市立堀川・立命館宇治・札幌西が語る、探究の現在地とこれから【2/26（木） ウェビナー開催】

株式会社クアリア

株式会社クアリア（本社：東京都、代表：芦野恒輔）は、全国の学校教員、教育委員会関係者を対象に、京都市立堀川高等学校、北海道札幌西高等学校、立命館宇治中学校・高等学校の3校を迎え、探究学習の現在地とこれからをテーマにしたオンラインウェビナーを、2026年2月26日（木）に開催いたします。 < お申し込みはこちら → https://forms.gle/VZV9MLeTeDRRMsrUA(https://forms.gle/VZV9MLeTeDRRMsrUA) >

■ 開催背景

現行学習指導要領のもとで「総合的な探究の時間」が始まって数年が経ち、全国各地の学校で実践が積み重なってきました。生徒主体の探究は広がりを見せ、多くの学校で一定の成果も感じられるようになっています。

一方で、取り組みが深化するにつれて、生徒の探究を後押しする教員の関わり方や、急速に普及する生成AIとの共存に悩む声も少なくありません。中教審のワーキンググループでも次期指導要領に向けた議論が加速する今、先進的な取り組みで知られる3校の視点から、これからの探究学習の指針を探ります。

■ ウェビナーのトピック

「教員の関わり方」のあり方を探る： 生徒の探究を深めるために、教師はどうあるべきか

AI活用のリアル： 探究において、AIをどう位置づけ、生徒の学びを深めるか

次期学習指導要領への備え： 最新の議論を踏まえた、次年度の方向性をどうするか

■ 登壇者プロフィール

京都市立堀川高等学校 研究部長 飯島 弘一郎 先生

北海道札幌西高等学校 教務部 探究チームリーダー 舘 龍之介 先生

立命館宇治中学校・高等学校 キャリア教育部長 青野 陽介 先生

モデレーター：芦野 恒輔（株式会社クアリア 代表）

■ 登壇校情報 各校の取り組みの詳細は、以下の外部サイトをご参照ください。

京都市立堀川高等学校：

25年間で「堀川の探究」はどう変わったのか。

生徒のモチベーション向上と課題設定の力を育む

（出典：文部科学省「マナビカエル 高校の学びを次の時代へ」https://www.mext.go.jp/manabikaeru/interview/2027/index_00001.html ）



北海道札幌西高等学校：

総合的な探究の時間（WRAPS）次世代リーダーへの轍づくり

～さあ、冒険しよう。問いが人を突き動かし、問いが世界を変える～

（出典：一般財団法人三菱みらい育成財団 https://www.mmfe.or.jp/partners/5411/ ）

立命館宇治中学校・高等学校：

「コア探究」で生徒の「知的体力」を鍛える、「挑戦する教員集団」

（出典：文部科学省「マナビカエル 高校の学びを次の時代へ」https://www.mext.go.jp/manabikaeru/interview/1936/index.html ）

■ 開催概要

名称：探究と「教員の関わり」「AI」「次期学習指導要領」

日時： 2026年2月26日（木）17:30 ～ 19:00

形式： オンライン開催（Zoomウェビナー）

対象： 中学校・高等学校の教員、教育委員会関係者を想定

参加費： 無料

申込方法： 次の専用フォームよりお申し込みください。https://forms.gle/VZV9MLeTeDRRMsrUA

※フォーム内の事前アンケート結果を当日議論のテーマに活用する予定です。

【会社概要】

ミッション：「学ぶと変われる」を全ての生徒へ

会社名 ：株式会社クアリア（法人番号1011001149857）

所在地 ：東京都渋谷区神宮前６丁目２３番４号桑野ビル２階

設立 ：2022年9月

代表取締役：芦野 恒輔

事業内容 ：学校における探究学習の支援等

URL ：https://qareer.jp/