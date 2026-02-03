小南光司主演　傑作推理小説 原作　舞台『ビショップマーダーケース』　メインビジュアル解禁！

全栄企画株式会社

2026年4月22日(水)～4月29日(水・祝)まで銀座・博品館劇場にて、舞台『ビショップマーダーケース』を上演いたします。そして、本公演のメインビジュアルが本日解禁になりました！

S・S・ヴァン・ダインの最高傑作！！愛憎渦巻く大戦前夜のニューヨーク マザーグースの調べとともに、狂気の殺人劇が幕を開けます。

出演は、舞台やドラマで活躍する人気俳優の小南光司が主演を務め、確かな演技力で魅せる実力者の中本大賀、音楽ユニットのSHOW-WAでも活躍する表現者の山本佳志が出演いたします！その他にも実力派から若手まで、様々なフィールドで活躍する俳優陣が集結しました。彼らがどのように役柄を演じ、舞台上でどのような化学反応を見せるのか、どうぞご期待ください！

また、脚本・演出を担当する須貝英と総合演出の野坂実が、これらの実力派キャストの個性を最大限に引き出し、どのように物語を構築するか、緻密な脚本と演出によって生まれるキャスト間の化学反応が、舞台全体をより一層盛り上げます！

チケットは2月7日(土)より一般発売開始です。詳細は公式ホームページをご覧ください。

【あらすじ】

1928年春、ニューヨーク。物理学教授ディラードの邸宅で1人の男が殺された。

古くから伝わる童謡、マザーグースの一節になぞらえて。

いくつもの難事件を解決してきた探偵のファイロ・ヴァンスは地方検事のマーカム、元刑事のサイモン・ブレイと共に捜査に向かう。

ひと癖もふた癖もある関係者たちに聞き込みを重ねる3人だったが、ほどなくして 「ビショップ」と名乗る犯人から怪文書が届く。

性質の悪い冗談めいたその手紙は、世間を震撼させる猟奇殺人の序章に過ぎなかったー。

【脚本・演出家：須貝英 コメント】

過去に二度、ファイロ・ヴァンスシリーズを舞台化しましたが、今回は幸運にも再演に挑戦する機会をいただきました。新たな体制と劇場で、魅力的なキャストと共にブラッシュアップした脚本に挑む幸せを感じています。

さらに総合演出として、何度もノサカラボでご一緒している野坂実さんに支えていただけるのもまさに百人力、初演を超える作品になる期待と意欲に溢れています。

原作を知らずともお楽しみいただける作品になっておりますので、どうぞお気軽に劇場に足をお運びください。

【総合演出：野坂実 コメント】

この企画は、数年前より全栄企画の石塚さんとお話を重ねる中で生まれ、「いつか必ずご一緒したい」と思い続けてきた構想の第一弾です。多くの方の情熱とご縁に支えられ、今回こうして形にできたことを、大変嬉しく思っています。

第一弾としてお迎えしたのは、僕が最も信頼を寄せている作・演出家の須貝英さんです。過去の作品をさらにブラッシュアップした脚本を、新たなキャストとともに立ち上げ、まったく新しい作品として挑戦していただきます。

ノサカラボはミステリー作品を主軸として活動してきましたが、須貝さんの作品は、物語の構造が緻密でありながら、登場人物一人ひとりの感情が丁寧に描かれ、観客にまっすぐ届く力を持っています。今回、その魅力がどのような形で結実するのか、僕自身も非常に楽しみにしています。

総合演出としての僕の役割は、須貝さんの創作を妨げることなく、より自由に、より創造的に作品世界を広げていただくための環境を整えることだと考えています。この座組だからこそ生まれる新たな挑戦を、ぜひ劇場でご覧いただけましたら幸いです。

【公演概要】

舞台『ビショップマーダーケース』

公演期間：2026年4月22日 (水) ～ 2026年4月29日 (水・祝)

会場：銀座 博品館劇場（東京都中央区銀座 8-8-11 8階）

■出演者

小南光司 中本大賀 山本佳志（SHOW-WA）

渡辺みり愛 小見川千明 近藤雄介 松村優 碕理人

木ノ本嶺浩 陰山泰

■公演スケジュール

4月22日(水) 18:00

4月23日(木) 14:00

4月24日(金) 14:00

4月25日(土) 13:00／17:00

4月26日(日) 13:00／17:00

4月27日(月) 14:00

4月28日(火) 14:00

4月29日(水・祝) 13:00

※開場は開演の45分前

■チケット料金

ビショップ席：13,000円（1～3列目確保、特別記念品付）

指定席：10,000円

※全席指定・税込 ※未就学児入場不可

■スタッフ

原作：S・S・ヴァン・ダイン

脚本・演出：須貝英

総合演出：野坂実

舞台美術：原田愛

舞台監督：土居歩 木村篤

演出助手：椙田航平

照明：富山貴之

音響：大園康司

衣装・ヘアメイク：nonchi(87)

宣伝美術：清水みちる(礼泉堂)

WEB制作：原口貴史(礼泉堂)

宣伝票券：池谷美保(全栄企画) 石井千聖(全栄企画)

制作：岡田るみ(ちあふる) あきやまくみこ(ノサカラボ)

プロデューサー：石塚仁基(全栄企画)

主催：ニッポン放送／カンフェティ／全栄企画株式会社

企画制作：ノサカラボ

製作：全栄企画株式会社

【問合せ】Zen-A（ゼンエイ）TEL：03-3538-2300[平日11:00～19:00]

【公式HP】https://zen-a.co.jp/bishop/