューリッヒ生命 終身医療保険プレミアムZ(https://hoken.kakaku.com/gma/ms/CompanyID=108/ItemID=108008/)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/173_2_b5be1675073f3dc094c274b2319cf3b8.jpg?v=202602041221 ]

・がん保険（https://hoken.kakaku.com/gca/）

【1位】はなさく生命 はなさくがん保険(https://hoken.kakaku.com/gca/CompanyID=135/ItemID=135009/)

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/173_3_53a4ced0633284c8ed0feb837dec960c.jpg?v=202602041221 ]

（※3）2025年11月30日に販売終了したライフネット生命「ダブルエール」の後続商品であり、ランキング順位が引き継がれています。

・就業不能保険（https://hoken.kakaku.com/gltd/）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/173_4_30b6120eda4fbcb9e3a2df9c59c24996.jpg?v=202602041221 ]

・火災保険 戸建て（https://hoken.kakaku.com/kasai/）

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/173_5_94cf114bc9c1d009fad24f85ff39a8e2.jpg?v=202602041221 ]

・火災保険 マンション（https://hoken.kakaku.com/kasai/）

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/173_6_77af98ecf500bc8251a1e9bea10b4789.jpg?v=202602041221 ]

・海外旅行保険（https://hoken.kakaku.com/travel/）

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/173_7_4837625876a0bbc2c6159810f1d9f149.jpg?v=202602041221 ]

・ペット保険（https://hoken.kakaku.com/pet/）

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/173_8_35514d8d102eb770eaa2f91f07f73508.jpg?v=202602041221 ]

・バイク保険（https://hoken.kakaku.com/bike/）

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/173_9_78ff95d7d1830cf5a271b9d1c64d74dc.jpg?v=202602041221 ]

・自転車保険（https://hoken.kakaku.com/bicycle/）

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/173_10_f122e9eba551ef6c271708ebd631bfb8.jpg?v=202602041221 ][表11: https://prtimes.jp/data/corp/46274/table/173_11_f2397da615ba24903a8dc8127e8574e9.jpg?v=202602041221 ]価格.com保険で商品を比較する :https://hoken.kakaku.com/

「価格.com保険」では、お客さまのニーズやライフスタイルにマッチする保険選びをしていただけるよう、今後も利便性の向上とサービス拡充に努めてまいります。

株式会社カカクコム・インシュアランス

株式会社カカクコムの100％子会社で、保険会社計70社（※4）の商品を取り扱う乗合代理店。「未来の安心が今みつかる」をスローガンとしてお客さまに最適な保険を提案し、第一に頼っていただけるような万全のサポート体制づくりに努めています。また専門家（保険コンサルタント）を配置し、保険に関する各種ご相談を無料で受け付けるサービスも提供しています。

（※4）内訳：生命保険会社28社 損害保険会社24社 少額短期保険会社18社



・保険の無料相談：https://hoken.kakaku.com/consultation/

・保険コンサルタント紹介：https://kakakucom-insurance.co.jp/consultant.html



所在地： 東京都港区新橋2丁目6番地2 新橋アイマークビル9階

代表取締役： 結城 晋吾

設立： 2005年4月5日

事業内容： 損害保険及び生命保険の募集代理・媒介

コーポレートサイト：https://kakakucom-insurance.co.jp

運営サイト： https://hoken.kakaku.com/

