【OWNDAYS｜オンデーズ】「リラックス・テーラリング」で魅せる、2026年冬春の最旬アイウェア。OWNDAYSが提案する、タイプ別診断で出会う「洗練メガネ」コーデ3選

OWNDAYS株式会社

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：海山丈司）は、本日2月3日（火）より2026年春のファッショントレンド「リラックス（ソフト）テーラリング」をテーマに、冬から春への季節の変わり目を彩るアイウェアトレンドコーデを公開しました。特設ページでは、簡単な質問に答えるだけで自分にぴったりのメガネとスタイリングが見つかる「診断チャート」を展開。20～30代のファッション感度の高い層へ向け、アイウェアを主役にした自分に似合うコーデを提案します。

EARLY SPRING TREND STYLING 特設ページ：

https://www.owndays.com/jp/ja/news/spring-styling(https://www.owndays.com/jp/ja/news/spring-styling)

2026年春のキーワード「リラックス（ソフト）テーラリング」とは

着用品番（左）：OB2017-5A C1ブラック （右）SENICHI34 C2 ブラウンササ

今シーズンのランウェイやストリートで注目を集めているのが、カチッとした正統派の仕立て（テーラリング）を、あえて柔らかな素材やゆとりのあるシルエットで着崩す「リラックス（ソフト）テーラリング」です。

このスタイルを完成させるポイントとなるのが、“顔まわり”の印象設計。装いに知性と上品な印象を添える「洗練メガネ」を、コーディネートの仕上げとして取り入れることをおすすめします。OWNDAYSでは、多様なアイウェアコレクションの中から、リラックステーラリングと相性の良い3つのブランドを厳選。ブラックを基調とした普遍的なデザインから、ヴィンテージムード漂うデザイン、鯖江の職人技が息づくクラフトデザインまで、多様な価値観に応えるラインアップを展開しています。

さらにWEBページ上の「診断チャート」を通じて、ファッションのテイストやなりたい印象に合わせたフレーム選びをナビゲート。 “迷わず選べて、失敗しない”トレンドの取り入れ方をサポートします。

あなたはどのスタイル？

簡単な質問に答えて、似合うコーデを診断しよう！

メガネコーデ診断：https://www.owndays.com/jp/ja/news/spring-styling#stylingmuch(https://www.owndays.com/jp/ja/news/spring-styling#stylingmuch)

診断で選べる！トレンドメガネコーデ3選

STYLE 01. 静かな強さと洗練を。モードに決める「BACK in BLACK」

品番：OB2017-5A フレームカラー：C1 マットブラック

大人ブラックのテーラードジャケットに合わせるのは、ミニマルな美しさを追求した「BACK in BLACK（バックインブラック）」。オールブラックの装いに、質感の異なる黒のフレームを添えることで、モードで都会的なエッセンスを注入します。

品番：OB2017-5A

フレームカラー：C1 マットブラック

金額：\13,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/OB2017G-5A

STYLE 02. 品格漂うアメリカンレトロ。「John Dillinger」でこなれ感を

品番：JD1050X-5A フレームカラー：C2 シルバー

ヴィンテージ仕立てのテーラードには、クラシカルな意匠が光る「John Dillinger（ジョン・デリンジャー）」を。メタルフレームの繊細な輝きが、肩の力の抜けたアメリカンスタイルに大人の品格をプラスします。

品番：JD1050X-5A

フレームカラー：C2 シルバー

金額：\13,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/JD1050X-5A?sku=9331

STYLE 03. 大人のエスプリを纏う。職人技が光る「千一作」

品番：SENICHI34 フレームカラー：C2 ブラウンササ

フレンチシックなテーラードスタイルには、福井県鯖江市の職人による手作りの「千一作（せんいちさく）」をアクセントに。重厚感のあるセルロイドフレームが、エフォートレスな装いの中に「芯」のある知性を漂わせます。

品番：SENICHI34

フレームカラー：C2 ブラウンササ

金額：\21,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/SENICHI34?sku=8175

企画概要

名称：2026 EARLY SPRING TREND STYLING

公開日：2月3日（火）～

場所：OWNDAYS オンラインストア

特設サイト：https://www.owndays.com/jp/ja/news/spring-styling

OWNDAYS（オンデーズ）について

OWN‘your’DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界 13 カ国・地域で約600店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

商品に関するお問い合わせ

OWNDAYSお客様窓口：

TEL 0120-900-298

OWNDAYS メガネ

https://www.owndays.com/jp/ja/eyeglasses

OWNDAYS サングラス

https://www.owndays.com/jp/ja/sunglasses

OWNDAYSコンタクト

https://www.owndays.com/jp/ja/contact-lenses





