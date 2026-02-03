極上の“塩キャラメル”で愛されるベルギーのショコラブランド「CENTHO（セントー）」など実力派ショコラブランド 2026年バレンタインコレクションを展開

西本Wismettacホールディングス株式会社

西本Wismettacホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長 CEO：洲崎 良朗、以下「Wismettac」）は、国内事業子会社であるWismettacフーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：新開 裕之）が運営するチョコレートセレクトショップ「Chocolat Trouver（ショコラ・トルベ）」および全国百貨店のバレンタイン催事場にて、2026年バレンタインコレクションの販売を開始しました。

Wismettacは、インターナショナル・チョコレート・アワードで金賞を受賞したベルギーの「CENTHO（セントー）」を筆頭に、100年以上の歴史を持つベルギーの老舗「Bruyerre（ブリュイエール）」、デンマーク王室御用達の「Anthon Berg（アンソンバーグ）」など、世界中で愛される本格的なブランドチョコレートを、直営店であるチョコレートセレクトショップ「Chocolat Trouver（ショコラ・トルベ）」にて取り揃えています。

2026年のバレンタインは、直営店および全国百貨店の催事場にて、大切な方へのギフトやご自身へのご褒美に最適なラインナップを展開いたします。

【主要ブランド紹介】

■極上の“塩キャラメル”で愛されるベルギーのショコラブランド「CENTHO（セントー）」

チョコレートの聖地ベルギーで注目を集める「CENTHO」は、2000年にショコラティエ、ゲールト・デコスター氏により創業されました。世界最高峰の賞「インターナショナル・チョコレート・アワード」でベルギー初の金賞に輝いた「塩キャラメル」は、ショコラ界の常識を塗り替えたブランドの代表作。塩が引き立てるカカオの深みと、計算し尽くされた口溶け設計で、洗練された現代的エッセンスとベルギーの伝統が交差する至福の体験をお届けします。

・催事情報：阪急うめだ本店、高島屋名古屋店、銀座三越、大丸東京店など、全国53箇所に出店

・公式 WEBサイト： https://centho-japan.jp/

＜おすすめ商品＞

商品名：ショコラティエセレクション

価格（税込み）：10個入り 3,726円 ※2026年1月時点

ゲールト・デコスター氏が厳選した2026年度の限定アソートです。今年の新粒である3層仕立ての「ペアーキャラメル」や、サクサクの食感が楽しめる「ピスタルダ」などを詰め合わせました。

商品名：キャラメルアソート 4

価格（税込み）：4個入り 1,717円 ※2026年1月時点

インターナショナル・チョコレート・アワード金賞を受賞した、CENTHOの代表粒である「塩キャラメル」をたっぷりと味わえるボックスです。

■100年以上の伝統を持つベルギーの老舗ショコラブランド「Bruyerre（ブリュイエール）」

1909年にブリュッセルで創業した老舗ショコラティエ。伝統のレシピを大切に守りながら創造と革新を続け、ベルギーをはじめ、世界各国にショコラの美味しさを提供しています。

Bruyerreを代表する味「ヘーゼルナッツプラリネ」は、創業当時のレシピを受け継いだ職人が香ばしく炒ったヘーゼルナッツを丁寧にキャラメライズし、天然石のローラーで手間を惜しまず何度も挽いて作り上げる逸品です。

・催事情報：阪急うめだ本店、銀座三越、高島屋日本橋店、大丸東京店など、全国40箇所に出店

・公式 WEBサイト： https://www.bruyerre.co.jp/

＜おすすめ商品＞

商品名：セレクション 8

価格（税込み）：8個入り 3,510円 ※2026年1月時点

2026年の新粒「マノン・ダム・ブランシュ」や、ゴロっとしたヘーゼルナッツの食感を楽しめるBruyerre代表粒「アンボワーズ」など、プラリネやガナッシュをバランスよくアソートしました。ギフトとして人気の高い商品です。

商品名：セレクション 6

価格（税込み）：6個入り 2,646円 ※2026年1月時点

今年の新粒とBruyerre自慢のプラリネを楽しめる6粒入りセレクションです。

■デンマーク王室御用達のリカーチョコレートブランド「Anthon Berg（アンソンバーグ）」

1884年創業、デンマーク王室御用達の歴史あるブランドです。ボトルシェイプのダークチョコレートの中に、砂糖などでコーティングをせずにそのままリキュールを閉じ込める独自の製法で作りあげるリカーチョコレート。美味しくお召し上がりいただく食べ方は３STEP。１.Turn ボトルを逆さにし、２.Toast チョコボトルをグラスに見立て＜乾杯＞、３.Taste 味わう。

・催事情報：阪急うめだ本店、高島屋名古屋店、銀座三越、大丸東京店など、全国34箇所に出店

・公式 WEBサイト：https://www.anthonberg.jp/

＜おすすめ商品＞

商品名：ウイスキーコレクション 5P

価格（税込み）：5個入り 1,998円 ※2026年1月時点

シングルトンウイスキーなど5種類のウィスキーを使用したコレクションです。スモーキーな香りやフルーティーな味わいなど、それぞれのウイスキーの個性をダークチョコレートとともにお楽しみいただけます。

商品名：リカーアソート 14P

価格（税込み）：14個入り 3,132円 ※2026年1月時点

世界の銘酒をダークチョコレートの中に閉じ込めた、リカーチョコレートの魅力をたっぷり味わえるアソートです。

※表示価格は2026年1月時点の情報です。

※催事場所により、取り扱い商品と開催期間は異なります。詳細は各ブランドの公式WEBサイトをご確認ください。

【販売店情報】

■直営店チョコレートセレクトショップ「Chocolat Trouver（ショコラ・トルベ）」

表参道・渋谷エリアに位置する直営店では、「お気に入りのショコラが見つかるショップ」をコンセプトに、今回ご紹介した全ブランドの商品を取り扱っております。

※直営店舗では一部取り扱いのない商品がございます。

＜直営店限定商品＞ ※数量限定での販売となっております。

商品名：カカオ デュ ボヌール スモーキーキャラメル

価格（税込み）：一粒 1,296円 ※2026年1月時点

直径約11cmのカカオ豆の形をしたタブレットの中に、限定フレーバーのスモーキーキャラメルのフィリングが入っています。

所在地：東京都港区北青山3丁目10番19号 Arrows aoyamaII 1F

東京メトロ「表参道」駅B2出口より徒歩2分

定休日：火曜日 ※営業日や定休日の詳細は公式WEBサイトをご確認ください。

公式WEBサイト：https://www.chocolattrouver.com/

Instagram：https://www.instagram.com/chocolat_trouver

■全国の百貨店催事場

各ブランドは全国の百貨店バレンタイン催事に出店いたします。会期や取扱商品などの詳細は、各ブランドサイトの「催事情報」ページよりご確認ください。

・CENTHO：https://centho-japan.jp/?page_id=25

・Bruyerre ：https://www.bruyerre.co.jp/?page_id=9

・Anthon Berg ：https://www.anthonberg.jp/view/page/event

【会社概要】

会社名： 西本Wismettacホールディングス株式会社

代表者： 洲崎 良朗（代表取締役会長CEO）

創業：1912年5月

所在地： 東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号 日本橋室町三井タワー15階

事業内容：アジア食品の開発および海外販売（アジア食グローバル事業）

農産品の国内および海外販売（アグリ事業）

その他商品の国内および海外販売（アメニティ事業）

■Wismettacグループについて

1912年創業のWismettac（ウィズメタック）グループは、100年以上の歴史を持つ食のグローバルカンパニーです。「世界に冠たる食のグローバルソリューションカンパニー」をミッションに掲げ、世界44拠点以上のネットワークを通じて、日本食を中心としたアジア食品の輸出卸売（アジア食グローバル事業）および、青果物の輸入、海外販売（アグリ事業）、海外ブランドの食品輸入やシーズンイベント商品の企画開発（アメニティ事業）を展開しています。北米を中心に展開する自社ブランド「SHIRAKIKU」は、世界中の日本食レストランや小売店で親しまれています。詳細はウェブサイトをご覧ください。 URL: https://www.wismettac.com/

【商品に関する一般の方からのお問い合わせ先】

Wismettacフーズ株式会社 TEL： 0120‐358‐624 （9:00‐17:00 土日祝、年末年始を除く）