【3月開催】第34回 華交会 特別企画「ペット用品専門コーナー」で最新トレンドをチェック！

アパレルから越境ECまで幅広い産業が集結 華交会の見どころとは

華東輸出入商品交易会

第34回華東輸出入商品交易会は 2026年3月1日～3月4日、上海新国際博覧センターにて開催されます。本展の展示総面積は11万5000平方メートルで、服装服飾展、紡績生地展、家庭用品展、装飾・ギフト展、海外製品エリア、越境EC展示エリアを含む構成となっています。

W1ホール特別企画「ペット用品専門コーナー」を新設

このたび、W1ホール内にペット用品専門コーナーを特別に設置します。展示製品にはペット家具、ペットウェア、ペットトイズ、ペットケア用品、ペット外出用品などなどを取り揃え、幅広いニーズに対応します。個性的なデザインや仕様に対応したカスタマイズ商品開発のご相談も可能です。

特別企画に出展する企業を一部ご紹介

1） 上海申聚和国際貿易有限公司Shanghai Shriko International Trading Co., Ltd.

ブースNo.：W1D76

上海申聚和国際貿易有限公司（Shanghai Shriko International Trading Co., Ltd.）は、2006年に中国・上海で設立されたホームデコレーションおよびクラフト製品の専門メーカーです。工場直結の生産体制を持ち、企画、原材料選定、生産、品質管理までを一貫して行っています。長年にわたり日本向け輸出を続けており、日本市場の品質基準を前提とした商品開発を行っています。

近年、日本市場ではペット用品においても、品質や素材感に加え、インテリアとの調和が重視される傾向が高まっています。

同社はこうした市場背景を踏まえ、猫の快適性と住空間へのなじみやすさを両立したキャットベッドを、2026年華交会の主力展示製品として展開します。

手編みタイプは、温かみのある外観が特長で、付加価値の高い商品として提案可能です。機縫タイプは品質の均一性と安定供給に優れており、定番商品に適しています。草編みタイプは通気性が高く、ナチュラル志向の消費者から支持を集めています。

本展示では、日本のバイヤー様が重視する「シリーズ内での明確な差別化」を意識した商品構成を行っています。それぞれ素材特性が異なるため、価格帯や耐久性、季節性に応じた柔軟な商品提案が可能です。商品開発、OEM対応、小ロットでの取引についてもご相談いただけます。

猫用ベッド猫用爪とぎ

2）临沂鼎森工艺品有限公司LINYI DINGSEN ARTS & CRAFTS CO., LTD.

ブースNo.：W1B61-65

山東省臨沂市に拠点を置く临沂鼎森工艺品有限公司は、2005年の創業以来、伝統的な柳細工に革新的なデザインを融合させた工芸品の製造・開発に注力してきました。現在、約70名の熟練工を擁し、イギリス、ドイツ、アメリカ、タイをはじめとする世界各国へ、高品質で環境に優しい製品を提供しています。同社の製品が世界中で支持される背景には、徹底した「品質へのこだわり」と「環境負荷の低減」があります。

原材料に、成長サイクルが短く再生可能な柳材を採用。生産工程に排ガス・廃水の排出がなく、化学汚染を根源から断つクリーンな製造プロセスを実践しています。

熟練の職人による伝統的な編み込み技法を継承。その製品は極めて堅牢で、ペット特有の「掻きむしり」などの強い衝撃にも耐えうる強度を誇ります。数十年にもわたって愛用できる耐久性は、同社製品の大きな特徴の一つです。

独自に開発した「組み立て・分解式」や「フレーム構造」により、高い耐荷重性と持ち運びやすさを両立。単なるペット用品に留まらず、インテリアのアクセントとしても映える美しいデザインは、実用性と装飾性を兼ね備えています。

猫用ベッド猫用ベッドキャットタワー

3）山东卫林凯宠物用品有限公司Shandong V.link Pet Products CO., LTD

ブースNo.：W1B02

山东卫林凯宠物用品有限公司は、猫砂の自主開発および販売を手がける専門メーカーです。創業から5年間にわたり、製品は欧米、東南アジア、日本、韓国を含む世界30以上の国と地域へ輸出されています。

同社は「中国の猫砂産業の発展に貢献する」ことを理念に掲げ、「品質がブランドを築き、ブランドが未来を切り開く」という考えのもと、品質への徹底したこだわりを貫いています。高品質な製品と充実したサービスを基盤に、国内外の事業者との誠実な協業を通じて、相互に成長し、持続的な発展を目指しています。

同社の主力製品には、豆腐タイプの猫砂、ベントナイト猫砂、混合タイプ製品のほか、カスタムフォーミュラ製品が含まれます。すべての製品において、安全性・性能・持続可能性を開発の中核に据えています。先進的な生産設備を備え、年間生産能力は20万トンを誇ります。これにより、安定した品質管理と迅速な納品体制を確立しています。

また、OEM・ODMサービスを提供し、パートナー企業の自社ブランド立ち上げを全面的にサポート。

柔軟なパッケージソリューションにも対応し、多様な市場ニーズに的確に応えます。

猫砂カスタマイズ可能な猫砂

4) 宁波多勒澳徳进出口有限公司NINGBO DOLLAR WORLD IMPORT&EXPORT CO.,LTD (Head Office)宁波乐沃宠物用品有限公司 Ningbo Lavo Pet Products Co., Ltd (Factory)

ブースNo.：W1E10

宁波多勒澳徳进出口有限公司は2015年の創業以来、自社工場である宁波乐沃宠物用品有限公司と共に、高品質かつコストパフォーマンスに優れたペットウェアの企画・製造・輸出をグローバルに展開するペット用品の総合企業です。

10年以上にわたる実績と成長を経て、現在は自社ブランド「ラボペット」を中心に、ペットウェアから各種縫製品まで幅広く手掛ける生産・貿易一体型の総合企業へと進化を遂げています。

主力製品のペットウェアをはじめ、バンダナ、ハーネス、マナー袋、アウトドア用テントなど、ラインナップは多岐にわたります。同社はハイエンドな製品提供を軸に、原料選定から厳格な品質管理を徹底。斬新なデザインに加え、無毒無害・環境配慮・安全性を追求し、長く愛用いただける製品づくりを追求し続けています。

ペットウェア

ペットウェア

ペットキャリーバッグ

ペットアウトドアテント

5）永康市邦特进出口有限公司Yongkang Better Import And Export Co.,ltd

ブースNo.：W1D09

永康市邦特进出口有限公司は、中国屈指の製造拠点「ハードウェアの都」として知られる永康市に拠点を置く、輸出入貿易の専門商社です。ペット用品をはじめ、キッチンツールや日用雑貨など、多岐にわたる製品のグローバルな貿易事業を展開しています。

同社は品質を重視し、顧客第一の姿勢を基本理念として、世界各国の顧客に対し、効率的かつ信頼性の高い調達・サプライチェーンソリューションの提供に全力で取り組んでいます。 パートナー企業との協業を通じ、相互に価値を高め合う持続的な発展を目指しています。

スローイート型食器 ラビリンスボウル

ペット用スローイート・ラビリンスボウルは、ペットの健康的な食事習慣をサポートする実用的な食器です。ボウル内部のラビリンス構造により、食事のスピードを自然に緩やかにし、食べ過ぎや早食いによるむせ込み、消化不良の軽減が期待できます。

安全性と衛生面に配慮した素材を採用し、ペットが口にする部分も無害な設計となっているため、安心して使用できます。食器洗い機での洗浄にも対応しており、乾いたフードやウェットフードの食べ残しも手軽に洗い流せます。

小型犬・中型犬、猫など幅広いペットに対応し、日常使いに適したデザインで、毎日の食事を通じてペットの健康維持をサポートします。

開催概要

